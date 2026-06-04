Medalla de oro de la UA para Manuel Palomar, el rector que urbanizó el campus oeste y solicitó la acreditación de Medicina

La urbanización del campus oeste de la Universidad de Alicante (UA), que permitió inaugurar los Servicios Técnicos de Investigación y el edificio del Parque Científico, y la solicitud y acreditación del grado de Medicina para la UA "después del paréntesis de 25 años" desde que la institución perdió la primera facultad que pasó a depender de la Universidad Miguel Hernández han sido los grandes hitos de la carrera de Manuel Palomar como rector que ha destacado su sucesora y actual dirigente, Amparo Navarro, tras hacerle entrega de la Medalla de Oro de la institución este viernes. Ha sido un acto abarrotado de invitados, entre ellos representantes institucionales, desde alcaldes a empresarios o anteriores rectores que han llenado el salón de grados Alfredo Orts del edificio de Óptica y Optometría del campus de San Vicente.

Palomar fue el máximo representante de la institución académica entre 2012 y 2020, y de su equipo de dirección formó parte como vicerrectora de Investigación la propia Navarro, quien, en su discurso tras la entrega de la distinción, ha querido destacar que fueron ocho años de mandato de Palomar marcados por un comienzo y un final “difíciles”. Primero, por las consecuencias de la crisis financiera de 2008, con la congelación de la tasa de reposición de recursos humanos y la caída drástica de la financiación y, para terminar, con la pandemia de covid en 2020 que obligó a la UA a cerrar sus aulas. Ambas, ha dicho la rectora, “supo gestionarlas con valentía y sensibilidad” poniendo el foco en las personas y liderando una universidad de vanguardia “que abrió sus ventanas tecnológicas”.

La institución entrega la medalla por primera vez en 6 años, cuando se concedió al candidato al Nobel de medicina Francis Mojica

Tradición ancestral

Con la entrega de la Medalla de Oro se cumple con una tradición ancestral de las universidades españolas, que premian con tal distinción a quienes han tenido el honor y la responsabilidad de representarla al más alto nivel, como ya ocurriera con sus antecesores en el cargo, pero también, tal y como ha expresado la actual rectora, “nos da la oportunidad de repasar una trayectoria que permitió al rector Palomar llegar a ese máximo nivel y los hitos que durante sus dos mandatos consecutivos consiguió la Universidad de Alicante”.

La Medalla de oro es el máximo galardón que puede conceder la institución "y por eso a lo largo de su historia ha sido parca en su otorgamiento -ha dicho la rectora-. De hecho, no se ha otorgado ninguna desde hace 6 años, cuando se concedió a nuestro candidato al nobel de medicina Francis Mojica, o previamente a los rectores Salvador Ordóñez e Ignacio Jiménez Raneda con ocasión de su 35 aniversario, lo cual permite entender los méritos extraordinarios y de servicio a la universidad que deben concurrir en una persona para ser merecedora de tal distinción". También la poseen los exrectores Antonio Gil Olcina, Ramón Martin Mateo y Andrés Pedreño.

Además de repasar sus logros profesionales y científicos como catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Navarro ha elogiado “su labor en la defensa de unos valores cívicos asociados a la educación universitaria en Alicante” y su “carácter polifacético”, que le ha llevado a extrapolar sus grandes pasiones -la investigación, la transferencia y las nuevas tecnologías- a los diferentes ámbitos de su vida personal y profesional.

Manuel Palomar recibe la Medalla de Oro de la Universidad de Alicante / Jose Navarro

IA generativa

"En esta universidad se ha dedicado a su gran pasión: la investigación y la transferencia de conocimiento. Creó el grupo de procesamiento de lenguaje natural y de IA generativa, habiendo sido uno de los fundadores de la Sociedad Española de Lenguaje Natural, trabajando desde el principio en algo que ahora nos parece tan mágico como que las máquinas hablen, traduzcan y se comuniquen. Pero Manolo además no se ha conformado con que hablen en inglés, sino que ha destacado en su defensa de integrar el español y el valenciano en el lenguaje de la Inteligencia artificial".

Ha enfatizado que con los años ha desarrollado un gran grupo de investigación, y un Centro de Investigación Digital, Cenid, donde sus colaboradores destacan, su trabajo insaciable, competitivo y eficaz tanto en sus resultados como en la captación de nuevos proyectos (no hay convocatoria competitiva a la que no concurra). Ha sido mentor y maestro de la siguiente generación del grupo, y amigo de todos ellos. Los logros de Manuel Palomar y su grupo incluyen todos los parámetros respecto a publicaciones, proyectos nacionales e internacionales, tesis y congresos que caracterizan a los grupos de excelencia de la Universidad de Alicante", ha descrito durante la laudatio.

