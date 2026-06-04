Hacinamiento por la falta de vivienda: una de cada cuatro familias que atiende Cáritas en la provincia de Alicante comparte habitaciones en pisos de alquiler

La vivienda se ha consolidado como uno de los principales desafíos sociales en la provincia de Alicante y como el factor de exclusión que más está condicionando la vida de las personas a las que atiende Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante. El alto coste de los alquileres y la escasa oferta de vivienda asequible en un mercado inmobiliario tensionado está dejando fuera del sistema a miles de personas, abocándolas a situaciones de creciente inestabilidad residencial, inseguridad o hacinamiento. Así se refleja en la memoria de Cáritas correspondiente a 2025, agravándose una situación de la que ya venían alertando en años anteriores, con casi la mitad de las personas que atienden viviendo en régimen de alquiler, y de ellas una de cada cuatro en una habitación arrendada dentro de una vivienda compartida.

"No le vemos freno, en los primeros datos que tenemos de 2026 va a más, a peor, se sigue incrementando el precio de la compra y del alquiler", afirma Víctor Mellado, director de Cáritas Diocesana, con datos como que en los últimos cuatro años se ha duplicado el coste del arrendamiento de un piso en Alicante y Elche. En la capital, ha puesto como ejemplo, hasta hace pocos años alquilar en la Zona Norte (Virgen del Remedio) un quinto sin ascensor podía suponer unos 300-400 euros mensuales pero ahora ya está entre 700 y 1.000 euros.

La entidad pastoral afirma que la vivienda en Alicante y Elche se encarece un 25 % cada año desde la pandemia

Trabas en las inmobiliarias

Esto ha llevado a muchas familias a abandonar las principales ciudades para buscar alternativas en municipios cercanos como Elda, Crevillent o Aspe, donde los precios se están disparando de forma preocupante, triplicándose lo que vale compartir habitación en ciudades medianas, que se han encarecido en poco tiempo "de los 150 euros mensuales a 400/500 euros y esto no sale en las estadísticas".

"El stock de vivienda es cero y vivimos situaciones tan dramáticas como que a familias con hijos hoy en día no se les enseñe directamente pisos en Alicante, las inmobiliarias no quieren familias”, ha denunciado.

El stock de vivienda es cero y vivimos situaciones tan dramáticas como que las inmobiliarias no les quieran enseñar pisos a familias con hijos Víctor Mellado — Director de Cáritas Diocesana

En muchos casos, "la elevada demanda hace que los propietarios seleccionen perfiles concretos antes incluso de valorar la capacidad económica de los solicitantes", decantándose a menudo por el alquiler turístico.

Mellado ha añadido que desde la pandemia el incremento de precios es de un 20 o 25 % anual, "lo que ha propiciado que se hayan duplicado en poblaciones como Elche y Alicante, una zona con salarios medios y bajos si los comparas evidentemente con Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga, con la particularidad de que la vivienda hasta ahora era asequible".

Los precios del alquiler se han disparado incluso en barrios humildes como los de la Zona Norte de Alicante / Jose Navarro

Visita del Papa

La presentación de la memoria anual de Cáritas coincide este año con una semana especialmente significativa para la Iglesia, marcada por la celebración del Día de la Caridad con el lema "Elige amar. Elige comunidad" y la visita del Papa a España. Una coincidencia destacada por el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, quien subraya el simbolismo de un viaje estrechamente ligado a la acción social de la Iglesia.

“El Papa viene en el Día de Cáritas y va a entrar por la puerta de la caridad y va a salir por la puerta de la caridad”, ha afirmado en referencia a que una de sus primeras visitas será a una sede de Cáritas en Madrid y la última a Canarias, uno de los escenarios del drama de la inmigración, defendiendo la necesidad de situar “al ser humano y a su dignidad en el centro de nuestra reflexión” y de la necesidad de realizar un discernimiento ético y moral en una España dividida y polarizada, con la cuestión de la vivienda como una de las más candentes.

El Papa viene en el Día de Cáritas y va a entrar por la puerta de la caridad y va a salir por la puerta de la caridad José Ignacio Munilla — Obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante

Una realidad que, según la organización, ya no afecta solo a personas solas, sino también a familias completas. “Cada vez más familias van compartiendo habitaciones en viviendas porque es la única posibilidad de estar ahí o estar en la calle”, remarca Cáritas. Esta situación refleja las dificultades para acceder a una vivienda digna y mantenerla en el tiempo, especialmente cuando se combinan situaciones de precariedad laboral, bajos ingresos o barreras administrativas.

La secretaria general de Cáritas, María Boyer, también ha abundado en que la vivienda se ha convertido en un problema estructural que condiciona toda la intervención social. “Impacta profundamente en la vida de las más de 15.000 personas que hemos podido acompañar y sabemos que se trata de una situación cada vez más compleja y estructural”. Los beneficiarios totales fueron 23.342 personas, detectándose además una clara feminización de la pobreza, ya que el 69 % de los asistidos fueron mujeres.

