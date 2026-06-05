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Este es el horno que hace la mejor coca amb tonyina de Alicante

El concurso del Gremio de Panaderos da como vencedor a una panadería ubicada en Sant Joan d'Alacant

Concurso de coca amb tonyina.

Concurso de coca amb tonyina. / Pilar Cortés

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Manuel Lillo

Manuel Lillo

El rey de la coca amb tonyina de 2026 es una panadería ubicada en Sant Joan d'Alacant. El Horno Viejo de Benimagrell se ha alzado con el primer premio del Concurso Provincial de Coca amb Tonyina. Ubicada en el número 11 de la calle Benimagrell, su propuesta ha sido la más votada, seguida de la panadería Angelita, de la calle Montero Ríos (Carolinas Altas) y de la pastelería La Levantina, situada en la calle San Bartolomé de El Campello, que se ha quedado con el tercer premio.

El concurso lo ha convocado el Gremio de Panaderos y Pasteleros de la Provincia de Alicante junto a Facpyme, la Federación de Comercio y Pymes de la Provincia de Alicante, para “poner en valor una de las elaboraciones más emblemáticas de la gastronomía alicantina”, como es la coca amb tonyina, y “reconocer el trabajo artesanal de hornos, panaderías y pastelerías”.

Las cocas se han entregado entre las 8:15 y las 11:30 de la mañana y el concurso ha contado también con la modalidad de la categoría sin gluten, cuyo primer premio ha ido a parar a la panadería José María García, que se encuentra en la avenida de Novelda número 46, a la altura del barrio de Los Ángeles.

El jurado lo han integrado la concejala de Comercio del Ayuntamiento de Alicante, Lidia López; la dama de honor de la Bellea del Foc, Marta Salaberri; Carlos Mariel, miembro del Gremio de Panaderos; María Ángeles Sánchez, representante de Acecova (Asociación de Celiacos de la Comunidad Valenciana); Carlos Corredor, de la Guía Gastronómica de Alicante; Conchita Carrasco, de Harinas La Encarnación; y Joaquín Marín, de Distribuciones Marín.

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El año pasado se hizo con este premio la panadería Las Delicias de Gala, ubicada en el PAU 2, y Vegan Bombón, de la calle Canalejas, fue reconocida en la categoría sin gluten.

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