El exrector de la Universidad de Alicante Manuel Palomar se atreve con el cuestionario 'Aquí te pillo' / Rafa Arjones

"No es de extrañar -ha continuado- que esa pasión por la investigación y la transferencia le llevara con ilusión, de la mano del rector Jiménez Raneda, al vicerrectorado de Investigación y transferencia que lideró durante 8 años. Es ese uno de los vicerrectorados más exigentes y a la vez más apasionantes, no solo por su competencia en una de las tareas más bonitas de una Universidad, el aumento del conocimiento y el progreso de la sociedad, sino porque permite conocer todo el talento".

Creó el grupo de procesamiento de lenguaje natural y de IA generativa, trabajando en algo tan mágico como que las máquinas hablen, traduzcan y se comuniquen Amparo Navarro — Rectora de la Universidad de Alicante

La rectora ha remarcado “su buena relación con alcaldes y municipios” y el crecimiento de la red de aulas y sedes universitarias llevada a cabo durante el mandato del rector Palomar, “porque para Manolo, Alicante no ha sido solo una ciudad sino toda una provincia”.

Navarro también ha dirigido unas palabras de felicitación y agradecimiento a los equipos de dirección que le acompañaron en las dos legislaturas porque “un rector es uno, pero es muchos, es también la suma del trabajo de sus equipos”. Precisamente ha sido esa la idea central de la intervención del homenajeado.

Inteligencia compartida

En un emotivo discurso cargado de agradecimientos, Manuel Palomar ha dedicado la Medalla de Oro a “todas las personas que compartieron las ilusiones y las dificultades del camino”, porque, tal y como ha expresado, “todo lo que merece la pena es fruto de la inteligencia compartida” citando expresamente, entre otras, a personas como Aránzazu Calzada, con la que coincidió en la gestión, "por su rigor y capacidad de trabajo" o a Cristina Rodes, exvicepresidenta de Consejo Social de la UA, por "su contribución al fortalecimiento" de las relaciones entre la universidad y su entorno.

Quien fuera rector de la UA ha asegurado que este acto “supone el cierre de una etapa” que le hace sentir “una emoción difícil de expresar con palabras”. Palomar ha personalizado sus agradecimientos simbolizando a cada colectivo universitario con el nombre y apellidos de una figura destacada de su entorno más cercano.

Es importante reconocer y agradecer el compromiso y la dedicación a la comunidad universitaria Manuel Palomar — Exrector de la Universidad de Alicante

“Es importante reconocer y agradecer el compromiso y la dedicación a la comunidad universitaria”, ha dicho. En su intervención no han faltado alusiones a sus predecesores en el cargo, y ha manifestado profesar una “profunda gratitud” a la actual rectora por este reconocimiento; así como a los distintos representantes políticos, sociales y empresariales presentes.

Mención aparte han tenido el mundo de las Hogueras, el Hércules o su experiencia como Rey Gaspar. Visiblemente emocionado se ha referido a su entorno más cercano: compañeros de su grupo de investigación, su familia y los amigos de todas sus etapas vitales.

Gran respaldo social

El acto ha congregado a un numerosísimo público tanto de dentro de la institución académica como de la sociedad alicantina en general. Autoridades políticas, civiles y militares, miembros del Consejo de Dirección, del Consejo Social, Consejo de Gobierno y Consejo de Estudiantes, decanos y decanas y director de la EPS, miembros de los equipos rectorales anteriores y numerosos representantes de entidades empresariales, colegios profesionales, medios de comunicación, así como de la política actual y otros coetáneos al mandato de Palomar han estado presentes en un acto con el aforo completo.

Entre otros muchos asistentes, han destacado el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira; el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; los alcaldes de Alicante, San Vicente del Raspeig y Elda, Luis Barcala, José Rafael Pascual y Rubén Alfaro, respectivamente; el rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Juan José Ruiz; el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño; el ex presidente del Consejo Social y del Grupo Marjal, Francisco Gómez, y la exvicepresidenta, Cristina Rodes; la actual secretaria general del Consejo, Esther Algarra, así como los exrectores Salvador Ordóñez e Ignacio Jiménez Raneda.