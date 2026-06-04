La vacuna contra la bronquiolitis alcanza coberturas del 92% en lactantes y del 72% en adultos vulnerables

La Conselleria de Sanidad ha inmunizado contra el virus respiratorio sincitial (VRS) a más de 58.000 personas en la temporada 2025-2026, consolidando una estrategia pionera de protección a lo largo de la vida que combina la administración de anticuerpos monoclonales en lactantes con la vacunación en población adulta, especialmente vulnerable.

De esta forma, por tercer año consecutivo, se ha inmunizado con el anticuerpo monoclonal contra este virus más de 36.000 lactantes, menores de 6 meses y lactantes de riesgo menores de 2 años.

En concreto, el grupo de recién nacidos y lactantes menores de 6 meses recibió un total de 33.504 dosis del anticuerpo monoclonal contra el virus, tanto en maternidades (17.823 dosis) como en centros de salud (15.681 dosis), lo que supone una cobertura cercana al 92%. Por provincias, se administraron alrededor de 17.500 dosis en Valencia, 12.000 en Alicante y 4.000 en Castellón.

Patología de riesgo

Asimismo, la cifra de las dosis registradas en menores de 2 años con alguna patología de riesgo asciende a 2.586. Por provincias, se administraron 1.256 dosis en Valencia, 1.000 en Alicante y 330 en Castellón.

Cabe recordar que Sanidad puso en marcha en octubre de 2023 la primera campaña de inmunización contra el virus en menores y, desde entonces, esta iniciativa pionera de la Generalitat ha contribuido a reducir en más de un 80% los ingresos hospitalarios por bronquiolitis.

Además, en la temporada 2025-2026 se ha vacunado por primera vez contra el VRS personas de 60 o más años que viven en residencias, así como adultos con condiciones de inmunosupresión.

La vacuna de la bronquiolitis se pone a niños y a adultos vulnerables / INFORMACIÓN

Coberturas

Las dosis administradas en residencias ascienden a 18.673, lo que supone una cobertura del 71,77%. Por provincias, se administraron 10.691 dosis en Valencia, 5.605 en Alicante y 2.377 en Castellón.

Por su parte, un total de 1.704 personas con trasplante pulmonar o cardiopulmonar, así como receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos fueron vacunados contra el virus, lo que supone una cobertura del 71 por ciento. Por provincias, se administraron 1.137 dosis en Valencia, 362 en Alicante y 205 en Castellón.

Proteger y prevenir

Se trata de una estrategia innovadora que integra herramientas de inmunización pasiva y activa para proteger a los grupos más vulnerables contra el virus respiratorio sincitial. Aunque este suele asociarse a la infancia, también representa una amenaza relevante para las personas mayores y quienes presentan inmunosupresión. Puede causar neumonías, insuficiencia respiratoria, hospitalización e incluso mortalidad en personas vulnerables.

En lactantes, es la principal causa de bronquiolitis y una de las primeras causas de ingreso hospitalario, además de poder asociarse a secuelas respiratorias, como sibilancias persistentes.

Esta inmunización no solo protege individualmente, sino que contribuye a reducir hospitalizaciones, prevenir complicaciones graves y aliviar la presión asistencial durante la temporada de virus respiratorios.