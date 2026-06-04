La consellera de Educación cita a los sindicatos a retomar la negociación este viernes

Nueva negociación a la vista entre la Generalitat y el profesorado tras cuatro días en blanco. La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha convocado a los cinco sindicatos a para este viernes a las 14 horas.

Será el primer encuentro que se celebre en toda la semana después de que las conversaciones se detuvieran por completo el pasado domingo cuando las organizaciones sindicales mayoritarias trasladaron a la Administración autonómica el "no" de los docentes a aceptar su última oferta para tratar de zanjar una huelga indefinida que ya está acabando su cuarta semana.

Mientras tanto, los docentes han decidido apostar por movilizaciones más agresivas, como ha sido el caso de un profesor que se ha descolgado de un puente de Elche este jueves para exigir al presidente del Consell, Juanfran Pérez Llorca, que se siente a negociar, vista la cronificación que está sufriendo este conflicto, o la acampada de docentes en la plaza de la Virgen de València.

La huelga educativa escala en Elche: un profesor se cuelga de un puente con una pancarta / Áxel Álvarez

Amenaza el próximo curso

El diálogo será retomado tras una brecha que se ha visto agrandada entre el Consell y los sindicatos a raíz de aquella reunión donde la tensión terminó de saltar por los aires con el encierro hasta la madrugada del STEPV, UGT y CSIF en la sede autonómica para exigir una nueva propuesta al Ejecutivo valenciano, así como con la brutal carga policial a una docente que se manifestaba pacíficamente en una avenida de València.

Desde aquello, que elevó la indignación de los docentes quienes dirigieron sus protestas contra la "violencia policial" en la huelga educativa y que desembocó que el Consell acusara a los sindicatos de "convulsionar", "coaccionar" y "negarse a pactar", tan solo se han celebrado reuniones de trabajo sin la presencia de la consellera ni de su secretario autonómico.

A ellas, solo se han presentado CSIF y ANPE, los dos sindicatos que firmaron hace ya casi dos semanas un acuerdo con Educación para subir 200 euros brutos mensuales en tres años el sueldo de los profesores, con el rechazo frontal de la mayoría sindical que lo tacha de insuficiente para recuperar el poder adquisitivo perdido tras décadas sin una subida autonómica.

Frente a las posturas cada vez más enrocadas en el seno del Consell y los sindicatos mayoritarios, el profesorado tiene ya cada vez más presente la posibilidad de verse abocado a seguir con la movilización durante el próximo curso. El actual finaliza en poco más de dos semanas, sin visos de que vaya a haber un acuerdo próximo.