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Mahou Cinco Estrellas y SpainSays convierten el lenguaje de Hogueras en una nueva Edición Especial

La mascletà, la ofrenda o la cremà protagonizan una nueva colección de etiquetas diseñadas a partir de algunos de los términos más populares de la celebración

La campaña se extenderá por toda la ciudad con una Souvenir Shop, una colección de merchandising y una nueva edición del Racó Cinco Estrellas en Luceros

Bajo este lema, la marca presenta una serie de etiquetas inspiradas en algunos de los momentos más reconocibles de la celebración.

Bajo este lema, la marca presenta una serie de etiquetas inspiradas en algunos de los momentos más reconocibles de la celebración. / INFORMACIÓN

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R. E.

En Hogueras hay palabras que no necesitan traducción. Forman parte de una manera de hablar que solo entienden quienes viven la fiesta desde dentro. Por eso, Mahou Cinco Estrellas se ha unido a SpainSays —el proyecto de los alicantinos Mike Gasch y Carlos Heredia que ha convertido expresiones cotidianas de la cultura española en un fenómeno viral en redes sociales— para crear una Edición Especial que rinde homenaje al lenguaje y a la grandeza de la fiesta.

In Hogueras we say "la millor festa del món" and we think that's beautiful

“In Hogueras we say…” Bajo este lema, la marca presenta una serie de etiquetas inspiradas en algunos de los momentos más reconocibles de la celebración: la mascletà, la ofrenda o la cremà.

La activación se extenderá por la ciudad mediante macrolonas, mupis, banderolas y otros soportes urbanos que integrarán estas expresiones en el paisaje de Hogueras.

Una colección inspirada en Alicante

Como parte de esta iniciativa, Mahou y SpainSays pondrán en marcha una Souvenir Shop que podrá visitarse del 20 al 23 de junio, de 19:00 a 23:00 horas, en la Explanada de España con Rambla de Méndez Núñez. Un espacio concebido para descubrir de cerca la colección especial de Hogueras 2026 creada por ambas marcas, con camisetas, gorras, abanicos, tote bags y otras piezas inspiradas en la fiesta.

Además, quienes se acerquen podrán disfrutar de una Mahou Cinco Estrellas y participar en talleres de tiraje para aprender a servir la caña perfecta.

Imagen de las Belleas y damas del foc en la presentación de la campaña que se extenderá por toda la ciudad.

Imagen de las Belleas y damas del foc en la presentación de la campaña que se extenderá por toda la ciudad. / INFORMACIÓN

Vuelve el Racó Cinco Estrellas

Además, Mahou volverá a instalar el Racó Cinco Estrellas en la Plaza de Luceros, un espacio desde el que disfrutar de las mascletàs acompañado de música, gastronomía y cultura cervecera. Una propuesta con la que la marca sigue impulsando experiencias cinco estrellas en torno a algunos de los momentos más emblemáticos de Hogueras.

Las invitaciones podrán conseguirse introduciendo los pinecodes incluidos en las botellas de Mahou Cinco Estrellas en este enlace. La promoción ofrece, adicionalmente, la opción de acceder a entradas VIP para el Racó Volvo en Muelle Live y a un año de Mahou Cinco Estrellas.

Con esta Edición Especial y su colaboración con SpainSays, Mahou celebra la grandeza de Hogueras desde dentro, poniendo en valor el carácter único con el que Alicante vive sus fiestas.

Más información en este enlace.

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