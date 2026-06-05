La fragata "Victoria" y el buque "Intermares" abren sus puertas al público este fin de semana en Alicante

El puerto de Alicante recibirá este fin de semana la visita de dos buques de la Armada española: la fragata ‘Victoria’ y el buque escuela de cooperación pesquera ‘Intermares’, que permanecerán atracados en la ciudad desde este sábado hasta el domingo. La escala forma parte del despliegue anual de prácticas de fin de curso de los alumnos de la Escuela Naval Militar, una actividad tradicional destinada a completar la formación de los futuros oficiales.

Durante su estancia en Alicante, ambos buques celebrarán una jornada de puertas abiertas para acercar la Armada a la ciudadanía. Los alicantinos podrán visitar la fragata ‘Victoria’ y el ‘Intermares’ el sábado 6 de junio, de 16.30 a 20.00 horas, y el domingo 7 de junio, de 10.00 a 13.00 horas.

La presencia de estas unidades permitirá conocer de cerca dos perfiles muy distintos dentro de la Armada. Por un lado, la fragata ‘Victoria’ representa el ámbito operativo de escolta y protección naval. Por otro, el ‘Intermares’ muestra la vertiente de cooperación, formación y apoyo al sector marítimo-pesquero.

El crucero de instrucción de fin de curso permite a los alumnos de la Escuela Naval Militar completar su aprendizaje académico y militar mediante la experiencia directa a bordo. Durante el despliegue, los futuros oficiales participan en guardias, ejercicios y actividades propias de la vida en la mar, aplicando conocimientos de maniobra, navegación, táctica, energía y propulsión. También se familiarizan con los procedimientos, valores y tradiciones de la Armada.

La fragata ‘Victoria’, con numeral F-82, pertenece a la clase Santa María y entró en servicio en 1987. Es el tercer buque de la Armada española que lleva este nombre. Está diseñada para misiones de escolta y protección de fuerzas navales y cuenta con sensores, sistemas de combate y capacidad para operar con helicópteros, lo que amplía su flexibilidad y alcance operativo.

Operación contra la piratería

Su llegada a Alicante se produce pocos meses después de concluir un importante despliegue en la Operación Atalanta, la misión internacional contra la piratería en el océano Índico. Entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, la ‘Victoria’ ejerció como buque de mando y llevó a bordo al Estado Mayor internacional de la operación. Durante esa misión participó en la liberación de la tripulación del mercante de bandera maltesa ‘Hellas Aphrodite’ y de una embarcación pesquera utilizada por piratas como buque nodriza. En total, la fragata rescató o liberó a 47 personas y desarrolló ejercicios conjuntos con marinas de países ribereños como Yibuti, Kenia, Somalia y Seychelles.

El BECP A-41 ‘Intermares’, por su parte, está integrado en la Fuerza de Acción Marítima de la Armada. Su actividad se enmarca en la cooperación con organismos de la Administración con competencias en el ámbito marítimo. En particular, colabora con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Secretaría General de Pesca, en actividades vinculadas al sector marítimo-pesquero.

Concebido como buque de apoyo a la enseñanza de la pesca, el ‘Intermares’ dispone de espacios de instrucción, laboratorios y zonas de trabajo adaptadas a distintas tareas técnicas. A lo largo de su servicio ha participado en campañas ambientales, de cooperación y de apoyo al sector marítimo, contribuyendo a la formación en navegación, seguridad marítima y operación en la mar.

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La escala de ambos buques convierte al puerto de Alicante en un escaparate abierto a la ciudadanía para conocer de primera mano la actividad de la Armada y la formación de sus futuros oficiales. La jornada de puertas abiertas ofrece una oportunidad poco habitual para recorrer estas unidades y descubrir cómo es la vida a bordo de buques con misiones tan diferentes como la defensa naval y la cooperación pesquera.