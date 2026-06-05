IMEP conecta la formación universitaria con el trabajo real en eventos y turismo

Elegir qué estudiar ya no consiste solo en escoger una titulación. Cada vez más, los futuros universitarios buscan una formación que les permita entender el mercado, adquirir experiencia desde el primer momento y prepararse para incorporarse a sectores con recorrido profesional. En ese contexto, IMEP se ha consolidado como un centro universitario de referencia adscrito a la Universidad Miguel Hernández, con una propuesta académica especializada, práctica y estrechamente vinculada al empleo.

Su oferta formativa se articula en torno a organización de eventos, el protocolo, las relaciones institucionales, la comunicación, la gestión empresarial y el turismo. Todas ellas comparten un mismo punto de partida: la necesidad de formar perfiles preparados para responder a un entorno laboral cada vez más dinámico, donde la experiencia, la planificación, la creatividad y la capacidad de gestión marcan la diferencia.

Uno de los principales valores diferenciales de IMEP es su conexión directa con el entorno profesional. / INFORMACIÓN

Titulación única en la Comunidad Valenciana

Uno de los pilares de IMEP es el Grado Oficial en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales, una titulación única en la Comunidad Valenciana. Este grado prepara al alumnado para diseñar, planificar y ejecutar eventos en ámbitos corporativos, institucionales, sociales y culturales. La formación combina contenidos vinculados al protocolo oficial, la comunicación estratégica, la producción de eventos, la gestión de proyectos y las relaciones institucionales.

Desde las primeras etapas de la formación, el alumnado entra en contacto con dinámicas reales del sector, participa en proyectos y se familiariza con los procesos que intervienen en la organización de un evento profesional.

Junto a esta titulación, IMEP ofrece el Grado Oficial Dual en Dirección y Gestión de Empresas y Actividades Turísticas, pensado para responder a la demanda de perfiles capaces de gestionar organizaciones turísticas con visión empresarial. Su carácter dual permite al estudiante combinar la formación académica con experiencia profesional en empresas del sector.

El grado aborda áreas fundamentales como la gestión empresarial, el marketing turístico, la planificación de destinos, la innovación en productos y servicios y la dirección de actividades vinculadas a uno de los sectores estratégicos de la economía. En un momento en el que el turismo exige profesionales capaces de adaptarse a nuevos hábitos de consumo, nuevas tecnologías y nuevas formas de viajar, la formación dual se convierte en una ventaja competitiva.

La oferta oficial de IMEP se completa con el Máster Oficial en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales, dirigido a titulados universitarios que desean especializarse o dar un paso más en su desarrollo profesional. El programa profundiza en la planificación estratégica de eventos, el protocolo en contextos complejos y la comunicación institucional y corporativa.

Como complemento a sus titulaciones oficiales, IMEP cuenta también con una línea de títulos propios de especialización orientados a quienes buscan una formación más concreta. Entre ellos destacan el Experto en Organización de Eventos, Protocolo y Comunicación, centrado en el desarrollo operativo y estratégico de eventos; el Experto en Gestión de Eventos Musicales y Festivales, enfocado en la producción, logística y comercialización de grandes formatos culturales; y el Experto en Imagen Personal y Profesional, orientado a la construcción de marca personal y al desarrollo de una presencia profesional coherente y eficaz.

Estos programas permiten adquirir competencias específicas en un periodo más breve, con una metodología práctica y orientada a perfiles que quieren especializarse, reciclar conocimientos o ampliar sus oportunidades laborales.

Estos programas permiten adquirir competencias específicas en un periodo más breve. / INFORMACIÓN

Conexión con el entorno profesional

Uno de los principales valores diferenciales de IMEP es su conexión directa con el entorno profesional. El centro integra en sus propias instalaciones una empresa especializada en organización de eventos y gestión turística como Esatur, una circunstancia que genera sinergias reales entre la formación universitaria y el mercado laboral.

La oferta formativa de IMEP se centra en la organización de eventos, el protocolo, las relaciones institucionales, la comunicación y el turismo. / INFORMACIÓN

La metodología de IMEP se apoya, además, en grupos reducidos y atención personalizada, dos aspectos que favorecen un seguimiento más cercano. El claustro docente está formado por profesionales en activo, capaces de aportar una visión actualizada de las tendencias, herramientas y retos del sector. Esta combinación de acompañamiento, especialización y experiencia profesional contribuye a crear un modelo formativo muy orientado a la empleabilidad.

En un entorno en el que la comunicación, los eventos, el turismo y la gestión de experiencias ganan cada vez más protagonismo, IMEP ofrece una formación universitaria oficial que une especialización, práctica y conexión directa con el mercado laboral.