El gestor de Les Naus justifica la ausencia de la publicidad e igualdad en las adjudicaciones de Alicante en que los pisos "no eran para vender"

"En las promociones de viviendas de protección pública, realizadas tanto por la iniciativa pública como por la privada, sea con destino a venta como a arrendamiento, sobre suelo procedente de concursos públicos, será de obligado cumplimiento que el procedimiento de adjudicación se realice de acuerdo con los principios de igualdad, publicidad y concurrencia". Esta era una de las exigencias que incluía la normativa autonómica vigente cuando la promoción de Les Naus empezó su andadura en 2018, y que hoy se mantiene en su esencia.

Sin embargo, la adjudicación de las viviendas de la polémica promoción de La Condomina no cumplió esa disposición, la tercera, del decreto 90/2009 del Consell, tal y como admitió el gestor de la cooperativa, Francisco Ordiñana, durante su reciente comparecencia, en calidad de imputado, ante la jueza que instruye el caso, Amparo Rubio.

El empresario, a su vez propietario de uno de los áticos, alegó a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción que la promoción no debía cumplir esos principios porque las 140 viviendas construidas no eran para venta, sino para uso propio. Una afirmación, envuelta en un matiz semántico, que sorprendió a los representantes del Ministerio Público, desde donde se cuestionó si los pisos no se habían vendido entre los interesados que consiguieron entrar en la cooperativa, que llegó a tener una lista de espera de 2.000 personas, según el propio gestor. "En las cooperativas, las viviendas son para uso propio, así que no afecta", intentó defender Ordiñana, a la vez que añadió: "¿Si se vendieron? No, se adjudicaron a los socios".

Preguntado sobre la nula publicidad que tuvo la promoción, pese a tratarse de vivienda protegida sobre un suelo que había sido municipal y de lo que recogía la normativa vigente en aquel momento, el gestor fue más allá, asegurando que tampoco era necesario darle promoción al proyecto porque su promotora era conocida entre todos aquellos interesados en comprar pisos en el entorno, en alusión a la zona de playas porque su empresa tenía en marcha dos promociones en el PAU 5. "La gente que estaba en ese momento en búsqueda activa de vivienda sabía de nosotros porque los teníamos a todos apuntados. Éramos muy conocidos", llegó a señalar Ordiñana ante la jueza en su comparecencia de casi hora y media.

Los cinco

Con el foco puesto en los cooperativistas, el fiscal Fran Marco también se interesó por aquellas primeras personas en formar parte de Les Naus hace ahora ocho años. Ordiñana no solo les puso nombre, la mayoría ya conocidos, sino que los situó en el mapa. El gestor aseguró que entre las primeras cinco personas con las que echó a andar la cooperativa, la cifra mínima que exige la ley, estaban su madre y la madre de sus hijas (una figura muy recurrente en Les Naus), Natalia Rubio, que trabajó como directora técnica de Fraorgi entre marzo de 2018 y mayo de 2023, según su perfil en Linkedin. Ninguna de ellas, finalmente, se quedaron con pisos en el residencial, donde sí dispone de un ático el propio Ordiñana.

También son propietarios, y también en la última planta, los otros tres miembros iniciales de la cooperativa: un "amigo", tal cual lo describió, que luego llegó a trabajar para Fraorgi, y que ahora es el presidente de la cooperativa, Luis Alberto Meler, y otras dos personas: Vanesa Quero, hoy vicepresidenta y madre de las hijas de un abogado relacionado en lo profesional con la cooperativa, y Trinidad Box, secretaria de la sociedad, que según aseguró Ordiñana las conocía porque se habían interesado por otras promociones impulsadas desde Fraorgi.

Todos ellos, según la documentación, ingresaron en la cooperativa el 30 de julio de 2018, por aquel entonces aún faltaba algo más de un mes para que el Ayuntamiento sacara a licitación la parcela de la avenida Historiador Vicente Ramos donde finalmente se construyó el residencial, hoy bajo el foco de la Justicia por las presuntas irregularidades en las polémicas adjudicaciones.

El precio

Del solar también se habló durante la comparecencia de Ordiñana ante la jueza. El gestor de la cooperativa situó el precio pagado por la enajenación del terreno como una de las cuestiones clave, y de hecho fue el motivo por el que pidió una reunión con el alcalde, Luis Barcala, como ya informó este diario pese a la negativa del regidor popular a hablar del citado encuentro durante los últimos días, incluyendo preguntas en el Pleno.

El precio pagado por la enajenación del terreno fue el motivo por el que pidió una reunión con el alcalde, Luis Barcala

Lo hizo, según relató, a través de la entonces concejala de Urbanismo y también socia de la cooperativa, Rocío Gómez. Y fue, según Ordiñana, a finales de 2023, cuando quiso entrevistarse con Barcala para plantearle una compensación porque, a su juicio, el precio del solar había sido elevado. "La valoración del solar se hace con el precio del módulo [el precio máximo de venta del metro cuadrado del piso] y se le quita el coste de construcción, incluyendo algún coeficiente", relató Ordiñana, quien justificó que el precio inicial (unos 6 millones de euros) se desajustó con los años al paralizarse el proceso por la batalla judicial abierta en torno a la cláusula de desempate para los licitadores. "El coste [de la obra] subió una barbaridad [por el precio de los materiales]", señaló ante la jueza, recordando que la licitación fue en 2018 y la escritura de la parcela no se firmó hasta 2023.

El encuentro con Barcala, siempre según el relato de Ordiñana, se produjo, aunque no tuvo los efectos que el promotor habría deseado. Desde Fraorgi, alegando que el precio era desproporcionado (habla de cuatro millones por encima del que consideraba ajustado) y de que tenían lista de espera (aunque finalmente consiguieron pisos personas que se inscribieron hasta dos años después de aquella fecha), solicitaron la cesión gratuita de otra parcela de titularidad municipal para construir más vivienda a modo de compensación. "Al alcalde le parece bien la iniciativa, pero nos traslada a conselleria, porque ya se hablaba del Plan Vive", señaló ante la jueza, en alusión a un proyecto de construcción de vivienda protegida que anunció el entonces jefe del Consell, Carlos Mazón, por aquellas fechas.

Piscina, plazos y Nieto

Al margen del precio del solar, la cuestión que más reuniones provocó entre Fraorgi y el Ayuntamiento, según explicó, fue el tamaño de la piscina del residencial, un asunto que llevó a cambiar el proyecto original para cumplir la ley, junto a los tiempos de construcción, que se ampliaron sin sanción pese a los trece meses prometidos en la oferta inicial. En esas negociaciones, según relata Ordiñana, es cuando "puso cara" a Francisco Nieto, el arquitecto imputado en la causa, también con piso en Les Naus. Esos primeros encuentros los fecha entre agosto y septiembre de 2024. Según el funcionario, él se interesó por la promoción a principios de 2022, pero no fue hasta enero de 2025 cuando contactaron con él al producirse, según su relato, una vacante.

En este caso, eso sí, Ordiñana hizo una excepción. "Durante las reuniones, yo no sabía que estaba apuntado en la cooperativa. Si le informé [al interesarse], fue como a un cliente más. Luego le comuniqué la vacante que quedó, porque ya le conocía", señaló Ordiñana, entre titubeos, ya que él mismo admitió que no era una práctica habitual: "Generalmente, yo no llamaba".