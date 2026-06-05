Campinos recurre a las Hogueras para reflexionar sobre la innovación y el cambio: "Cada final crea espacio para algo nuevo"

«El verdadero desafío consiste en convertir una idea en impacto. En algo que mejore la vida de las personas», ha afirmado António Campinos, presidente de la Oficina Europea de Patentes (EPO) durante el discurso de clausura de la 32 edición del Magister Lvcentinvs, máster en Propiedad Intelectual e Innovación Digital, uno de los programas de referencia internacional en este ámbito y una de las titulaciones de especialización más reconocidas de España. Campinos ha sido el padrino de la última promoción de estudiantes en una ceremonia en el salón Alfredo Orts del edificio de Óptica de la Facultad de Ciencias, que ha estado presidida por la vicerrectora de Formación Permanente y Lenguas de la Universidad de Alicante, Rosabel Roig Vila.

Para reflexionar sobre la innovación y el cambio, Campinos ha recurrido a las Hogueras, próximas a empezar. Así, ha recordado que cada año los monumentos son admirados por miles de personas antes de desaparecer entre las llamas para dejar espacio a nuevas creaciones. "Son expresiones extraordinarias de creatividad y artesanía. La gente se reúne a su alrededor, los admira y los convierte en parte de una celebración compartida. Y luego, en la última noche, desaparecen entre las llamas. Sin embargo, al año siguiente aparecen otros nuevos. Y al siguiente también. Hay algo reconfortante en ese ritmo. Cada final crea espacio para algo nuevo. El progreso depende de personas dispuestas a imaginar qué viene después y a trabajar para hacerlo realidad».

Se trata de avanzar de la investigación a la invención, de la invención a la innovación y de la innovación al impacto António Campinos — Presidente de la Oficina Europea de Patentes (EPO)

También ha incidido en el papel de la propiedad intelectual como motor de la innovación y el crecimiento económico, animando a los nuevos graduados a convertirse en protagonistas de la transformación tecnológica y social que marcará las próximas décadas. A la vez, ha recalcado la función de las patentes como herramienta esencial para aportar seguridad jurídica y confianza a quienes apuestan por la innovación. Por ello, ha recordado que las empresas europeas titulares de patentes generan más empleo, mayores ingresos y mejores salarios que aquellas que no cuentan con estos activos de propiedad intelectual.

Entre los retos pendientes, señaló la necesidad de ampliar el acceso al sistema de propiedad intelectual para que más emprendedores, investigadores, mujeres innovadoras, universidades y pequeñas empresas puedan beneficiarse de sus ventajas. En este contexto, destacó la importancia de la Patente Unitaria como una iniciativa destinada a simplificar la protección de las invenciones en Europa y facilitar el crecimiento de startups y pymes innovadoras.

La intervención también ha abordado el impacto de la inteligencia artificial en la innovación y en el sistema de patentes. El ponente defiende un uso responsable de estas tecnologías para mejorar la eficiencia y la calidad de los procesos, al tiempo que reivindica el papel insustituible del criterio humano. «Estamos utilizando la IA de manera responsable para mejorar la calidad y la eficiencia, reconociendo al mismo tiempo que el juicio humano sigue siendo esencial», señaló.

Desafíos globales

Mirando al futuro, ha hablado del potencial de la computación cuántica como una de las tecnologías emergentes más prometedoras, apuntando que su convergencia con la inteligencia artificial podría ayudar a afrontar desafíos globales en ámbitos como la salud con el desarrollo de medicamentos más avanzados, el diseño de materiales avanzados o una mejor compresión del clima. Como dato, ha dicho que las peticiones de patentes en computación cuántica aumentaron más de un 37 % solo el año pasado, reflejando el rápido progreso que está teniendo lugar en este campo, y el 44 % proceden de solicitantes europeos.

Además, ha puesto en valor del Magister Lvcentinvs en la formación de profesionales capaces de desenvolverse en la intersección entre tecnología, derecho, negocio y políticas públicas, con más de 1.000 graduados que han pasado ya por este programa que hoy desarrollan sus carreras en organizaciones internacionales, oficinas de propiedad intelectual, universidades, despachos y empresas innovadoras. Dirigiéndose a los graduados, ha concluido con un mensaje de confianza ante los desafíos del futuro: «Las tecnologías pueden ser nuevas. Las cualidades que impulsan el progreso siguen siendo las mismas: curiosidad, imaginación, valentía y determinación».

