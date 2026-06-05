Meritxell Falgueras desvela el papel de las mujeres en el mundo del vino

Cuando el camarero en el restaurante pregunta: "¿La señora también tomará vino?”, Meritxell Falgueras contesta: "Sí, más que el señor". La sumiller, periodista y escritora, que participó este viernes en el ciclo "Vino y Letras" de Vectalia y El Maestral, recupera en su libro Mujeres del vino la historia poco conocida, y en ocasiones oculta durante de años, de bodegas que pasan de padres a hijas, de enólogas con formación internacional, de periodistas con nombre propio y de mujeres sumilleres que han hecho de la sala su feudo gracias a su sensibilidad y capacidad comunicativa.

Un instante de la charla. / INFORMACIÓN

Entrevistada por Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, Falgueras, que proviene de una reconocida familia con más de un siglo de tradición en el sector, fue nombrada mejor sumiller de España en 2011. Su obra, galardonada internacionalmente, ofrece un viaje único por las historias de viticultoras, enólogas y empresarias que están transformando el panorama del vino, convirtiéndose en una lectura imprescindible para entender la sensibilidad y el liderazgo femenino en las bodegas de hoy en día. A través de un relato fresco, íntimo y riguroso, Mujeres del Vino rompe con los tradicionales clichés técnicos del sector para redescubrir el ecosistema vitivinícola desde una perspectiva de género. Las páginas de este libro no solo recogen biografías inspiradoras de pioneras que han desafiado barreras, sino que también actúan como una guía práctica para comprender los nuevos lenguajes de la cata. La autora logra plasmar cómo la intuición, la sostenibilidad y la innovación empresarial liderada por mujeres están definiendo las tendencias que marcarán el consumo del futuro.