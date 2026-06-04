El Ayuntamiento de Alicante reabre Condes de Soto Ameno en San Blas justo a tiempo para Hogueras

Alicante recupera desde este jueves la circulación en Condes de Soto Ameno. La avenida, una de las principales arterias del barrio de San Blas, es además la salida hacia Rabasa y la A-70 desde el centro de la ciudad. Los trabajos se iniciaron el pasado mes de enero y han concluido justo a tiempo para los actos oficiales de las Hogueras 2026, que se inician esta misma semana con el encendido de luces y el pregón.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, ya han concluido los trabajos de saneamiento en la red de alcantarillado y el colector subterráneo de la zona, que han sido desarrollados en los últimos meses por Aguas de Alicante. Por ello, desde la tarde de este jueves, 4 de junio, se reabrirá el vial a la circulación, aunque a expensas de actuaciones previstas en la calle lateral Magistral Segura.

Vía libre

Las obras se han desarrollado en dos fases: una en el tramo inferior de Condes de Soto Ameno, entre las calles Santa Felicitas y Santa Isabel, y otra para la renovación integral del colector en el tramo superior de la avenida. Una vez concluidos estos trabajos, se despeja también la circulación para subir hacia el castillo de San Fernando y el instituto Miguel Hernández a través de la calle Blas de Loma.

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha explicado que "los trabajos de saneamiento del alcantarillado han sido complejos pero necesarios, ante el hundimiendo que se produjo en la calzada y que obligó a acometer la actuación con carácter urgente" el pasado mes de enero. "Debemos agradecer la paciencia y comprensión de los ciudadanos durante este periodo de tiempo que han durado las obras", ha añadido el edil popular.