FP FEMPA: formación profesional con alta empleabilidad en Alicante

La Formación Profesional se ha convertido en una de las vías más directas hacia el empleo de calidad. Si todavía no sabes qué estudiar el próximo curso o estás valorando una opción práctica con salidas reales, la Escuela de Formación Profesional FEMPA ofrece una formación especializada y conectada con las necesidades de las empresas. En un mercado laboral que demanda perfiles técnicos preparados para incorporarse con rapidez, FEMPA se ha consolidado como un centro de referencia en la provincia de Alicante por su alta empleabilidad, su relación directa con las empresas y su especialización en sectores con futuro.

El modelo de FP FEMPA parte de una premisa clara: formar profesionales que respondan a las necesidades reales del tejido productivo. Para ello, combina formación oficial, aprendizaje práctico y contacto permanente con el entorno empresarial. Esta conexión permite que el alumnado no solo adquiera conocimientos técnicos, sino que se familiarice desde el primer día con herramientas, procesos y situaciones propias del mundo laboral.

Uno de los principales puntos fuertes de la Escuela FP FEMPA es su orientación al empleo. Sus ciclos oficiales alcanzan tasas de inserción laboral cercanas al 100%, especialmente en áreas donde existe una fuerte demanda de profesionales cualificados. La red de empresas vinculada al centro facilita las prácticas, la contratación y el desarrollo profesional de los estudiantes, convirtiendo la formación en una puerta de entrada real al mercado laboral.

La metodología learning by doing, basada en aprender haciendo, es otro de los elementos diferenciales del centro. Los alumnos trabajan en aulas taller equipadas con tecnología real del sector y reciben formación impartida también por profesionales en activo. De este modo, la experiencia formativa se acerca al día a día de las empresas.

FP industrial y sectores con futuro

FEMPA destaca especialmente por su apuesta por la FP Industrial, con ciclos vinculados a Automoción y Electricidad. Entre su oferta figuran el Grado Medio en Electromecánica de Vehículos Automóviles, el Grado Superior en Automoción, el Grado Medio en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y el Grado Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.

Estos estudios están orientados a sectores estratégicos y en transformación, como el vehículo eléctrico, la movilidad sostenible, la domótica o la automatización. Se trata de ámbitos que requieren técnicos cualificados y que ofrecen oportunidades laborales estables para quienes buscan una profesión práctica, especializada y con recorrido.

La oferta de FEMPA también incluye ciclos del área de empresa y servicios, como el Grado Superior en Administración y Finanzas, en modalidad presencial y online, el Grado Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, con un enfoque vinculado a la gestión empresarial, el marketing digital y las habilidades comerciales, y el Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, con clases magistrales diseñadas bajo una óptica 100% empresarial para formar a futuros profesionales capaces de gestionar y liderar el mundo digital, a través de una metodología eminentemente práctica.

Una vía hacia el empleo y la universidad

La FP Superior se presenta, además, como una opción eficaz para quienes desean incorporarse al mercado laboral sin renunciar a continuar estudiando. Los ciclos de Grado Superior permiten acceder directamente a la universidad, con posibilidad de convalidar créditos y sin necesidad de haber cursado Bachillerato ni superar la EBAU, aunque esta vía puede utilizarse para mejorar la nota de admisión.

Junto a la formación técnica, FEMPA refuerza competencias clave como el liderazgo, el trabajo en equipo, la inteligencia emocional y las habilidades digitales. El objetivo es preparar profesionales capaces de integrarse en entornos laborales exigentes y en constante evolución.