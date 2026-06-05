Alicante capta turismo de congresos y eventos en Ámsterdam con una acción específica para profesionales

El Patronato de Turismo organiza a través de Alicante Convention Bureau una presentación en formato workshop con un exclusivo grupo de agencias y turoperadores especializados en MICE en la que participan cinco hoteles alicantinos

Poquet destaca “la buena acogida de Alicante como ejemplo de ciudad mediterránea moderna, sostenible, con excelentes conexiones aéreas y preparada para acoger eventos en los que ofrecer experiencias únicas”

Alicante, 5 de junio de 2026. El Patronato de Turismo Alicante City&Beach, a través de Alicante Convention Bureau (ACB), ha llevado a cabo una acción específica para captar turismo de congresos, reuniones, eventos y viajes de incentivos (MICE) en Ámsterdam. A la cita ha asistido un exclusivo grupo de agencias y turoperadores especializados en este sector, y ha contado con la participación de cinco hoteles alicantinos.

La actividad se ha desarrollado en el edificio de la antigua aduana de la capital de los Países Bajos, lugar histórico para recalcar la relación cultural de Ámsterdam con España y con Alicante, y porque la actividad cultural de la ciudad es un atractivo muy valorado por las agencias.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha destacado “la buena acogida de Alicante como ejemplo de ciudad mediterránea moderna, sostenible, con excelentes conexiones aéreas y preparada para acoger eventos en los que ofrecer experiencias únicas”. Además, ha resaltado “la implicación de los hoteles de la ciudad en la estrategia de turismo de congresos y eventos. Trabajamos con ellos conjuntamente en la estrategia de promoción y marketing de nuestro destino y eso es fundamental", ha añadido la edil.

"Alicante, donde el MICE se encuentra con el Mediterráneo” se ha desarrollado en formato workshop, es decir, en pequeños encuentros en los que los hoteles alicantinos y los técnicos del Patronato han podido explicar a los profesionales de Países Bajos la oferta alicantina de manera más pormenorizada y atendiendo a sus intereses tras la presentación de destino de la ciudad realizada por Poquet. Además, también asistió el delegado cultural de la embajada de España en Ámsterdam, Joaquín Durán, así como medios de comunicación holandeses.

Los hoteles de Alicante participantes en esta acción promocional han sido el Hotel Hospes Amérigo, Meliá Alicante, Hotel Almirante, Alicante Golf y el Hotel Innside Alicante by Meliá.

Los Países Bajos suponen un mercado importante para Alicante y son la novena nacionalidad por número de turistas alojados en hoteles y bloques de apartamentos según los datos de la Asociación Provincial de Hoteles y Apartamentos de Alicante (APHA). De hecho, para este verano están previstos 2.411 vuelos con más de 434.000 asientos de conexión con Países Bajos con Easyjet, KLM, Vueling, Transavia y Ryanai

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"Por este motivo, y tras la petición de miembros de ACB que estaban interesados en Países Bajos como mercado emisor pensamos que era un buen momento para potenciar el turismo MICE y abrir nuevas vías de negocio que generen riqueza en nuestra ciudad”, ha manifestado Poquet.