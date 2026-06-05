Alicante y Elche prometen un área empresarial común para sumar actividad económica

Los Ayuntamientos de Alicante y Elche siguen anunciando medidas conjuntas para el desarrollo del eje entre ambos municipios. Casi tres años después de la primera cumbre bilateral entre ambos gobiernos, que por ahora solo se ha materializado en la convocatoria de la maratón, las concejalías de Urbanismo de los dos Consistorios han celebrado un encuentro para acordar nuevas acciones compartidas. En este sentido, se ha avanzado el impulso de un eje estratégico de actividad económica en el entorno de la A-79, que buscará atraer actividades de alto valor añadido que requieran de grandes espacios para su desarrollo.

Los concejales Antonio Peral, de Alicante, y Francisco José Soler, de Elche, han confirmado que trasladarán a su planeamiento este corredor de actividad económica de escala supramunicipal, que supondrá un ámbito de oportunidad para la localización de actividades económicas de carácter singular y estratégico. "Este acuerdo supone, de facto, situar sobre el terreno el área de desarrollo Alicante-Elche en la que llevamos trabajando de forma conjunta unos años", ha manifestado el edil alicantino. "Alicante y Elche vuelven a demostrar que la colaboración entre administraciones es el mejor camino para impulsar proyectos transformadores", ha añadido su homólogo ilicitano.

Según han señalado ambos Ayuntamientos, el eje A-79 "desempeña un papel estructurante en el sistema productivo al conectar directamente los ámbitos económicos de Alicante y Elche", favoreciendo "la creación de sinergias, la complementariedad de actividades y el intercambio de flujos económicos, así como la cooperación empresarial y la generación de economías de escala" en el ámbito metropolitano. Un entorno que "aprovechará la enorme oportunidad que brinda la variante de Torrellano, que garantizará la conectividad del entorno a escala provincial, autonómica y nacional".

En este sentido, se plantean, entre otras, actividades vinculadas a la innovación, la economía verde y las tecnologías avanzadas, así como usos productivos, logísticos o terciarios de carácter estratégico, junto con otras actividades de escala supramunicipal.

Más anuncios

No es la única propuesta que surgió del encuentro. Este jueves, los concejales ya anunciaron su intención promover una nueva línea de transporte público de alta capacidad entre ambos municipios y "unir fuerzas" en la propuesta de ampliación de la A-70 a tres carriles. La medida, que todavía debe plasmarse en el planeamiento de las dos ciudades y acordarse con la Generalitat, se ha puesto sobre la mesa en un encuentro celebrado entre los ediles de Urbanismo de los dos consistorios. Mientras, el bonobús común que se avanzó en 2024, sigue esperando.

Sin embargo, de las primeras cumbres bilaterales entre Alicante y Elche, promovidas por los alcaldes Luis Barcala y Pablo Ruz en el presente mandato, han surgido muchos anuncios pero pocas propuestas materializadas, más allá de la maratón entre ciudades. Una de ellas fue el abono de transporte conjunto, para que los ciudadanos de ambos municipios pudieran hacer uso del autobús público en ambos servicios municipales, indistintamente. En marzo de 2024, Barcala afirmó que se trataba de una medida "en la que se está trabajando ya", y cuya puesta en marcha no debería demorarse en el tiempo, ya que "es una cuestión meramente de tecnología" en la que "falta actualizar los chips para que las tarjetas se puedan utilizar y reconozcan que estás recargando para el transporte de Elche y el de Alicante".

Dos años más tarde, nada se sabe de esta novedad en la movilidad, que permitirá hacer uso del transporte público a los miles de personas que, cada día, se trasladan de Alicante a Elche y viceversa. Una propuesta que, según lo anunciado, no supondría un coste adicional para los ayuntamientos: "No tendrá impacto a nivel presupuestario", manifestó Barcala.