De corredores verdes a rehabilitar viviendas: las propuestas de Compromís para que Alicante se adapte al calor

El Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra este 5 de junio, ha animado a Compromís a desplegar una lona en diversos puntos de la ciudad de Alicante con el lema “peligro, zona no adaptada al clima extremo”. Con este mensaje la coalición valencianista critica la ausencia de espacios públicos adaptados al calor en Alicante, y propone medidas para que la ciudad se adapte a los episodios de intenso calor que se esperan en los próximos meses.

Como propuesta, Compromís ha incidido especialmente en el proyecto para remodelar la plaza de la Montañeta, que consistirá en la habilitación de un parking subterráneo y en la reforma del espacio exterior con jardines, juegos, aceras y un quiosco de hostelería, además de renovación de pavimentos, iluminación, impermeabilización y espacios previsibles de sombra.

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, cree que existe “la oportunidad de transformar esta plaza céntrica y adaptarla al cambio climático”, exigiendo que “no vuelva a ser de cemento, sin sombra e inhóspita para el peatón, especialmente durante los meses estivales”.

Además, en la coalición aseguran que han propuesto un “decálogo de medidas” para adaptar la ciudad al cambio climático, entre los que están la creación de un corredor verde para garantizar la “conexión ambiental entre los parques forestales urbanos de Serra Grossa y Orgegia y las playas” o “planes de arbolado” a través de la multiplicación de la masa forestal urbana.

También recomiendan “adaptar los colegios y centros públicos contra las olas de calor” convirtiéndolos en refugios climáticos, “sustituir el asfalto donde sea posible por pavimentos que filtren el agua” a través de suelos permeables, establecer una red de carriles bici que conecten los barrios, elevar las frecuencias de autobús y TRAM, recuperar espacios de peatonalización, fomentar el autoconsumo fotovoltaico en tejados públicos y “rehabilitar viviendas vulnerables para mejorar su aislamiento”.