Vicent Andrés Estellés y Joan Fuster protagonizan los exámenes de la PAU de Valenciano

El poeta de Burjassot Vicent Andrés Estellés y el ensayista de Sueca Joan Fuster, dos de los principales exponentes de la literatura en Valenciano, han protagonizado los contenidos principales del examen de las Pruebas de Acceso a la Universidad en la lengua autóctona de la Comunidad Valenciana. Los 9.132 alumnos convocados en las universidades de Alicante, más de 25.666 jóvenes sumando las otras tres universidades públicas del territorio autonómico, hicieron esta prueba en la tercera y última jornada de la Selectividad que marcará su futuro profesional ya que de sus notas dependerá en buena medida su elección académica.

La credencial que presenta Vicent Andrés Estellés es muy de casa pues no presenta ninguna incompatibilidad con las preferencias ni vetos de la Conselleria de Educación poco amiga de escritores en catalán nacidos en Baleares o Cataluña (modificó por decreto el currículo para limitar la presencia de los autores catalanes en la asignatura de Valenciano en Bachillerato). El "poeta del poble" ha sido el escritor elegido en el examen de Valenciano, en concreto, un fragmento adaptado de "Manuel Sanchis Guarner, home de bé, home de pau", del libro "El forn del Sol", un poemario publicado en 1986 por Gregal Llibres.

Horno familiar

La obra toma el nombre del horno de la familia, en Burjassot, construido por el abuelo materno de Estellés: Manuel Estellés Sancho. En el texto, de apenas 25 líneas, el escritor explica sus recuerdos de la lectura de 'La llengua dels valencians', de Sanchis Guarner, y la huella que le dejó. Relata también vivencias de su abuelo, "un home bo, gran, alt...". Y cuenta el momento en que conoció a Sanchis Guarner, que fue su amigo. "Ja acabada la guerra civil, en el temps sinistre de les execucions, de la llarguíssima postguerra". Menciona también el 'Diccionari Català-Valencià-Balear', el Alcover-Moll.

Las preguntas del examen incluyen una parte sobre fonética. Se trata de responder si hay una pronunciación sorda o sonora, abierta o cerrada (en el caso de las vocales) en cinco palabras: "caragols", "vella", "llets", "blocs" y '"senzilla". Cada acierto suma 0,1 puntos y el error penaliza en similar proporción. En otro apartado se pedía una descripción del tema y las partes básicas del texto, un resumen del contenido con una extensión máxima de 50 a 70 palabras.

También se insta a los alumnos a indicar el tiempo, el modo, la persona y el nombre, y la forma de infinitivo de diversas formas verbales.

Los exámenes de la PAU comienzan con normalidad en la Universidad de Alicante / Pilar Cortés

Teatro catalán

En el apartado de expresión y reflexión crítica, se ha pedido a los estudiantes contestar a varias cuestiones. La primera de ellas sobre el teatro catalán desde el final de la Guerra Civil hasta la aparición de las compañías independientes, o bien comentar cuáles son las características generales de la obra "Diccionari per a ociosos", del ensayista de Sueca Joan Fuster, así como determinar el contexto literario.

La tercera parte del examen consistía en analizar un fragmento de "Bruixa de dol", de María Mercè Marçal, poetisa, catedrática, narradora, editora y traductora, activa en los movimientos. Falleció en Barcelona en 1998.

Las notas se publicarán el 12 de junio Los resultados de las pruebas ordinarias de la PAU se publicarán el viernes 12 de junio a partir de las 13.00 horas. A partir de ese momento, el alumnado podrá consultar sus calificaciones e iniciar el proceso de preinscripción universitaria. El plazo para solicitar revisiones estará abierto del 15 al 17 de junio hasta las 14 horas. A partir del 15 de junio, el alumnado podrá iniciar el proceso de preinscripción universitaria, que finalizará el 3 de julio a las 14.00. La convocatoria extraordinaria se celebrará los días 30 de junio y 1 y 2 de julio, aunque en caso de coincidencia horaria entre exámenes alguna prueba podría trasladarse al 3 de julio. El periodo de matrícula para el alumnado permanecerá abierto del 15 al 18 de junio hasta las 14:00 horas, mientras que las calificaciones se publicarán el 7 de julio a partir de las 17:00 horas.

Además de las pruebas de Valenciano, este jueves los estudiantes se han examinado también de Matemáticas, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, Latín, Análisis Musical, Dibujo Artístico , Artes Escénicas y Ciencias Generales. La sesión de tarde se reservó para realizar los exámenes en el caso de estudiantes que presenten solapamientos cerrando así la PAU 2026, marcada hasta última hora por cómo podía afectar la huelga de docentes a la constitución de los tribunales y por el estreno de los detectores de dispositivos electrónicos en las aulas para evitar el fraude y que los alumnos pudieran copiar haciendo uso de ellos.