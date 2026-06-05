Formación de conductores de autobús: el compromiso de Trafik con una necesidad urgente del transporte en España

La pregunta que las grandes empresas de transporte de viajeros se formulan cada vez con más frecuencia es la siguiente: ¿de dónde van a venir los próximos conductores? El envejecimiento del colectivo, la falta de relevo generacional y el crecimiento de la demanda de transporte público han agravado una escasez que ya figura entre las más acusadas del continente.

España, junto a Alemania, Francia e Italia, encabeza la lista de países europeos con mayor déficit de profesionales al volante.

Formación intensiva y especializada como respuesta real

En ese contexto, el Centro de Formación Trafik es especialista en la enseñanza de permisos profesionales y encabezan la lista de las autoescuelas con mayor número de aptos en estos permisos. Trafik con su sede principal en la Carretera de Ocaña de Alicante y con ocho centros repartidos entre las ciudades de Alicante y Elche, ha desarrollado un programa intensivo orientado a obtener el permiso D de autobús y el CAP en el menor tiempo posible y con plenas garantías de calidad.

Prácticas con los vehículos del sector

Una de las claves que distingue la formación en Trafik es su enfoque práctico. Las horas de conducción se realizan con los modelos de autobús que operan habitualmente en las principales empresas de transporte de viajeros. No es un detalle menor: un conductor que completa su formación al volante de los vehículos que encontrará en su puesto de trabajo llega a la empresa con mayor seguridad. El tiempo de adaptación se reduce, y la incorporación al puesto puede ser prácticamente inmediata.

El Centro de Formación Trafik encabeza la lista de las autoescuelas con mayor número de aptos en estos permisos. / INFORMACIÓN

Una salida sólida para la reconversión profesional

El perfil del alumno ha cambiado. Junto a los jóvenes que buscan su primera profesión, cada vez son más las personas de mediana edad que llegan desde sectores saturados y buscan un nuevo rumbo. El transporte de viajeros ofrece precisamente lo que esa reconversión necesita: empleo estable, demanda garantizada a medio plazo y una profesión con peso real en el día a día.

Con cuarenta años de trayectoria en la formación vial de la provincia de Alicante, Trafik es hoy uno de los centros mejor posicionados para responder a esa necesidad. Formar a un conductor de autobús no es solo enseñarle a manejar el vehículo: es prepararlo para gestionar la seguridad de decenas de pasajeros, cumplir normativas complejas y representar un servicio público esencial. Ese nivel de exigencia es el que el sector demanda, y el que Trafik lleva décadas garantizando.

Del aula al contrato: una bolsa de empleo integrada

La relación de Trafik con el alumno no concluye cuando supera el examen. El centro actúa además como Agencia de Colocación, conectando a sus titulados con las principales empresas de transporte de la provincia. En un mercado donde la demanda supera con claridad a la oferta, quienes completan el programa encuentran empleo con rapidez, en muchos casos con contrato y condiciones reguladas por convenio colectivo.