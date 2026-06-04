Cambios en el autobús de Alicante: una ampliación de línea y nuevas paradas

El Ayuntamiento de Alicante aprueba nuevos cambios en el transporte urbano. Entre las medidas aprobadas, se incluye la ampliación de la línea 28 en el Cabo de la Huerta hasta la calle Musola y la mejora el servicio que atiende a las partidas rurales, el Transporte a Demanda (TAD), extendiendo la cabecera de la línea 6 hasta Ciudad Jardín y con la implantación de tres nuevas paradas en la línea de 5 a Bacarot.

Según ha informado el concejal Carlos de Juan, tras la celebración de la Mesa de Transporte, una de las principales novedades será la ampliación desde el 1 de julio de la línea 28 del autobús urbano que conecta el Cabo de la Huerta con el Hospital de Sant Joan, que extiende su recorrido hasta las calles Musola y Camino del Faro, pasando a ser operada por microbuses que facilitan el paso ante la estrechez en este último viario en su parte final. En la misma línea, también se ha validado la extensión de la cabecera de la línea TAD 6 desde Villafranqueza para situarla en Ciudad Jardín (al final de Virgen del Remedio y próxima a la urbanización de Haygón) para facilitar su interconexión con el TRAM y las líneas 1, 2 ,3 y 4 del Transporte a Demanda de las partidas rurales.

Novedades en el transporte de las partidas

La Mesa Técnica del Transporte ha respaldado la implantación de tres nuevas paradas del TAD 5 en Bacarot, atendiendo las peticiones de los vecinos. Concretamente, se situarán en el camino de los Frailes, a la altura del número 6; y en el Camino Viejo de Elche, entre los números 2 y 4 y entre los números 28 y 40. De Juan ha comentado que estas nuevas paradas quedarán habilitadas antes del inicio del próximo curso escolar. El edil del PP también ha resaltado que se ha acordado insistir a la Dirección General de Transportes de la Generalitat en la necesidad de que se impulse el servicio del TAD a nivel comarcal, avanzando en su financiación, ya que los Ayuntamientos solo tienen permitido cubrir los costes de este servicio dentro de su término municipal.

El objetivo que se persigue y que permitiría armonizar el servicio en un ámbito supramunicipal es que se pueda mejorar las conexiones del transporte a demanda entre los municipios vecinos, principalmente, con San Vicente del Raspeig donde muchos de los vecinos de las partidas de la zona norte de Alicante tienen asignado el médico o sus centros de enseñanza. Además, De Juan ha resaltado que también se han actualizado las medidas de seguridad en la circulación, habilitándose los giros a la derecha en algunos trayectos para prevenir posibles colisiones con otros vehículos, así como de la mejora de la señalización en los carriles bus.