Médicos de Alicante y Elche describen una complicación rara pero grave del covid: daño muscular, riñón y mayor mortalidad hospitalaria

El COVID-19 no ha sido solo una enfermedad respiratoria. Un estudio firmado por especialistas del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante, el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche vuelve a poner el foco en una complicación poco frecuente, pero potencialmente grave: la rabdomiólisis, un daño muscular intenso que puede afectar al riñón y empeorar el pronóstico del paciente.

El trabajo, publicado en Saudi Medical Journal, analiza a 7.590 adultos hospitalizados con COVID-19 en una institución terciaria de Alicante entre marzo de 2020 y marzo de 2024. De todos ellos, 20 desarrollaron rabdomiólisis, lo que supone una incidencia acumulada del 0,26%.

La cifra confirma que se trata de una complicación rara. Pero el dato relevante está en lo que ocurrió con esos pacientes: el 60% presentó lesión renal aguda, el 15% necesitó hemodiálisis y la mortalidad intrahospitalaria fue del 35%, frente al 11,5% registrado en los pacientes hospitalizados con COVID-19 que no desarrollaron rabdomiólisis.

Qué es la rabdomiólisis

La rabdomiólisis se produce cuando las fibras del músculo esquelético sufren un daño importante y liberan al torrente sanguíneo sustancias que normalmente permanecen dentro de las células musculares. Entre ellas está la creatina quinasa, conocida como CK, un marcador que permite medir el daño muscular.

Creatina quinasa / A2-33

En los casos más graves, esa liberación puede provocar alteraciones metabólicas y afectar al riñón. Por eso la rabdomiólisis no es solo un problema muscular: puede convertirse en una complicación sistémica que requiere vigilancia estrecha, hidratación intensiva y, en algunos casos, tratamiento renal sustitutivo.

En este estudio, los investigadores definieron la rabdomiólisis con un umbral de CK igual o superior a 1.000 U/L, además del correspondiente diagnóstico clínico. Ese criterio permitió identificar los casos más relevantes dentro de la cohorte de pacientes ingresados.

Una complicación poco común, pero con mucho peso clínico

El hallazgo central del estudio es precisamente ese contraste: la rabdomiólisis aparece en muy pocos pacientes hospitalizados con COVID-19, pero cuando aparece se asocia a un cuadro mucho más grave.

Los autores detectaron solo 20 casos entre 7.590 ingresos, pero esos pacientes concentraron una elevada tasa de complicaciones. La lesión renal aguda afectó a 12 de los 20 pacientes y 3 requirieron hemodiálisis. Además, 7 de los 20 fallecieron durante el ingreso hospitalario.

La mortalidad fue, por tanto, notablemente superior en el grupo con rabdomiólisis. El estudio calcula que la presencia de esta complicación se asoció a un aumento de unas cuatro veces en las probabilidades de muerte intrahospitalaria, tras el ajuste estadístico.

Los hombres, más afectados

Otro dato destacado es el perfil de los pacientes. La mayoría de los casos de rabdomiólisis se dieron en hombres: 17 de los 20 afectados, es decir, el 85%.

El análisis del estudio muestra que el sexo masculino mantuvo una asociación independiente con la rabdomiólisis. No significa que solo los hombres puedan sufrirla, pero sí que en esta cohorte hospitalaria de Alicante aparecieron claramente sobrerrepresentados.

Los autores señalan que esta observación es coherente con informes previos sobre rabdomiólisis en COVID-19 y en otras infecciones virales, aunque el tamaño reducido del grupo obliga a interpretar el resultado con prudencia.

El riñón, el punto crítico

La investigación concede especial importancia a la función renal. Entre los pacientes con rabdomiólisis, los que fallecieron presentaban con más frecuencia datos de deterioro renal al ingreso: peor filtrado glomerular estimado y cifras más altas de creatinina.

Pilar Cortés

Esto encaja con una de las complicaciones clásicas de la rabdomiólisis: el daño muscular libera componentes que pueden comprometer el funcionamiento del riñón, especialmente en pacientes ya frágiles, mayores o con enfermedad renal previa.

Por eso los autores concluyen que el reconocimiento temprano de esta complicación y la vigilancia estrecha de la función renal pueden ser decisivos en este grupo vulnerable.

