CSIF denuncia la falta de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería en el Psiquiátrico de Fontcalent

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la falta de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante en Fontcalent, una situación que, según advierte la organización, puede agravarse durante los próximos meses con la llegada del periodo vacacional.

El sindicato, mayoritario en las administraciones públicas, asegura que lleva tiempo alertando de la insuficiencia de recursos humanos en el Psiquiátrico del centro penitenciario de Fontcalent, donde se atiende a pacientes con trastornos mentales graves sometidos a medidas de seguridad. CSIF sostiene que la falta de efectivos afecta tanto a la calidad asistencial como a la seguridad de los pacientes y a las condiciones laborales de los profesionales.

Sobrecarga de trabajo

La organización sindical señala que la plantilla de TCAE ya se encuentra tensionada y que la cobertura deficiente de vacaciones, permisos y bajas médicas podría incrementar la sobrecarga de trabajo durante el verano. Según CSIF, esta situación puede traducirse en una reducción de la atención directa a los pacientes y en mayores dificultades para responder ante incidencias o situaciones de crisis dentro del centro.

Los TCAE desempeñan un papel esencial en el cuidado diario de los pacientes, con funciones de atención básica, supervisión, acompañamiento y apoyo en actividades fundamentales. El sindicato subraya además su participación en tareas vinculadas al reparto de medicación, tanto de medicina general como de tratamientos psiquiátricos, incluidas benzodiacepinas, por lo que considera imprescindible reforzar este colectivo para garantizar una atención segura y adecuada.

CSIF también denuncia el incumplimiento del acuerdo sobre jubilación parcial, una situación que, según afirma, está afectando a la salud de una plantilla con profesionales que acumulan más de treinta años de servicio en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante. Para la organización, la falta de aplicación de este derecho supone un nuevo perjuicio para un personal ya sometido a una elevada presión asistencial.

El sindicato considera “inaceptable” que un centro de referencia como el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante afronte periodos especialmente sensibles sin una planificación adecuada de sus recursos humanos. Por ello, reclama a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la adopción urgente de medidas para cubrir las vacantes existentes y garantizar la sustitución efectiva de las ausencias previstas durante el verano.

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Asimismo, CSIF exige una revisión de las necesidades reales de plantilla y la puesta en marcha de soluciones estructurales que eviten que la falta de personal se convierta en un problema recurrente. La organización asegura que continuará vigilando la situación y que adoptará las iniciativas necesarias para defender unas condiciones laborales dignas para los profesionales y una atención sanitaria segura y de calidad para las personas ingresadas en el centro.