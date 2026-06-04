Tensión entre policías y manifestantes en el desalojo de una mujer y sus dos hijos menores en Alicante

Desalojo dramático en Virgen del Remedio. Una mujer y sus dos hijos menores han sido expulsados de la casa en la que han vivido los últimos dos años tras una denuncia del propietario y una actuación policial entre protestas de las personas que han intentado evitar el desalojo.

Unos treinta manifestantes se han concentrado desde las 8 de la mañana para intentar impedir el desenlace. La ejecución estaba convocada a las 9 y la actuación policial ha llegado pasadas las 10. Un agente ha advertido a los concentrados que propondrían multas contra quienes ejercieran resistencia, aunque el aviso no ha ahuyentado a la quincena de personas que han persistido en la puerta del bloque. Tras sacarlos a rastras han sido identificados, entre ellos el concejal y portavoz de Esquerra Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Alicante, Manolo Copé.

Entre las consignas gritadas por los manifestantes había frases como “hay niños en la calle y sois los responsables”, “vergüenza me daría desahuciar a una familia” o “si pago el alquiler no tengo para comer”.

Protestas y tensión policial en Alicante por el desalojo de una familia con dos menores / Pilar Cortés

Un caso de vulnerabilidad

Hadja, argelina que lleva algo menos de dos años residiendo en España, accedió a un piso del número 4 de la calle Abogado Pérez Mire en 2024 a través del método conocido como “compra de llave”.

Se trata de la adquisición, de manera irregular, de una llave para acceder a una vivienda a cambio de una cantidad económica acordada, en este caso 350 euros al mes. Así lo explica su abogado, Diego Motos, que además muestra las “dos denuncias por estafa” presentadas por la afectada, en tanto que entendió que el acceso a la vivienda se tramitó en base a la legalidad.

“Me estafaron”, afirma Hadja, ayudada por una amiga a la hora de expresarse en castellano, dadas sus dificultades con el idioma. “Hemos intentado pagar pero no nos dejan”, relata, en referencia a la imposibilidad de seguir abonando el alquiler, dado que el intermediario encargado de recibir el dinero “desapareció”.

Desde la defensa de la propiedad, que también es de origen argelino, no han querido hacer declaraciones.

Hadja tiene dos hijos de 15 y 17 años y cuenta con certificado de vulnerabilidad, pero la situación irregular en la que vive le habría eximido de conseguir una prórroga y de otras posibilidades para permanecer en el que ha sido su hogar familiar en los últimos dos años.

Tensión entre policías y manifestantes en un desalojo con dos menores en Alicante / Pilar Cortés

El tutor de sus dos hijos en el IES El Pla, Antonio Moltó, quien también es coordinador de Igualdad en el centro, ha acudido al desalojo con otros compañeros de docencia y afirma no haber tenido conocimiento de la situación por el Sindicat de Vivenda de la Zona Nord, que ha convocado la protesta para intentar evitar la ejecución.

“Son muy buenos chavales, la verdad, no dan ningún tipo de problema”, dice en referencia a sus dos alumnos, que llevan un año y medio escolarizados, y reconoce la dificultad de encontrar una solución a corto plazo para alojar a la familia. De momento, afirma que se dirigirá a Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alicante para intentar tramitar un alojamiento.

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La propia Hadja lamenta que no tiene a donde ir, y que solo una conocida podría acogerla “pero por poco tiempo, porque ellos tienen familia y no tienen espacio”. La casa que deja, con dos habitaciones, un salón y una cocina en un tercero sin ascensor, se encuentra en el barrio de Virgen del Remedio, uno de los más vulnerables de Alicante. El desalojo se ha materializado a las 10:30.