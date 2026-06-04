Alicante y Elche prometen un nuevo transporte entre ciudades, a la espera del bonobús conjunto

Los ayuntamientos de Alicante y Elche han acordado promover una nueva línea de transporte público de alta capacidad entre ambos municipios y "unir fuerzas" en la propuesta de ampliación de la A-70 a tres carriles. La medida, que todavía debe plasmarse en el planeamiento de las dos ciudades y acordarse con la Generalitat, se ha puesto sobre la mesa en un encuentro celebrado entre los ediles de Urbanismo de los dos consistorios. Mientras, el bonobús común que se avanzó en 2024, sigue esperando.

Según han informado ambos gobiernos, de la reunión "han salido propuestas muy concretas" que el Ayuntamiento de Alicante se ha comprometido a plasmar en el borrador del Plan General Estructural (PGE) y en el Plan de Movilidad Urbana. Por su parte, el de Elche ha accedido a trasladarlo a su propio planeamiento, para después "proponerlo de forma conjunta a la Generalitat".

Para Antonio Peral, edil de Urbanismo de Alicante, la relación entre ambas ciudades y el trabajo colaborativo en cuanto a temas como movilidad, desarrollo económico, dotaciones y formación superior "pasan por su mejor momento" y ha destacado que "el desarrollo de una movilidad sostenible y eficiente entre ambos municipios es fundamental para el éxito de estas estrategias".

Por su parte, el vicealcalde y concejal de Urbanismo de Elche, Francisco José Soler Obrero, ha incidido en que los dos municipios "forman el principal eje económico, universitario y empresarial de la provincia y necesitan infraestructuras acordes a su realidad actual". Según el edil ilicitano, esta conexión de alta capacidad que ahora se anuncia "permitirá avanzar hacia una movilidad más eficiente, sostenible y competitiva, facilitando los desplazamientos diarios de miles de personas".

¿Y el bonobús conjunto?

De las primeras cumbres bilaterales entre Alicante y Elche, promovidas por los alcaldes Luis Barcala y Pablo Ruz en el presente mandato, han surgido muchos anuncios pero pocas propuestas materializadas, más allá de la maratón entre ciudades.

Una de ellas fue el abono de transporte conjunto, para que los ciudadanos de ambos municipios pudieran hacer uso del autobús público en ambos servicios municipales, indistintamente. En marzo de 2024, Barcala afirmó que se trataba de una medida "en la que se está trabajando ya", y cuya puesta en marcha no debería demorarse en el tiempo, ya que "es una cuestión meramente de tecnología" en la que "falta actualizar los chips para que las tarjetas se puedan utilizar y reconozcan que estás recargando para el transporte de Elche y el de Alicante".

Dos años más tarde, nada se sabe de esta novedad en la movilidad, que permitirá hacer uso del transporte público a los miles de personas que, cada día, se trasladan de Alicante a Elche y viceversa. Una propuesta que, según lo anunciado, no supondría un coste adicional para los ayuntamientos: "No tendrá impacto a nivel presupuestario", manifestó Barcala.