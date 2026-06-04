La Aemet avisa de otro cambio en Alicante: suben las temperaturas y vuelven las nubes

Alicante afronta este jueves 4 de junio una nueva transición meteorológica. Después del respiro térmico que siguió al episodio de calor extremo del martes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una nueva subida de las temperaturas máximas en buena parte de la provincia, acompañada de un aumento progresivo de la nubosidad a lo largo del día.

La jornada comenzará con cielos poco nubosos en la mayor parte del territorio, pero la situación cambiará durante la tarde y, especialmente, al final del día. La previsión apunta a un aumento de la nubosidad que dejará cielos muy nubosos en algunas zonas, sobre todo en el litoral norte, donde no se descartan precipitaciones débiles.

Las temperaturas volverán a ganar terreno tras la bajada registrada el miércoles. El ascenso será más moderado en la costa, pero más evidente en municipios del interior y del sur de la provincia, donde los termómetros recuperarán parte del terreno perdido después del intenso episodio de calor de comienzos de semana.

El viento soplará flojo y variable durante las primeras horas del día. A partir del mediodía tenderá a componente oeste en las comarcas interiores y a componente sur en el litoral, favoreciendo un ambiente más cálido durante las horas centrales.

La playa del Postiguet abarrotada este caluroso martes 2 de junio / Rafa Arjones

El tiempo en Alicante

Alicante capital tendrá este jueves una jornada muy similar a la del miércoles, aunque con un ligero repunte de las temperaturas y más nubosidad durante algunos momentos del día. El sol seguirá predominando y no se esperan lluvias en la ciudad.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 28 grados, con un ambiente cálido pero sin excesos junto al mar. La humedad seguirá siendo elevada y el viento de componente sur durante las horas centrales dejará una sensación agradable en la costa, aunque con algunas rachas que podrían alcanzar los 40 km/h.

El tiempo en Elche

Elche volverá a superar este jueves la barrera de los 30 grados después del respiro térmico del miércoles. La jornada estará marcada por el sol, algunas nubes poco importantes y un ambiente claramente veraniego durante las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 31 grados, con una sensación térmica que podrá alcanzar los 32. El calor volverá a ganar protagonismo en el Camp d'Elx, aunque sin llegar a los valores extremos registrados a comienzos de semana. El viento soplará flojo de sureste y ayudará a suavizar ligeramente el ambiente durante la tarde.

Las fuentes en Elche fueron ayer un punto obligado para aliviar las altas temperaturas / ÀXEL ÀLVAREZ

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá este jueves una jornada algo más nubosa que en días anteriores, especialmente durante la mañana, aunque el sol irá ganando protagonismo con el paso de las horas. No se esperan lluvias y el ambiente seguirá siendo muy agradable junto al mar.

Las temperaturas se moverán entre los 19 y los 26 grados, con pocos cambios respecto al miércoles. El viento será uno de los protagonistas del día, sobre todo durante la tarde y la noche, cuando podrá soplar con cierta intensidad en zonas expuestas del litoral y reforzar la sensación de frescor junto a la costa.

El tiempo en Elda

Elda volverá a superar este jueves los 30 grados después del descenso térmico del miércoles. La jornada estará marcada por el sol y por un nuevo repunte de las temperaturas, aunque sin alcanzar los valores extremos registrados a principios de semana.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 31 grados, con ambiente claramente veraniego durante las horas centrales. A diferencia de otras zonas de la provincia, la nubosidad podría aumentar ligeramente por la tarde y no se descarta algún chubasco muy débil y aislado en el entorno del interior, aunque la probabilidad sigue siendo baja.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja tendrá este jueves una jornada estable y con ambiente plenamente veraniego, aunque con algunas nubes bajas durante la mañana antes de que el sol vuelva a imponerse durante el resto del día. No se esperan lluvias y el tiempo seguirá siendo favorable en toda la costa sur.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 27 grados, con un ligero ascenso respecto al miércoles. El viento será uno de los protagonistas de la jornada, especialmente durante la mañana y las primeras horas de la tarde, cuando las rachas pueden dejar una sensación más fresca junto al mar pese al ambiente cálido.

El tiempo en Orihuela

Orihuela volverá a situarse entre los municipios más calurosos de la provincia este jueves. Tras el ligero respiro del miércoles, las temperaturas recuperarán terreno y la Vega Baja volverá a superar con claridad la barrera de los 30 grados, en una jornada marcada por el sol y la estabilidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 33 grados, con ambiente muy cálido durante las horas centrales del día. Aunque lejos de los 40 grados registrados a comienzos de semana, el calor seguirá siendo protagonista en el sur de Alicante, con cielos poco nubosos y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en Alcoy

Alcoy recuperará este jueves las temperaturas propias del verano después del descenso registrado el miércoles. El sol volverá a dominar durante gran parte de la jornada y los termómetros superarán de nuevo la barrera de los 30 grados, en un ambiente cálido y seco característico del interior alicantino.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 31 grados, con una tarde claramente más cálida que la del día anterior. Aunque aumentará algo la nubosidad al final de la jornada, la probabilidad de lluvia seguirá siendo muy baja y el tiempo continuará estable en toda la comarca.

Juani Ruz

El tiempo en Dénia

Dénia vivirá este jueves una jornada plenamente veraniega, con temperaturas que volverán a superar los 30 grados y muchas horas de sol en el litoral norte. El ambiente será notablemente más cálido que el del miércoles, consolidando la recuperación térmica tras el descenso de comienzos de semana.

Noticias relacionadas

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 31 grados, con una sensación de calor más marcada durante las horas centrales. A última hora aumentará la nubosidad en la costa, en línea con la previsión de la Aemet para el litoral norte, aunque sin que se esperen lluvias significativas. El viento de componente sur soplará con intensidad durante buena parte de la jornada, especialmente en zonas expuestas del litoral.