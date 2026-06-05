La última oferta de Educación para acabar con la huelga: 3.338 millones hasta 2031 para aumentar docentes, bajar ratios y subir sueldos

La Conselleria de Educación ha presentado este viernes su nueva oferta para mejorar la enseñanza pública de aquí a al año 2031 con una inversión que ha cuantificado en 3.338 millones de euros. El documento llega al final de la cuarta semana de huelga educativa tras cinco días con las negociaciones rotas entre los sindicatos mayoritarios y la administración autonómica y los representantes de los trabajadores pretenden elevarlo a consulta de los docentes. Por primera vez se está retransmitiendo en directo por parte de la Administración autonómica.

Respecto a lo ofrecido hasta ahora, el departamento de Carmen Ortí ha mantenido intacta la subida salarial ofrecida de 200 euros mensuales a los docentes, así como su plan para el valenciano. Una de las principales novedades que ha incorporado es bajar la ratio en Bachillerato a 28 alumnos en el curso 30-31, lo que implicaría dos alumnos menos por clase respecto a su última oferta.

El "Acuerdo Global" que ha expuesto la conselleria, y que ha enviado a los correos corporativos de todo el profesorado al mismo tiempo que a las organizaciones sindicales al inicio de la reunión y no antes como habían reclamado para poder estudiarlo con unas horas de antelación, incluye actuaciones en infraestructuras, contratación de profesorado, reducción de ratios, inclusión educativa, Formación Profesional y mejoras salariales para el personal docente.

En el ámbito retributivo, la Generalitat destinará 802,3 millones de euros a mejorar las condiciones salariales del personal docente. El incremento previsto asciende a 200 euros mensuales en el complemento específico autonómico, con una aplicación progresiva entre septiembre de 2026 y enero de 2028 y vinculada a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC), así como a la disponibilidad presupuestaria. El acuerdo incluye además seis días de libre disposición por curso y el reconocimiento expreso del derecho a la desconexión digital. Se trata de la misma propuesta que el Consell ya firmó hace diez días con CSIF y ANPE, en contra de STEPV, CC OO y UGT.

Según Educación, a esta cantidad se suma el incremento del complemento estatal abonado por la Generalitat, "lo que permitirá que un docente sin antigüedad vea incrementada su retribución mensual en 387 euros en Primaria y 410 euros en Secundaria en 2028, además de la actualización correspondiente del IPC".

Uno de los principales ejes del acuerdo es la inversión en infraestructuras educativas, que alcanzará los 1.409 millones de euros hasta el año 2029. Entre las medidas previstas figura la puesta en marcha del Plan EduClima, dotado con 140 millones de euros para garantizar la climatización del 100 % de las aulas y centros educativos de la Comunidad. También se reforzará el Plan Edificant con 829,7 millones de euros y se impulsará un Plan de Inversión Educativa Directa de la Generalitat dotado con 400 millones.

La negociación entre los sindicatos y la conselleria se ha reanudado este viernes / JM LOPEZ

El documento prevé un incremento de personal docente también en el plazo de tres años. La Administración contempla la contratación de 5.000 nuevos profesores, la incorporación progresiva de 2.742 docentes adicionales vinculados a la reducción de ratios y la estabilización de 10.000 plazas estructurales, con una reserva mínima del 50 % para inclusión educativa, pero sin concretar un calendario. En conjunto, el sistema educativo contaría con 7.742 docentes más durante el periodo de vigencia del plan.

La reducción progresiva de alumnos por aula constituye otro de los pilares de la propuesta autonómica, que ha cedido a adelantar las fechas para llevar a cabo esa bajada. En Infantil y Primaria la ratio máxima pasará de 25 a 22 estudiantes por clase de manera integral en el curso 29-30, mientras que en la ESO se reducirá de 30 a 25 alumnos de manera progresiva hasta beneficiar a todos los niveles en el 30-31. En ambas etapas son las capacidades límites que contempla el proyecto de Ley del Gobierno, pero adelanta un año la disminución de alumnos.La principal novedad es que en Bachillerato las clases pasarán de tener 35 a 28 en el 30-31.

La medida también afectará a la Formación Profesional (hasta 25 alumnos por aula en grado medio y superior, frente a los 30 de ahora, y 15 para los básicos frente a los 18 actuales) y a las Escuelas Oficiales de Idiomas, donde se establecerán límites más bajos de alumnado por grupo de forma progresiva hasta el curso 2030-2031 (20 alumnos por aula en todos los idiomas y niveles). Todas las medidas entrarían en vigor a partir del 27-28.

La propuesta de Educación para bajar las ratios de este viernes, 5 de junio / INFORMACIÓN

En materia de inclusión educativa, la oferta mantiene la creación de al menos 36 nuevas aulas UECO durante el curso 2026-2027, lo que supondrá la incorporación de 108 profesionales especializados en atención a la inclusión. Asimismo, se incrementará un 30 % el número de profesionales de Educación Social y se crearán entre 130 y 140 nuevas plazas de profesorado de Audición y Lenguaje.

Los profesores sacan los pupitres a la calle en una nueva protesta en Alicante / Alex Domínguez

FP, burocracia, salud mental y valenciano

La Formación Profesional también presenta novedades. La Conselleria se compromete a mantener con fondos propios los ciclos implantados anteriormente con financiación europea y a conservar una oferta formativa equivalente, como mínimo, a la del curso 2025-2026. Además, se reforzarán los programas de orientación profesional, la conexión con el tejido empresarial y las horas de tutoría destinadas a la Formación en Empresa.

Otro apartado destacado es la simplificación burocrática, el único que hasta ahora era compartido por el grueso de los docentes. El documento recoge una veintena de medidas destinadas a reducir trámites administrativos para los docentes, entre ellas la implantación del Expediente Digital del Docente, la automatización de procedimientos, la unificación de aplicaciones informáticas y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para la generación de documentación y traducciones.

El plan de la conselleria también contempla actuaciones dirigidas a mejorar la salud mental y el bienestar de la comunidad educativa. Entre ellas figuran el refuerzo de las Unidades de Detección Precoz en Salud Mental y la elaboración de un plan específico para el bienestar del profesorado y de los profesionales que trabajan en el sistema educativo.

Respecto al valenciano, uno de los puntos que más discrepancias ha generado con la mayoría sindical, partidaria de la derogación de la Ley de Libertad Educativa, la conselleria se aferra a desarrollar un plan de formación del profesorado, con especial incidencia en las comarcas de predominio lingüístico castellano. Plantea la regulación de la formación del profesorado, por parte de la conselleria y de entidades colaboradoras, para la expedición de los certificados de Capacitación en Valenciano y del Diploma de Maestro de Valenciano. Hasta ahora este tipo de medidas han sido calificadas por las organizaciones mayoritarias y el 85 % de los docentes encuestados en la última consulta, por insuficientes.