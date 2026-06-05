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Florentino “Regaldo” y otras placas de calles de Alicante con los apellidos cambiados

Las faltas de ortografía en valenciano y las confusiones con el singular y el plural también se han dado en el nomenclátor de la ciudad

Inauguración de la pasarela 'Florentino Regalado' en Alicante

Inauguración de la pasarela 'Florentino Regalado' en Alicante

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Manuel Lillo

Manuel Lillo

La pasarela dedicada al ingeniero Florentino Regalado Tesoro en Alicante este miércoles ha suscitado polémica. Y no por la persona que ha recibido el homenaje con su nombre en una infraestructura que une los barrios de El Pla y La Goteta, dada su popularidad en la ciudad debido a su trabajo en estacionamientos subterráneos, en el muelle de Levante del puerto o la pasarela que ahora luce su nombre sobre la avenida de Dénia, entre otras acciones.

La placa que lleva su profesión, nombre y apellidos contiene un despiste ortográfico, ya que en lugar de “Regalado” se lee “Regaldo”. No es la primera vez que ocurre una cosa así en Alicante.

Otros casos

El investigador Alfredo Campello, uno de los máximos conocedores de la historia de Alicante, ha enumerado en redes sociales otros ejemplos similares. Existe el caso de la calle Wenceslao Fernández Flores, escritor y periodista gallego del siglo XX cuyo segundo apellido era Flórez, pese a que la placa a los pies del castillo de San Fernando, donde se halla su calle, se descubrió con el apelativo cambiado.

También está el caso de la calle dedicada al poeta andaluz Blas de Loma, este del siglo XIX, que murió en Alicante en 1902 y cuya inscripción se descubrió con el apellido en plural, “Lomas”, aunque sí que está escrito correctamente en la placa explicativa. Curiosamente, esta calle es adyacente a la citada de Wenceslao Fernández Flórez, y conecta esta última calzada con la avenida de los Condes de Soto Ameno, una de las arterias del barrio de San Blas.

No acaban aquí las confusiones con el plural y el singular, ya que la calle Peligros del barrio de San Antón fue inscrita en la calle como “Peligro” en un barrio donde también hay calzadas con nombres alegóricos como Desengaño, Olvido o Esperanza.

Faltas en valenciano

La lengua autóctona también ha sufrido los despistes municipales. Por ejemplo, en la traducción de la calle del Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela, que conecta con la avenida de Dénia, en lugar de “la llar”, traducción de “el hogar” en valenciano, se inscribió “l'hogar” en la placa.

Noticias relacionadas y más

Algo similar ocurrió con la calle Llotja dels Cavallers, Lonja de los Caballeros en castellano, cuya placa salió escrita con el término “Caballers” en su versión en la lengua autóctona: con b y no con v. Esta es una de las calles del Casco Antiguo de Alicante, colindante a la calle Mayor.

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