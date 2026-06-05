Psicología con enfoque real: la Universidad Europea impulsa desde Alicante una formación innovadora y conectada con la profesión

En un contexto en el que la salud mental ocupa un lugar central en la agenda social, formarse como psicólogo exige mucho más que adquirir conocimientos teóricos. Requiere una preparación integral, práctica y conectada con la realidad profesional. En este escenario, el Grado en Psicología de la Universidad Europea, impartido en su campus de Alicante, se posiciona como una propuesta académica de referencia por su enfoqueinnovador y su fuerte orientación al estudiante.

El programa, que puede cursarse tanto en castellano como en inglés en los campus de Valencia y Alicante, responde a una demanda creciente de perfiles con proyección internacional. Esta dualidad lingüística no solo amplía las oportunidades profesionales del alumnado, sino que también fomenta un entorno multicultural, alineado con los estándares europeos de educación superior.

Aprendizaje experiencial

Uno de los grandes diferenciales de este grado es el modelo académico propio de la Universidad Europea, centrado en el aprendizaje experiencial. Bajo esta metodología, el estudiante se convierte en protagonista de su propio proceso formativo a través de la resolución de casos reales, simulaciones, trabajo en equipo y contacto directo con el entorno profesional desde los primeros cursos. Este enfoque garantiza una adquisición de competencias prácticas clave en ámbitos como la evaluación psicológica, la intervención clínica o la investigación.

El área de Psicología destaca, además, por su claustro docente, compuesto por profesionales en activo que trasladan al aula las últimas tendencias y desafíos del sector. A ello se suma el acceso a instalaciones especializadas, laboratorios y recursos tecnológicos diseñadospara recrear contextos reales de intervención, lo que favorece una formación aplicada y diferencial.

Alto nivel de empleabilidad

Otro de los pilares del grado es su conexión con el mundo profesional. A través de convenios con centros, clínicas y entidades del ámbito psicológico, los estudiantes realizan prácticas que les permiten desarrollar habilidades y establecer una red de contactos desde etapas tempranas. Esta vinculación con el tejido profesional se traduce en unaltonivel de empleabilidad entre los egresados.

La formación no concluye con el grado. La Universidad Europea ofrece una continuidad académica sólida a través de postgrados especializados en el área. Entre ellos destaca el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria, habilitante para el ejercicio profesional, que puede cursarse en el campus de Valencia, Alicante o a distancia. Asimismo, el alumnado puede especializarse en áreas de alta demanda como los Trastornos de la Conducta Alimentaria o la Psicología Jurídica y Forense, ambos programas oficiales que completan una oferta formativa coherente y orientada al mercado laboral.

El Grado en Psicología de la Universidad Europea no solo forma profesionales, sino que impulsa vocaciones con una propuesta educativainnovadora, internacional y conectada con la realidad. Una elección estratégica para quienes buscan construir una carrera sólida en el ámbito de la psicología.