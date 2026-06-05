El gestor de Les Naus también planta a la comisión del Ayuntamiento de Alicante
Francisco Ordiñana declina participar en el órgano municipal sin alegar ningún motivo mientras está en el aire la asistencia del interventor
El gestor de Les Naus, Francisco Ordiñana, planta a la comisión que investiga las adjudicaciones de vivienda protegida en el Ayuntamiento de Alicante. El empresario, imputado en el procedimiento judicial, ha comunicado que no participará en la sesión del próximo lunes, a la que estaba llamado a comparecer. Por su parte, el interventor municipal (que declinó participar en una reunión anterior por estar fuera de Alicante) no ha respondido por ahora a la citación, lo que deja en el aire su asistencia.
El administrador de Fraorgi, la empresa que gestionó la construcción de Les Naus y seleccionó a los adjudicatarios de vivienda protegida, no comparecerá ante la comisión municipal que investiga el escándalo, destapado por INFORMACIÓN el pasado mes de enero. En un escueto correo electrónico, Francisco Ordiñana se ha limitado a comunicar su decisión dpàre no acudir: "Por medio de la presente, les comunico que no asistiré a la comisión fijada para el lunes 8 de junio. Reciban un cordial saludo", ha apuntado.
Testimonio clave
El testimonio de Ordiñana, que declaró como imputado ante la jueza que instruye el caso el pasado mes de mayo, habría resultado especialmente revelador para algunas de las incógnitas que aún pesan sobre las polémicas adjudicaciones. Entre ellas, si se reunió con el alcalde Luis Barcala durante la tramitación del expediente (como indicó a la magistrada) y cuál habría sido el objeto de dicho encuentro. Una cuestión que el dirigente popular se niega a responder, pese a la insistencia de los periodistas en cada aparición pública del regidor.
Tal y como ha publicado este diario, el papel de Ordiñana durante las adjudicaciones de vivienda protegida ha cobrado aún más relevancia en los últimos días, ya que las actas de las reuniones de la cooperativa recogen que aleccionó a los socios sobre cómo sortear los requisitos para acceder a los pisos de Les Naus. Los documentos reflejan que el empresario ofreció explicaciones sobre los cambios normativos previstos por la Generalitat, recomendaciones para adaptar determinadas situaciones patrimoniales y orientaciones dirigidas a evitar que los cooperativistas quedaran excluidos por incumplir las condiciones.
Otra de las cuestiones que podría haber aclarado en su comparecencia Francisco Ordiñana es lo ocurrido con los listados de interesados. Según declaró ante la jueza, no existen listas de espera de las personas apuntadas para obtener piso en el residencial Les Naus anteriores a febrero de 2022. Según sus explicaciones, a partir de ese momento se empezó a llamar a todos los que se habían apuntado al proyecto para preguntarles si querían continuar, y ese listado se fue actualizando. Sin embargo, la revelación de que dichos documentos ya no existían generó cierta controversia en los interrogatorios, al considerar una contradicción sostener la ausencia de listados y, al mismo tiempo, no aclarar de dónde salieron los datos para preguntar a los cooperativistas si querían o no seguir incluidos en las listas de espera.
Por otra parte, en el aire queda por ahora la presencia del interventor municipal en la citada comisión del próximo lunes. El alto funcionario ya declinó participar en una sesión anterior, debido a que se encontraba fuera de Alicante en la fecha propuesta. Por este motivo, los integrantes del órgano volvieron a citarle, fijando su comparecencia para el 8 de junio. A esta petición, el empleado público no ha respondido por ahora, de lo que se desprende que (si no se excusa en el último momento) podría acudir.
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