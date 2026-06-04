Jueves complicado en las carreteras de Alicante: accidentes en la N-340 y la CV-865 y retenciones en los accesos a la capital

La mañana de este jueves 4 de junio está dejando una circulación complicada en varios puntos de la provincia de Alicante. La red viaria registra accidentes, retenciones, obras y obstáculos en la calzada, con especial incidencia en la N-340, la N-332, la A-70, la A-31, la A-7 y la AP-7.

Los principales accidentes comunicados se localizan en la N-340 a la altura de Alcoy, en el kilómetro 791,992, en sentido decreciente; en la N-340 en Orihuela, en el kilómetro 689,996, en sentido creciente; y en la CV-865 en Santa Pola, en el kilómetro 11,82, en sentido decreciente.

Por el momento, con la información disponible, no consta el alcance personal de estos siniestros, por lo que la recomendación es extremar la precaución al circular por los tramos afectados y atender siempre a las indicaciones de los servicios de emergencia y paneles informativos.

Retenciones en la A-70, N-332 y A-31

Las retenciones más destacadas se concentran en los accesos al área metropolitana de Alicante y en varios tramos de la costa.

En la A-70, a su paso por Alicante, hay circulación lenta en el kilómetro 20,0, en sentido decreciente, y en el kilómetro 19,8, en sentido creciente. Esta vía es una de las más sensibles de la provincia por su papel en los desplazamientos diarios hacia la capital, el entorno universitario, Sant Joan, Mutxamel y los accesos a otras carreteras principales.

La N-332 también presenta retenciones en Torrevieja, en el kilómetro 57,75, en ambos sentidos, y en Elche, a la altura del kilómetro 94,0, en sentido creciente.

A estas afecciones se suma la A-31 en Alicante, con retenciones en el kilómetro 239,0, en sentido creciente, una vía clave para la entrada y salida de la ciudad hacia el interior de la provincia.

Obras en AP-7, A-7, N-332 y otras vías

La situación se complica además por las obras en distintos puntos de la red viaria. En la AP-7 hay trabajos en calzada en Agost, en el kilómetro 697,3, sentido decreciente; en Pilar de la Horadada, en el kilómetro 773,2, sentido creciente; en Altea, en el kilómetro 635,0; y en Benissa, en el kilómetro 631,0, sentido decreciente.

La A-7 concentra obras en varios tramos del sur e interior de la provincia: Crevillent, en el kilómetro 529,5; Cox, en el kilómetro 541,0; San Isidro, en el kilómetro 533,9; y Alcoy, en el kilómetro 453,0.

También se han comunicado trabajos en la N-332 en Benidorm, a la altura del kilómetro 149,3; en la A-31 en Alicante, kilómetro 235,4; en la A-77, kilómetro 1,8; en la CV-720 en Alcalalí; y en la CV-706 en Cocentaina.

Obstáculos y vehículos detenidos en varios puntos

Además de las retenciones y las obras, se han registrado numerosas incidencias por obstáculos o vehículos detenidos en la calzada. La N-332 concentra avisos en Ondara, Torrevieja, Elche, Pedreguer, Dénia y Benissa. En varios de estos puntos se recomienda especial atención por la posible presencia de vehículos averiados o elementos que obliguen a reducir la velocidad.

En la A-31, los avisos afectan especialmente a Villena, con varios puntos próximos entre los kilómetros 186,518 y 186,536, además de incidencias en otros tramos de la vía. También hay obstáculos o vehículos detenidos en carreteras como la CV-725 en Dénia, la CV-875 en Crevillent, la CV-81 en Villena, la CV-821 en Alicante, la CV-870 y CV-871 en Orihuela, y la AP-7 en La Vila Joiosa.

En la A-7 en Redován, se ha comunicado una incidencia por vehículo u obstáculo en calzada en el kilómetro 544,747, en sentido creciente.

Recomendaciones para los conductores

Ante una mañana con tantas incidencias repartidas por la provincia, conviene consultar el estado del tráfico antes de salir, prever más tiempo en los desplazamientos y evitar maniobras bruscas en los tramos afectados.

En zonas de obras, es recomendable anticipar los cambios de carril, respetar la señalización provisional y aumentar la distancia de seguridad. En puntos con accidentes u obstáculos en calzada, la prioridad debe ser reducir la velocidad y no detenerse a observar, para evitar nuevas retenciones o accidentes secundarios.

Las mayores complicaciones se concentran en los ejes habituales de movilidad alicantina: accesos a Alicante por la A-70 y A-31, corredor litoral de la N-332 y grandes conexiones por AP-7 y A-7. Una combinación que puede ralentizar los desplazamientos durante buena parte de la mañana.