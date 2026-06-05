Varios accidentes marcan el inicio de la tarde en las carreteras de Alicante: Pedreguer, San Vicente, Finestrat, Orihuela, Guardamar...

La circulación en la provincia de Alicante se ha complicado este viernes 5 de junio a la hora del mediodía por la acumulación de accidentes, obras e incidencias en varias carreteras principales. La jornada está siendo especialmente delicada en tramos de la N-332, la AP-7, la A-7 y la A-70, donde se concentran numerosos avisos que pueden ralentizar los desplazamientos.

Entre los accidentes comunicados figuran varios puntos de la Marina Alta, la Marina Baixa, la Vega Baja y el entorno metropolitano de Alicante. En la CV-732, a la altura de Pedreguer, se ha notificado un accidente en el kilómetro 3,311, en sentido decreciente. También constan accidentes en la CV-724 en Dénia, en el kilómetro 2,987, y en la CV-795 en Alcoy, en el kilómetro 4,765.

Accidentes repartidos por la provincia

La lista de siniestros incluye además dos accidentes en Finestrat: uno en la CV-759, kilómetro 5,994, sentido creciente, y otro en la CV-767, kilómetro 0,998, sentido decreciente. En el sur de la provincia, la A-7 presenta accidentes en Redován, kilómetro 545,005, y en Orihuela, en los kilómetros 550,705 y 550,648, ambos en sentido creciente.

También se han comunicado accidentes en la AP-7 a la altura de Pilar de la Horadada, en el kilómetro 771,785, sentido creciente; en la N-332 en Guardamar del Segura, kilómetro 64,798, sentido creciente; y en la A-77a en Sant Vicent del Raspeig, kilómetro 0,834, sentido decreciente.

Con la información disponible, no consta el alcance personal de estos accidentes, por lo que conviene extremar la precaución y atender a la señalización y a las indicaciones de los servicios de emergencia.

Retención en la N-332 en Torrevieja

Uno de los puntos con retención comunicada es la N-332 en Torrevieja, a la altura del kilómetro 57,75, en ambos sentidos. Esta carretera vuelve a aparecer como uno de los ejes más sensibles de la provincia, especialmente por su tráfico costero y por los desplazamientos entre municipios del sur alicantino.

La N-332 también registra incidencias en otros puntos, como Alicante, Benidorm y Guardamar del Segura, con obstáculos en calzada o vehículos detenidos que pueden obligar a reducir la velocidad.

Obras en la AP-7 y la A-7

A los accidentes se suman varios tramos en obras. En la AP-7 hay trabajos en calzada en Agost, kilómetro 697,3, sentido creciente; en Rojales, kilómetro 743,0, sentido creciente; y en la Vila Joiosa, en los kilómetros 656,3 y 656,7, también en sentido creciente.

La A-7 presenta obras en Crevillent, kilómetro 529,5, sentido decreciente; en Callosa de Segura, kilómetro 543,5, sentido decreciente; y en San Isidro, kilómetro 533,7, sentido decreciente. Son tramos en los que se recomienda circular con especial atención por la posible presencia de señalización provisional, carriles estrechos o reducción de velocidad.

Obstáculos y vehículos detenidos

Las incidencias por obstáculos o vehículos detenidos afectan a numerosos puntos. En la A-70, a su paso por Alicante y Elche, hay varios avisos en los kilómetros 27,786, 22,529, 21,953, 25,0, 17,11 y 15,235. La acumulación de incidencias en esta vía puede complicar los accesos y salidas del área metropolitana.

También constan avisos en la AP-7 en Benidorm, Altea, El Verger y Benissa; en la A-31 en Petrer; en la A-7 en Elche; en la N-338 en Elche; en la N-340 en Cocentaina y Elche; y en carreteras autonómicas como la CV-740 en Xàbia, la CV-861 en Dolores, la CV-745 en Benissa y la CV-902 en Daya Nueva.

Recomendaciones para los conductores

Ante una jornada con tantos avisos repartidos por la provincia, lo más prudente es consultar el estado del tráfico antes de salir, prever más tiempo para el desplazamiento y evitar maniobras bruscas en los tramos con incidencias.

En las zonas con obras, conviene respetar los límites provisionales de velocidad y mantener una distancia de seguridad mayor. En caso de encontrar un accidente u obstáculo en calzada, la recomendación básica es reducir la velocidad de forma progresiva, no detenerse a mirar y facilitar el paso de los servicios de emergencia.

La situación afecta especialmente a corredores muy utilizados como la N-332, la AP-7, la A-7 y la A-70, por lo que los desplazamientos por la costa, la Vega Baja, la Marina Baixa, la Marina Alta y los accesos a Alicante pueden requerir más paciencia de lo habitual durante el resto de la jornada.