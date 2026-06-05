La huelga de profesores de la Escuela de Idiomas de Alicante amenaza los exámenes de inglés de más de 100 alumnos

Un grupo de 17 docentes del Departamento de Inglés de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Alicante ha hecho huelga este viernes su derecho a huelga durante las pruebas de certificación de los niveles B2 y C2, una convocatoria a la que están llamados 122 candidatos.

La movilización tiene como objetivo exigir a la Conselleria de Educación la negociación con las organizaciones sindicales y la reversión de los recortes que afectan también a las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI). Esta semana, en Elda se quedaron aplazados los exámenes orales programados para 106 alumnos de inglés, francés y valenciano.

El profesorado denuncia que estas etapas educativas fueron uno de los primeros objetivos de la política de reducción de recursos impulsada por la conselleria. Durante el curso 2023-2024, los recortes dejaron sin plaza a 8.400 estudiantes en la Comunidad Valenciana y supusieron la pérdida de 61 puestos docentes. En la provincia de Alicante desaparecieron 110 grupos presenciales, entre ellos ocho grupos de Español para Extranjeros en la EOI de Alicante, mientras que la enseñanza presencial de euskera fue eliminada.

Lejos de corregirse, los docentes alicantinos exponen que la situación se agravó en el curso 2024-2025 con nuevas reducciones de plantilla. En la EOI de Alicante se perdieron otros cinco docentes de los departamentos de inglés, valenciano, ruso y chino, según han cifrado. Asimismo, se redujeron las horas destinadas a tareas de coordinación, gestión académica y organización de los centros, incrementando la carga de trabajo del profesorado y dificultando el funcionamiento ordinario de las escuelas.

«En las Escuelas Oficiales de Idiomas comprobamos cada día cómo el aprendizaje de lenguas abre puertas, amplía horizontes y contribuye a una sociedad más preparada, moderna y culturalmente enriquecida. Por ello, resulta muy frustrante que, tras perder cerca del 20 % de la plantilla, la Conselleria de Educación siga recortando un servicio público esencial para el futuro de nuestra comunidad», señala Irene Sevila, profesora de inglés en Alicante.

Profesores inundan las calles de Alicante: manifestación de la marea verde este martes / Jose Navarro

Ratio de 40 estudiantes online

Los docentes alertan también de la progresiva sustitución de grupos presenciales por modalidades a distancia y semipresenciales, incluso en enseñanzas con demanda suficiente. A ello se suma una ratio de hasta 40 estudiantes por grupo en la formación a distancia muy superior a la de otras comunidades autónomas, según denuncian.

La falta de personal técnico especializado y la insuficiencia de recursos para la enseñanza digital obligan además al profesorado a asumir tareas tecnológicas para las que no existe apoyo suficiente, mientras continúan reduciendo el tiempo y las condiciones laborales para la elaboración de las Pruebas Unificadas de Certificación en los idiomas de menor difusión.

En contra de los argumentos de la conselleria, el profesorado recuerda que la oferta pública de idiomas sigue siendo insuficiente pese a la elevada demanda existente. Considera que el debilitamiento de las EOI pone en riesgo un servicio esencial para la formación lingüística, la obtención de certificados oficiales, la integración social y la mejora de las oportunidades laborales en una comunidad con una fuerte actividad económica turística e internacional.

«Resulta incomprensible que se eliminen grupos de español para extranjeros, valenciano o inglés, entre otros idiomas, dejando sin plaza a cientos de estudiantes que necesitan formarse por muy diversos motivos y que solo pueden permitirse la matrícula de la EOI, cuyo coste oscila entre los 80 y los 100 euros anuales», lamentan.

Alex Domínguez

Tras cuatro semanas de movilizaciones, los docentes reclaman una negociación real y digna que permita recuperar los recursos perdidos y garantizar una educación pública de calidad. Asimismo, expresan su rechazo a la actuación policial sufrida por una docente jubilada durante las protestas educativas.

Con esta convocatoria, el profesorado muestra también su solidaridad con el conjunto de los docentes de la educación pública valenciana, así como con otras Escuelas Oficiales de Idiomas del territorio valenciano que han secundado movilizaciones y jornadas de huelga similares. Los docentes exigen una negociación que garantice sus reivindicaciones laborales, la reversión del recorte de grupos y plantillas de las Escuelas Oficiales de Idiomas e incremente la inversión para mejorar la calidad de la enseñanza pública.