Al acto han asistido representantes de algunas de las instituciones más relevantes de Europa y España en materia de propiedad intelectual, innovación y regulación económica. Entre ellas la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), con su directora general, Elisa Rodríguez Ortiz, a la cabeza, quien ha felicitado a los estudiantes por culminar una formación especializada que califica de «valiosa e importante» para el futuro de Europa. «La propiedad industrial e intelectual conecta hoy con los grandes retos de la agenda pública, desde la competitividad y la innovación hasta la autonomía estratégica. Vais a tener trabajo y vuestro trabajo va a ser fundamental», les ha augurado.

Asimismo, ha recalcado el carácter cooperativo del ecosistema de la propiedad intelectual, celebrando la incorporación de estudiantes del Magister Lucentinus a los programas de prácticas de la oficina que dirige, reforzando así los vínculos entre la formación académica y el ejercicio profesional.

La propiedad industrial e intelectual conecta hoy con los grandes retos de la agenda pública Elisa Rodríguez Ortiz — Directora general de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Inteligencia artificial

Desde la Secretaría General de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, su subdirectora adjunta, Cecilia Magro Mañas, ha incidido en la relevancia estratégica de la propiedad intelectual para el desarrollo económico y cultural. «Treinta y dos años después de su creación, este máster se ha consolidado como uno de los programas europeos más prestigiosos y exigentes en esta materia, formando profesionales procedentes de todas partes del mundo». Además, ha recordado que la propiedad intelectual constituye uno de los pilares del sector cultural y creativo, destacando la necesidad de seguir formando especialistas capaces de afrontar desafíos emergentes como los planteados por la inteligencia artificial.

Este máster se ha consolidado como uno de los programas europeos más prestigiosos y exigentes en esta materia Cecilia Magro Mañas, — Subdirectora adjunta de la Scretaría General de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura

Blanca Arteche, jefa del Servicio Academia de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), ha subrayado la importancia de la cooperación entre instituciones para impulsar la innovación. «La propiedad intelectual es uno de los motores fundamentales de la innovación y la competitividad en Europa. El Magister Lucentinus es un claro ejemplo de excelencia y colaboración y se ha consolidado como un referente internacional en este ámbito», ha indicado, antes de destacar la estrecha colaboración entre la EUIPO y la Universidad de Alicante, especialmente a través de programas que permiten a los estudiantes completar prácticas profesionales en entornos internacionales.

También ha tomado la palabra Gordon Humphreys, presidente de la sala de recursos 1 y 3 de la EUIPO.

La propiedad intelectual es uno de los motores fundamentales de la innovación y la competitividad en Europa Jefa del Servicio Academia de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

También ha estado representada la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a través de su jefe de la Asesoría Económica, Javier García-Verdugo Sales; y el equipo de dirección y coordinación del Magister Lvcentinvs, integrado por especialistas del Área de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante con una amplia trayectoria docente e investigadora en propiedad intelectual e innovación digital.

Los alumnos, de quince países, que se han graduado en el Magister Lvcentinvs / Pilar Cortés

Organismos internacionales

Al frente del programa se encuentra Pilar Montero García-Noblejas, catedrática de Derecho Mercantil y directora del Magister Lvcentinvs, título que ha formado a centenares de especialistas que desarrollan su carrera profesional en organismos internacionales, oficinas de propiedad intelectual, empresas, despachos especializados y entidades de innovación de todo el mundo. La dimensión internacional del programa queda patente en la diversidad de su alumnado. Solo en la presente edición participan estudiantes de 15 nacionalidades diferentes: España, Francia, Alemania, Rusia, Turquía, Colombia, Bulgaria, Eslovaquia, Serbia, Canadá, Portugal, Brasil, Chile, Argentina y Perú. La promoción refleja el carácter internacional y multidisciplinar del programa, con alumnado procedente de ámbitos tan diversos como el derecho, la relaciones internacionales, la traducción e Interpretación, la biomedicina, la biología, la química, la economía, la ingeniería o las matemáticas.

