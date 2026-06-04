Los recortes en inversión educativa en Alicante indignan al PSOE

Un tijeretazo en infraestructuras educativas. Es lo que ha denunciado el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante, que cuenta con Ana Barceló como portavoz y ha señalado a dos actores políticos de primera fila. El primero, Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana, por el contenido de los Presupuestos autonómicos que el PP y Vox aprobarán, previsiblemente, en las próximas semanas. El segundo, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, también del PP, a quien acusa de “cómplice” del recorte.

Los socialistas han recordado que el año pasado la Generalitat anunció que la ciudad de Alicante contaría con 54,5 millones de euros para infraestructuras educativas en 2026. Sin embargo, “además de no haber iniciado ni una sola obra nueva”, señalan en un comunicado, “las cuentas presentadas para este año reducen la cifra hasta los 12,5 millones de euros, concentrando cerca del 90 % de la inversión en la finalización del CEIP La Almadraba”.

Ana Barceló ha recordado que “la comunidad educativa lleva semanas movilizándose”, en referencia a la huelga de docentes, “para reclamar inversiones y mejoras en las infraestructuras educativas”, mientras el Consell “responde con un recorte masivo que condena a Alicante a seguir acumulando proyectos pendientes”.

La portavoz sitúa el recorte en un 80 % y exige al alcalde de Alicante que “reclame una rectificación inmediata de las cuentas autonómicas” a través de la presentación de enmiendas “para recuperar las inversiones comprometidas”. Según Barceló, “Barcala no puede seguir callado mientras recortan el futuro educativo en Alicante”.

Datos

El concejal socialista Emilio Ruiz cree que “uno de los casos más graves” en los recortes es el del Conservatorio de Música Guitarrista José Tomás, que pasa de 3,72 millones de euros comprometidos a “apenas 100.000 euros” y sin previsión presupuestaria para posteriores ejercicios. Otros casos señalados son los de los institutos Jaume I, San Blas, Virgen del Remedio y Las Lomas, a los que “la Generalitat prometió destinar 18,2 millones de euros a la reconstrucción de estos centros en 2026 y ahora esa inversión se queda en apenas 1,1 millones”.

También destaca el proyecto del IES Cap de l'Horta, conocido por su situación de saturación, que reduce la inversión prevista para la redacción del proyecto de 250.000 a 10.000 euros cuando el centro acoge a 800 alumnos, la mitad de los que preveía cuando se hicieron las instalaciones.

Por último, el edil critica que “la única novedad educativa prevista para Alicante” sean 500.000 euros para un nuevo colegio, “una cantidad ridícula y absolutamente insuficiente”, según él, que cree que estos Presupuestos son la prueba de que “Barcala no tiene ningún peso político en el Gobierno valenciano”.