La cuestión de la vivienda ha impactado profundamente en la vida de las más de 15.000 personas que hemos podido acompañar María Boyer — Secretaria general de Cáritas

Irregularidad administrativa

Por otra parte, el 68 % de las personas atendidas por Cáritas son extracomunitarias y, dentro de este grupo, el 60 % se encuentra en situación administrativa irregular, configurando uno de los principales factores de exclusión social presentes actualmente en el territorio.

Las consecuencias de esta situación se hacen especialmente visibles en el ámbito laboral y residencial. La imposibilidad de acceder al mercado de trabajo en condiciones normalizadas dificulta la obtención de ingresos estables, mientras que las barreras para acceder a una vivienda obligan con frecuencia a aceptar condiciones habitacionales precarias o situaciones de hacinamiento. La gran esperanza de la entidad es el proceso de regularización abierto actualmente por el Gobierno.

El director de Cáritas, Víctor Mellado, junto a la secretaria general María Boyer, el obispo Munilla y el delegado episcopal de Cáritas, Joaquín Carlos / INFORMACIÓN

Sinhogarismo y salud mental

La exclusión residencial encuentra su expresión más extrema en las personas sin hogar. Durante 2025, Cáritas acompañó a 1.065 personas en situación de sinhogarismo a través de las Cáritas parroquiales, equipos de calle, centros de acogida y viviendas de inclusión.

Uno de los aspectos más preocupantes es su estrecha relación con la salud mental. El 48% de las personas acompañadas presentaba algún tipo de patología en este ámbito, una circunstancia que exige respuestas especializadas y una coordinación cada vez mayor entre recursos sociales y sanitarios.

La soledad y el aislamiento están creciendo en nuestra sociedad Joaquín Carlos — Delegado episcopal de Cáritas Diocesana

El delegado episcopal de Cáritas Diocesana, el reverendo Joaquín Carlos, ha enfatizado que "constatamos una tendencia que se hace cada vez más evidente. La soledad y el aislamiento están creciendo en nuestra sociedad. Y muchas personas viven sin redes de apoyo que sostengan su vida. Hoy la exclusión no se expresa solo en la falta de recursos materiales, sino en la ruptura de sus vínculos. Quizás hace un tiempo la exclusión venía más desde esa escasez o falta de recursos materiales".

Por ello ha puesto en valor el trabajo de acompañamiento de los voluntarios, 1.583 personas que se unen a otras 107 contratadas, distribuidas por las 137 Cáritas parroquiales de la provincia.

Víctor Mellado, director de Cáritas Diocesana, junto al obispo José Ignacio Munilla, este jueves / INFORMACIÓN

Más allá de un problema residencial

Volviendo al problema de la vivienda, acapara gran parte de la memoria porque condiciona el acceso al empleo, la educación, la salud y las relaciones familiares y comunitarias. "Sin una vivienda estable resulta mucho más difícil desarrollar un proyecto de vida, consolidar procesos de inclusión o afrontar con garantías otras dificultades personales y familiares", reza en el documento. Este escenario también está transformando la intervención social de Cáritas. Una parte creciente de las ayudas económicas y de los procesos de acompañamiento se orientan al sostenimiento de la vivienda y a prevenir situaciones de pérdida de alojamiento o exclusión residencial.

La ONG reclama una respuesta coordinada de todas las administraciones para ampliar la oferta de vivienda asequible y dar una solución a una problemática que amenaza con seguir creciendo. “Hacemos todo lo que podemos, incrementamos las ayudas y los recursos, pero desafortunadamente no lo podemos arreglar solos. O las administraciones se ponen de acuerdo o seguirá siendo el grave problema de Cáritas y, al final, de todos los españoles”.

La gran cantidad de inmigrantes en situación irregular y el aumento de la soledad y el aislamiento son otros problemas detectados

Trabajadores y jóvenes

Un problema que ya no afecta únicamente a personas en situación de vulnerabilidad extrema, sino también a familias trabajadoras, jóvenes que intentan emanciparse y personas con empleo estable. Cáritas lamenta además que disponer de un empleo ya no garantice el acceso a una vivienda. “La economía sí que va mejor y hay más personas empleadas, pero el drama sigue siendo el mismo: ahora un empleo no te garantiza poder acceder a una vivienda”, afirmaron. Según explicaron, numerosas personas con contratos indefinidos y nóminas estables siguen encontrando enormes dificultades para firmar un alquiler debido a la falta de oferta existente.

Más allá de las cifras, la entidad quiere poner el acento en las consecuencias humanas de esta crisis. La incertidumbre sobre dónde vivir está generando situaciones de ansiedad y deterioro emocional cada vez más frecuentes.