Por qué Alicante se ha llenado de “zapateros”: la explicación detrás de la invasión de estos bichos rojos y negros

Muchos vecinos de Alicante se han hecho la misma pregunta en los últimos días: ¿por qué hay tantos “zapateros” de repente? Aparecen en grupos sobre aceras, paredes, patios, parques, alcorques y zonas ajardinadas. Son pequeños, de color rojo y negro, se mueven en masa y, aunque pueden resultar molestos por su número, no suelen representar un riesgo para las personas.

El nombre popular más extendido es zapatero, aunque también se les conoce como chinche de las malvas. Su nombre científico más habitual es Pyrrhocoris apterus, una especie muy reconocible por su coloración intensa y por su tendencia a reunirse en grupos numerosos, especialmente en determinadas épocas del año.

La clave está en una combinación muy mediterránea: subida de temperaturas, humedad, vegetación urbana y época reproductiva.

No es una plaga peligrosa, sino una aparición muy visible

La escena puede impresionar. Donde un día no había nada, al siguiente aparecen decenas o incluso cientos de insectos juntos. Ese comportamiento es normal en esta especie: los zapateros tienden a formar agregaciones, es decir, grupos numerosos de adultos y ninfas.

Los zapateros han aflorado en grandes cantidades en numerosos lugares de la ciudad. / L. B. Tettenborn

Estas agrupaciones les sirven para protegerse mejor de depredadores, regular la temperatura corporal, conservar humedad y facilitar el apareamiento. La especie es conocida precisamente por reunirse en grandes masas, sobre todo en primavera y otoño.

Por eso muchos vecinos interpretan la aparición como una “invasión”. En realidad, suele tratarse de una explosión puntual de actividad: estaban en el entorno, pero las condiciones ambientales hacen que salgan, se muevan y se concentren más.

El calor acelera su presencia

Uno de los factores más probables es el calor. Cuando suben las temperaturas, estos insectos aumentan su actividad, se reproducen con más facilidad y se hacen mucho más visibles en superficies soleadas.

No es un fenómeno exclusivo de Alicante. En otros puntos del Mediterráneo español se han descrito apariciones masivas similares en zonas de costa, parques, terrazas y mobiliario urbano, vinculadas precisamente al aumento del calor y a la presencia de vegetación donde estos insectos encuentran alimento y refugio.

En una ciudad como Alicante, con inviernos suaves, primaveras cálidas y muchas zonas urbanas con arbolado y jardines, el escenario es favorable para que estos insectos se multipliquen o se agrupen en determinados momentos.

La humedad también cuenta

Aunque Alicante se asocia al sol y al clima seco, la humedad ambiental de la costa puede favorecer a muchos insectos. En el caso de los zapateros, las agregaciones ayudan a conservar humedad y a sobrevivir mejor cuando las condiciones cambian. Si a eso se suman riegos en jardines, zonas sombreadas, alcorques, hojas caídas o pequeños restos vegetales, encuentran un ambiente cómodo para permanecer.

No hace falta que haya una “plaga” dentro de una vivienda. Muchas veces el foco está fuera: en jardines, árboles, plantas ornamentales, solares con hierbas, patios comunitarios o zonas verdes próximas.

Qué comen los zapateros

Estos insectos no aparecen porque sí. Suelen alimentarse de semillas de plantas de la familia de las malváceas, como malvas e hibiscos, aunque también pueden aprovechar otros restos vegetales. Por eso es frecuente verlos cerca de plantas ornamentales, parques y zonas con vegetación espontánea.

En ciudades mediterráneas, donde hay jardines públicos, alcorques, setos y vegetación que florece o produce semillas en primavera, pueden encontrar alimento suficiente para concentrarse en grandes grupos.

Además, si un punto concreto tiene sombra, humedad y comida, puede actuar como pequeño “imán”. De ahí que un edificio o una calle puedan estar llenos mientras otra zona próxima apenas tenga ejemplares.

¿Pican o son peligrosos?

La respuesta corta es no: no pican a las personas y no son peligrosos como podrían serlo otros insectos. Pueden resultar desagradables si aparecen en grandes cantidades, pero no son un riesgo sanitario habitual para los vecinos.

Tampoco deben confundirse con otros insectos que sí generan más preocupación. Su color rojo y negro es llamativo, pero en este caso funciona más como señal visual y no como indicio de peligro para las personas.

Eso sí, si entran en casa o se acumulan en patios y terrazas, pueden ser molestos. El problema suele ser más de incomodidad y limpieza que de salud.

Por qué se ven tantos precisamente ahora

El calor, la humedad costera y la vegetación urbana, caldo de cultivo perfecto para la aparición de los zapateros. / Foto: 0959kedi

La aparición masiva puede explicarse por varios factores combinados:

Primavera avanzada y comienzo del calor. Es una época de mayor actividad para muchos insectos.

Es una época de mayor actividad para muchos insectos. Ciclo reproductivo. Adultos y ninfas pueden coincidir en grandes grupos.

Adultos y ninfas pueden coincidir en grandes grupos. Vegetación urbana. Parques, jardines, alcorques y plantas ornamentales ofrecen alimento y refugio.

Parques, jardines, alcorques y plantas ornamentales ofrecen alimento y refugio. Humedad y riego. Las zonas verdes regadas o sombreadas facilitan su presencia.

Las zonas verdes regadas o sombreadas facilitan su presencia. Menos frío invernal. Los inviernos suaves pueden favorecer que sobrevivan más ejemplares y que la población sea más visible cuando llega el calor.

En resumen: no hay una sola causa, sino un conjunto de condiciones que encajan especialmente bien en Alicante durante estas fechas.

Qué hacer si aparecen en casa o en el patio

Lo más recomendable es actuar sin alarmismo. Si están en el exterior, muchas veces basta con esperar unos días: las agrupaciones pueden reducirse cuando cambian las condiciones, se agota el alimento o los insectos se dispersan.

Si se concentran en patios, terrazas o entradas, conviene retirar restos vegetales, hojas acumuladas y semillas, revisar plantas ornamentales cercanas y limpiar las zonas donde se agrupen. También puede ayudar sellar rendijas o puntos de entrada si están accediendo al interior de la vivienda.

El uso indiscriminado de insecticidas no siempre es necesario ni recomendable, especialmente en exteriores, donde puede afectar a otros insectos y al entorno. En casos muy persistentes o con acumulaciones especialmente molestas, lo prudente es consultar con un servicio especializado de control de plagas.

Una invasión muy mediterránea

La presencia de zapateros en Alicante puede resultar llamativa, pero encaja con una ciudad donde el calor llega pronto, la humedad costera se nota y la vegetación urbana sirve de refugio a muchas especies pequeñas.

No es una señal de suciedad ni necesariamente un problema grave. Es, sobre todo, un fenómeno estacional: insectos que encuentran las condiciones adecuadas y aparecen de golpe en grandes cantidades.

La buena noticia es que, aunque sean aparatosos, los zapateros suelen ser más molestos que peligrosos. La mala, para quienes no soportan ver bichos en grupo, es que con primaveras cálidas y veranos cada vez más tempranos es probable que estas escenas se repitan.