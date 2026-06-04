Lo que hay tras la "invasión" de polillas en Alicante: sin gorriones o vencejos se rompe el ecosistema

Las noches de mayo y junio de 2025 han dejado una imagen insólita en balcones, portales y ventanas de toda la provincia: polillas de hasta cinco centímetros sobrevolando la oscuridad. El fenómeno no es casualidad ni es exclusivo de Alicante, pero el litoral mediterráneo está siendo uno de sus epicentros. No es raro, si se tiende la ropa fuera, encontrar a una de ellas pegada a alguna prenda, dejando tras de sí un rastro de "polvo de hadas" característico.

La especie es conocida y habitual, aunque esta "explosión" de polillas suponga para algunos chocante o inusual. Su proliferación tiene razones científicas que responden a varios factores.

Esta especie tiene nombre propio: Autographa gamma, conocida popularmente como polilla o plusia gamma, en referencia a la mancha plateada en forma de letra griega que luce en sus alas. Su distribución geográfica abarca Europa, Asia y el norte de África, y puede alcanzar una envergadura de entre 35 y 45 milímetros, aunque en determinadas condiciones supera los 4,5 centímetros.

Almeida reconoce que las polillas de Madrid son de "tamaño considerable" pero "inofensivas" / Europa Press

No se trata de una especie invasora ni nueva: las polillas "de toda la vida" migran cada año desde el norte de África hacia Europa, aunque ya el pasado 2025 el fenómeno comenzó a acentuarse más que de costumbre. La escala ha cambiado: tanto en Alicante como en Valencia y Castellón las concentraciones de la Autographa gamma son mayores. Pero, ¿por qué?

Tres causas que explican la "plaga" de polillas

Invierno suave y primavera húmeda

Un invierno suave, una primavera lluviosa y temperaturas por encima de la media son el cóctel perfecto para que las polillas proliferen a mayor velocidad y número. Las lluvias de este pasado abril generaron una vegetación abundante que funcionó como fuente de alimento ideal para sus larvas. Según afirmó al medio digital Ecosfera el investigador Óscar Soriano, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, el calor acelera su metabolistmo. Esto permitiría que, en lugar de una sola generación de polillas por año, se produzcan dos o incluso tres. A más generaciones, más adultos circulando al mismo tiempo.

Una polilla. / Pixabay

Las corrientes de aire cálido de África

La entrada de masas de aire cálido procedentes del norte de África creó un entorno meteorológico propicio para la proliferación y el desplazamiento masivo de estas polillas. Alicante, por su posición geográfica en el extremo sureste peninsular, es una de las primeras provincias en recibir estas corrientes migratorias, lo que explica por qué la provincia ha sido uno de los focos iniciales del fenómeno.

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Sin depredadores naturales

Este tercer punto se repite, desgraciadamente, muy a menudo en cuanto a otras plagas. La desaparición de depredadores naturales, situación que se acentúa sobre todo en las ciudades, hace que sea lógico que el número de individuos en circulación sea abundante. Sin gorriones, vencejos o murciélagos, los insectos tienen menos freno para su reproducción.

Esta última idea lanza la pregunta de qué medidas tomar en espacios urbanos con respecto a la protección de especies que regulen el ecosistema. Y es que, al final, las polillas no son "malas"; están aquí igual que nosotros, pero su excesiva proliferación implica que quizá otros animales con tanto derecho a ser y estar ya no tienen su lugar merecido, sobre todo en entornos urbanos.