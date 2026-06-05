Así están hoy las carreteras de Alicante: accidentes en Orgegia, Pedreguer, Dénia, Alcoy, Elche y Finestrat

La mañana de este viernes 5 de junio está dejando una circulación complicada en distintos puntos de la provincia de Alicante. La red viaria registra varios accidentes, retenciones, obras y obstáculos en calzada, con especial incidencia en la N-332, la A-70, la A-7 y la AP-7.

Los accidentes comunicados afectan a la CV-732 en Pedreguer, en el kilómetro 3,311, sentido decreciente; la CV-724 en Dénia, en el kilómetro 2,987, sentido creciente; la CV-795 en Alcoy, en el kilómetro 4,765, sentido creciente; la CV-851 en Elche, en el kilómetro 19,437, sentido decreciente; y la CV-759 en Finestrat, en el kilómetro 5,994, sentido creciente.

También ha habido un alcance en la A-70 en Orgegia, sentido Elche, provocando tráfico lento de hasta un kilómetro.

Con la información disponible hasta el momento, no consta el alcance personal de estos siniestros, por lo que conviene extremar la precaución en las zonas afectadas y atender a la señalización y a las indicaciones de los servicios de emergencia.

Retenciones en la N-332, A-70 y accesos a Alicante

Las retenciones se concentran principalmente en la N-332 y en el entorno metropolitano de Alicante.

En la N-332, hay circulación lenta en Torrevieja, a la altura del kilómetro 57,75, en ambos sentidos, y en Elche, en el kilómetro 93,98, en sentido decreciente. Se trata de una vía especialmente sensible por su tráfico costero y por los desplazamientos entre municipios del sur de la provincia.

En la A-70, a su paso por Alicante, se ha comunicado retención en el kilómetro 12,65, en sentido creciente, por el alcance antes mencionado. Además, esta misma vía presenta varias incidencias por obstáculos o vehículos detenidos en distintos puntos de Alicante, Sant Joan d’Alacant y Elche.

Obras en la AP-7, A-7 y N-332

A los accidentes y retenciones se suma una larga lista de obras en varios ejes principales.

En la AP-7 hay trabajos en calzada en Alicante, kilómetro 697,9, sentido creciente; en San Miguel de Salinas, kilómetro 755,9, sentido creciente; en Altea, kilómetro 635,0; y en Benissa, kilómetro 631,0, sentido decreciente.

La A-7 también presenta obras en varios tramos, especialmente en el sur de la provincia. Hay afecciones en Crevillent, en los kilómetros 529,5, 531,6 y 526,0; en Callosa de Segura, en el kilómetro 543,5; y en Elche, en el kilómetro 518,8.

En la N-332, se han comunicado obras en Benidorm, en los kilómetros 148,8 y 149,3, ambas en sentido decreciente. También hay trabajos en vías autonómicas como la CV-720 en Alcalalí y la CV-706 en Cocentaina.

Obstáculos y vehículos detenidos en calzada

La jornada también está marcada por numerosos avisos de obstáculos o vehículos detenidos. En la N-332 hay incidencias en Alicante, El Campello, Torrevieja, Pedreguer y Pilar de la Horadada. En algunos casos se trata de obstáculos en calzada y en otros de vehículos que dificultan la circulación.

La A-70 registra incidencias en Sant Joan d’Alacant, Elche y Alicante. También hay avisos en la AP-7 a la altura de La Vila Joiosa, Altea y Crevillent, así como en la A-31 en Alicante, la CV-865 en Elche, la N-340 en Elche, la A-7 en Castalla, la CV-80 en Castalla y la CV-905 en Torrevieja.

Aunque estas incidencias no siempre implican cortes completos, pueden obligar a reducir la velocidad, cambiar de carril o circular con mayor atención, especialmente en hora punta y en tramos con obras cercanas.

Recomendaciones para los conductores

Ante una mañana con tantas afecciones repartidas por la provincia, conviene consultar el estado del tráfico antes de salir, prever más tiempo para los desplazamientos y evitar maniobras bruscas.

En los tramos con obras, es recomendable anticipar los cambios de carril, respetar la señalización provisional y mantener una distancia de seguridad superior a la habitual. En zonas con accidentes u obstáculos en calzada, la prioridad debe ser reducir la velocidad y no detenerse a mirar, para evitar nuevas retenciones o accidentes secundarios.

Las mayores complicaciones se concentran en los ejes habituales de movilidad alicantina: corredor litoral de la N-332, accesos a Alicante por la A-70, conexión sur por la A-7 y tramos de la AP-7 en la Marina Baixa y la Vega Baja.