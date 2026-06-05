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La Iglesia de Alicante viaja al encuentro del papa León XIV

Cerca de 900 feligreses partirán a Madrid entre la tarde de este viernes y la madrugada del domingo en los 15 autobuses fletados por el Obispado

Salen de Alicante los dos primeros autobuses rumbo a Madrid para acudir al encuentro del papa León XIV.

Salen de Alicante los dos primeros autobuses rumbo a Madrid para acudir al encuentro del papa León XIV. / Pilar Cortés

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José Gómez

José Gómez

Grupos de jóvenes, familias, comunidades de colegios y diversas parroquias de la provincia se desplazan este fin de semana a Madrid para unirse al resto de la Iglesia española en la primera visita apostólica de León XIV al país. La tarde de este viernes han partido desde Alicante los dos primeros autobuses, y de otras localidades de la provincia han partido otros tantos, para hacer noche en la capital a la espera de la llegada del Santo Padre.

Con sacos de dormir y esterillas entre el equipaje, este primer grupo pasará dos noches en Madrid en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús y en el Cottolengo de Algete. Entres los tres viajes, unas 900 personas acudirán con el Obispado a los diferentes actos que oficiará el papa. Todo esto sin contar a otras congregaciones religiosas que se desplazan por su cuenta, así como numerosos particulares que también participarán de este gran encuentro eclesial.

Los buses de Alicante partieron llenos de jóvenes, que esperan vivir la vigilia de este sábado en Plaza de Lima

Los buses de Alicante partieron llenos de jóvenes, que esperan vivir la vigilia de este sábado en Plaza de Lima / Pilar Cortés

Entre quienes subía la tarde de este viernes a los autobuses imperaba la emoción y la expectativa de ver a toda la comunidad católica congregada durante el fin de semana. Los sacerdotes, como el párroco alicantino Pedro Payá, encargado de organizar el traslado, ponen su esperanza en que la visita del papa siembre vocaciones y conversiones en el país.

Regreso el domingo tras la procesión de Corpus

Los alicantinos que viajan en el primer grupo están preparados para recibir a León XIV, que llegará a Madrid a las 10:30 horas y se desplazará hacia el Palacio Real de Madrid para su recibimiento oficial. Sin embargo, el principal acto del día, muy esperado por los jóvenes de la diócesis, es la vigilia en la Plaza de Lima, que tendrá lugar a las 20:30 horas y donde el Santo Padre dirigirá su mensaje a la juventud española y acabará con una adoración eucarística multitudinaria.

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El domingo, sin embargo, será el día más especial, con la celebración de la misa de Corpus Christi en Cibeles, a las 10:00 horas y la procesión en el Paseo de la Castellana. Tras finalizar estos dos actos, la expedición alicantina emprenderá el viaje de regreso a casa.

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