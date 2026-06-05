De Madaria destaca en Alicante que un nuevo fármaco logra duplicar la supervivencia en pacientes con cáncer de páncreas avanzado

La investigación contra el cáncer de páncreas acaba de ofrecer una de las noticias más esperanzadoras de los últimos años. Un ensayo clínico internacional publicado recientemente en The New England Journal of Medicine ha demostrado que un nuevo fármaco experimental, denominado daraxonrasib, es capaz de duplicar la supervivencia de pacientes el tumor en fase metastásica que ya habían recibido tratamiento previo con quimioterapia y cuya enfermedad había seguido avanzando. El citado fármaco es uno de los que propone Mariano Barbacid como el futuro del tratamiento del cáncer de páncreas combinado con otros.

Un avance que ha querido destacar el doctor Enrique de Madaria, que recoge este viernes el premio Balmis del Rotary Club Alicante, un reconocimiento que distingue su trayectoria científica, asistencial y divulgadora, así como su compromiso con la investigación de enfermedades digestivas y la promoción de iniciativas de concienciación social como la Carrera del Cáncer de Páncreas.

De Madaria, especialista en Aparato Digestivo en el Hospital General de Alicante, subdirector científico del Instituto de Investigación Sanitaria Isabial y profesor asociado en la Universidad Miguel Hernández de Elche, recibirá el galardón en un acto en el hotel Meliá de Alicante, cuya recaudación será para financiar una expedición contra la ceguera en Mauritania. Habrá fila cero por si la ciudadanía quiere colaborar.

Estados Unidos

El estudio al que se ha referido el doctor alicantino que centra actualmente la atención de la comunidad científica es el ensayo internacional RASolute 302, liderado desde Estados Unidos y desarrollado en múltiples centros de investigación. En él se comparó la administración diaria de daraxonrasib con la quimioterapia convencional en pacientes con cáncer de páncreas metastásico que ya habían agotado una primera línea de tratamiento.

Se trata de una situación especialmente compleja, ya que las opciones terapéuticas disponibles tras el fracaso de los tratamientos iniciales son muy limitadas y el pronóstico suele ser muy desfavorable. Precisamente por ello, los resultados obtenidos han generado una gran expectación entre los especialistas.

El objetivo es atacar una vía biológica que actúa como un "interruptor" de crecimiento tumoral

Daraxonrasib actúa sobre la vía biológica RAS, una especie de interruptor molecular que regula el crecimiento de las células. En más del 90% de los cánceres de páncreas existen alteraciones en los genes KRAS o RAS que mantienen activadas de forma permanente las señales responsables de la proliferación tumoral. El objetivo del nuevo tratamiento es bloquear ese mecanismo y frenar el avance de la enfermedad.

Los resultados han sido, señala, especialmente relevantes. Los pacientes tratados con el nuevo fármaco alcanzaron una supervivencia mediana de 13,2 meses, frente a los 6,6 o 6,7 meses observados en quienes recibieron quimioterapia convencional. En términos prácticos, el tratamiento logró duplicar la supervivencia en uno de los escenarios más difíciles del cáncer de páncreas.

Menos efectos adversos

Además, los investigadores observaron una menor incidencia de efectos adversos graves relacionados con el tratamiento y un perfil de seguridad considerado manejable, sin que aparecieran nuevas señales de toxicidad relevantes. Aunque el medicamento todavía deberá superar los procedimientos de evaluación y autorización de las agencias reguladoras antes de incorporarse a la práctica clínica habitual, los especialistas consideran que abre una vía terapéutica muy prometedora.

"Es un colectivo que tiene muy mal pronóstico y este fármaco ha duplicado la supervivencia. Podría ser más efectivo incluso en colectivos de pacientes que tengan mejor pronóstico. Abre la puerta a mucha investigación y a capacidad de mejora y aún más si se combina con otras medicinas en el futuro". No obstante, para que llegue a los hospitales españoles ha de aprobarlo la Agencia Europea de Medicamentos, "espero que sea con urgencia para que se puedan beneficiar los pacientes".

Abre la puerta a mucha investigación y a capacidad de mejora y aún más si se combina con otras medicinas en el futuro Enrique de Madaria — Médico y premio Balmis

Para De Madaria, este tipo de avances ponen de manifiesto la importancia de mantener e incrementar el esfuerzo investigador en un tumor que continúa siendo uno de los más letales. El cáncer de páncreas presenta una elevada mortalidad debido, entre otros factores, a la dificultad para detectarlo precozmente y a la agresividad con la que suele evolucionar.

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Red solidaria

Precisamente la necesidad de impulsar la investigación fue una de las razones que llevaron al nacimiento de la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas, una iniciativa en la que el especialista ha desempeñado un papel destacado desde sus inicios. El proyecto surgió con el objetivo de movilizar a la sociedad para recaudar fondos destinados a la investigación y aumentar la visibilidad de una enfermedad que históricamente ha recibido menos atención que otros tumores.

Lo que comenzó como una experiencia impulsada en una sola ciudad ha acabado convirtiéndose en una red de eventos solidarios que se celebran en distintos puntos de España. A lo largo de los años, la iniciativa ha logrado sumar a administraciones públicas, entidades colaboradoras, asociaciones de pacientes, patrocinadores y miles de ciudadanos comprometidos con la causa.

Carrera en Elche el día 14

La próxima edición incorporará por primera vez a Elche, donde la carrera se celebrará el próximo 14 de junio. La expansión del proyecto es interpretada por sus promotores como una muestra de la creciente sensibilidad social hacia la necesidad de apoyar la investigación del cáncer de páncreas y mejorar las expectativas de los pacientes.

Durante su intervención, De Madaria repasará la evolución de esta iniciativa y destacará cómo la implicación ciudadana puede contribuir de forma directa a impulsar proyectos científicos capaces de transformar el futuro de la enfermedad. Avances como el conseguido con daraxonrasib, subrayan los especialistas, demuestran que la investigación ofrece resultados reales cuando cuenta con apoyo sostenido.

El premio Balmis reconoce precisamente esa combinación de excelencia científica, compromiso con la investigación y capacidad para trasladar el conocimiento a la sociedad. Una labor que, según destacan los organizadores, ha contribuido tanto al avance de la medicina como a la concienciación sobre la importancia de seguir invirtiendo en ciencia para mejorar la vida de los pacientes.