No todos los dolores musculares son rabdomiólisis

El estudio exige una lectura cuidadosa. El COVID-19 puede producir dolores musculares, fatiga o debilidad, como ocurre con muchas infecciones virales. Pero eso no equivale a rabdomiólisis.

La rabdomiólisis es un cuadro más intenso, medible mediante analítica y potencialmente grave. Puede manifestarse con dolor muscular importante, debilidad marcada y, en algunos casos, orina oscura, aunque el diagnóstico requiere valoración médica y pruebas de laboratorio.

Por tanto, el mensaje para la población general no es alarmarse ante cualquier molestia muscular tras una infección. El estudio se refiere a pacientes hospitalizados, no a todos los contagios ni a los cuadros leves tratados en casa.

Lo que el estudio no permite concluir

Los propios autores reconocen varias limitaciones. Se trata de un estudio retrospectivo, realizado en un solo centro y con un número pequeño de casos de rabdomiólisis. Además, la creatina quinasa no se midió de forma sistemática en todos los pacientes hospitalizados, por lo que pudieron pasar desapercibidos casos más leves.

Esto significa que el trabajo no puede establecer todas las causas ni permite generalizar sus cifras a cualquier persona infectada por SARS-CoV-2. Tampoco demuestra por sí solo que la rabdomiólisis sea la causa directa de la mayor mortalidad, aunque sí la identifica como un marcador de enfermedad más grave.

Aun así, el estudio aporta un dato clínico útil: cuando la rabdomiólisis aparece en pacientes ingresados con COVID-19, suele acompañarse de mayor complejidad, afectación renal y peor pronóstico.

El COVID va más allá del catarro

Con el paso de los años, el debate público ha tendido a simplificar el COVID. Para muchas personas, especialmente vacunadas y sin factores de riesgo, la infección puede cursar como un cuadro leve. Pero la literatura médica sigue describiendo complicaciones menos frecuentes que afectan a distintos órganos y sistemas.

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Este trabajo desde Alicante encaja en esa línea. No dice que la rabdomiólisis sea habitual. Dice algo más preciso: que, en pacientes hospitalizados, puede aparecer como una complicación rara pero grave, asociada a lesión renal y a una mayor mortalidad intrahospitalaria.

Ese matiz es importante. El COVID puede ser leve en muchos casos y, al mismo tiempo, tener manifestaciones severas en pacientes vulnerables o ingresados. La medicina trabaja precisamente con esos matices, lejos de los extremos de “todo es alarmismo” o “solo es un catarro”.

Qué aporta el estudio de Alicante

El valor del trabajo está en haber analizado una cohorte amplia de pacientes ingresados durante cuatro años, desde el inicio de la pandemia hasta marzo de 2024. Su diseño permite observar cómo se presentó esta complicación en la práctica clínica real de un hospital terciario.

Además, el estudio sitúa a Alicante en una línea de investigación internacional sobre las complicaciones extrapulmonares de la COVID-19. La rabdomiólisis ya había sido descrita en infecciones virales como la gripe, el Epstein-Barr, el citomegalovirus o algunos coronavirus. La COVID-19 se suma a ese grupo como una infección capaz de asociarse, en determinados casos, a daño muscular significativo.

Cuándo conviene consultar

En personas con infección reciente o activa, especialmente si tienen factores de riesgo, conviene consultar si aparecen síntomas intensos o fuera de lo habitual: dolor muscular muy marcado, debilidad importante, empeoramiento general, fiebre persistente, dificultad respiratoria, deshidratación, confusión u orina muy oscura.

En pacientes ingresados, la decisión corresponde al equipo médico, que puede solicitar marcadores como la CK y vigilar la función renal si sospecha daño muscular.

La conclusión

La principal enseñanza del estudio es sencilla: la rabdomiólisis asociada a COVID-19 es muy poco frecuente, pero cuando aparece puede ser clínicamente grave.

En la cohorte analizada en Alicante, afectó al 0,26% de los pacientes hospitalizados, predominó en hombres y se vinculó con lesión renal aguda, necesidad ocasional de hemodiálisis y mayor mortalidad intrahospitalaria.

No es una señal para alarmar a toda la población, sino una advertencia médica precisa: en pacientes hospitalizados con COVID-19, el daño muscular severo debe reconocerse pronto, porque puede marcar la evolución del ingreso.