Los graduados han entregado un obsequio a su padrino.

"Se trata de un máster con una proyección internacional extraordinaria, tanto por el origen de nuestros estudiantes como por el destino profesional de nuestros egresados, que hoy trabajan en instituciones y empresas de primer nivel en numerosos países”, ha afirmado Montero. Asimismo, subraya además el prestigio acumulado por el programa durante más de tres décadas. “Son 32 ediciones formando especialistas en un ámbito fundamental para la economía y la innovación. Existen pocos másteres con una trayectoria tan consolidada y con un reconocimiento tan amplio dentro del sector”, afirma.

La propiedad intelectual siempre ha sido esencial para la competitividad de las empresas, pero hoy lo es más que nunca Pilar Montero — Catedrática de Derecho Mercantil de la UA y directora del Magister Lvcentinvs

La responsable académica destaca también la creciente importancia de la propiedad intelectual en el actual contexto tecnológico. “La propiedad intelectual siempre ha sido esencial para la competitividad de las empresas, pero hoy lo es más que nunca. En un entorno marcado por la digitalización, la inteligencia artificial y la innovación tecnológica, proteger el conocimiento y gestionar adecuadamente los derechos de propiedad intelectual resulta clave para generar valor y mantener ventajas competitivas”, explica.

Puestos de responsabilidad

A lo largo de su historia, ha dicho, el Magister ha formado a profesionales que actualmente desempeñan puestos de responsabilidad en organismos internacionales, oficinas especializadas, multinacionales, despachos y empresas de sectores tan diversos como el tecnológico, el farmacéutico o la ingeniería. “Tenemos antiguos alumnos repartidos por todo el mundo. Muchos trabajan en organismos internacionales y oficinas de propiedad intelectual, pero también en empresas, despachos y sectores estratégicos donde la innovación y la protección del conocimiento son elementos fundamentales”.

Junto a ella han participado Esperanza Gallego Sánchez, catedrática de Derecho Mercantil, directora de la Cátedra de Protección Internacional de la Propiedad Intelectual de la Universidad de Alicante y de la revista Propiedad intelectual e innovación digital; Nuria Fernández Pérez, catedrática de Derecho Mercantil, directora del Departamento de Derecho Mercantil y Procesal y responsable del título de Especialista Universitario en Marcas, Diseños, Derechos de Autor y Competencia; y Pilar Iñiguez Ortega, catedrática de Derecho Mercantil y directora del título de Especialista Universitario en Patentes, Transferencia de Tecnología e Innovaciones Digitales.

Pilar Montero ha recalcado la asistencia al acto de las principales instituciones nacionales e internacionales relacionadas con la propiedad intelectual. “La colaboración permanente de las oficinas y organismos más relevantes del sector es una muestra de la confianza que depositan en este programa y en la formación que reciben nuestros estudiantes”, señala la directora.

Formación especializada

La clausura de esta edición coincide con más de tres décadas de trayectoria de un programa que se ha consolidado como una referencia internacional en la formación de profesionales especializados en propiedad intelectual, innovación digital y transferencia de tecnología. A lo largo de estos 32 años, el Magister Lvcentinvs ha contribuido a la formación de especialistas que desarrollan su actividad en empresas, despachos, organismos públicos e instituciones internacionales de todo el mundo.

Durante el presente curso, varios estudiantes y doctorandos del programa especializado en Propiedad Intelectual e Innovación Digital han completado también el Diploma de Especialización en Mediación Empresarial y Propiedad Intelectual, una formación complementaria orientada a reforzar las competencias profesionales en resolución de conflictos y gestión de activos intangibles.

El Magister Lvcentinvs de la Universidad de Alicante refuerza su posicionamiento internacional en un ámbito estratégico para el desarrollo económico, la innovación tecnológica, la transferencia de conocimiento y la transformación digital, y contribuye a la formación de profesionales especializados en sectores clave para la competitividad y el liderazgo europeo.