El rey del techno Boris Brejcha convierte Alicante en videoclip: el Rico Pérez y una ciudad que suena al mundo

Alicante acaba de entrar en el mapa visual de uno de los nombres más reconocibles de la música electrónica mundial. El DJ y productor alemán Boris Brejcha ha estrenado el videoclip oficial de ‘Alicante’, su nuevo tema junto a la cantante Chemutai Sage, una pieza rodada en distintos puntos de la ciudad y que incluye una localización tan inesperada como simbólica: el estadio Rico Pérez.

El vídeo, publicado en el canal oficial de Boris Brejcha en Youtube, además de otras redes sociales, llega bajo el sello Fckng Serious y se estrenó hace unas horas. El canal del artista supera los 1,39 millones de suscriptores y el videoclip acumulaba ya 8.100 visualizaciones tras once horas online, una cifra inicial que previsiblemente crecerá entre los seguidores internacionales del productor alemán.

La elección del título no deja lugar a dudas: Alicante no aparece solo como fondo, sino como nombre propio de la canción, algo muy habitual en los últimos años y entre artistas de diversos géneros y procedencia.

Un referente del ‘high-tech minimal’ mirando al Mediterráneo

Boris Brejcha no es un artista menor dentro del circuito electrónico. Nacido en Alemania, se ha consolidado como uno de los grandes referentes de una evolución del minimal techno que él mismo ha definido como high-tech minimal, un sonido reconocible por sus bases precisas, atmósferas melódicas, tensión progresiva y una estética muy cuidada.

Su imagen también forma parte de su identidad artística. Brejcha es conocido por actuar con su característica máscara inspirada en el carnaval veneciano, un elemento que ha convertido sus sesiones en una experiencia visual además de sonora.

La máscara de Boris Brejcha tiene detrás una historia personal dura. El DJ alemán sufrió quemaduras graves cuando tenía seis años durante el accidente aéreo de Ramstein, en 1988, una tragedia ocurrida en una exhibición aérea en Alemania. Aquel episodio le dejó cicatrices y marcó su infancia. Con el tiempo, Brejcha convirtió la máscara en una seña de identidad artística: no solo como forma de proteger o resignificar esa historia, sino también como personaje escénico reconocible dentro de la electrónica. El resultado es una imagen que mezcla misterio, vulnerabilidad y marca propia.

Junto a su pareja, Gingerella, ha construido en los últimos años un universo propio alrededor de la música electrónica, la moda, los directos y el sello FCKNG Serious, una marca que funciona casi como una comunidad internacional de seguidores.

Ahora, ese imaginario aterriza en Alicante.

El Rico Pérez, de templo herculano a escenario electrónico

Uno de los detalles más llamativos del videoclip, en el que el protagonista es un niño que recorre la ciudad corriendo con un balón, es la presencia del Rico Pérez, estadio del Hércules de Alicante CF. No es una localización habitual para un videoclip internacional de electrónica, y precisamente por eso llama la atención.

Boris Brejcha aparece en el videoclip en las gradas del Rico Pérez. / YOUTUBE

El estadio arrastra una enorme carga emocional para Alicante: fútbol, ascensos, frustraciones, memoria colectiva y una identidad herculana que forma parte de la ciudad mucho más allá de los días de partido. Verlo incorporado a un videoclip de un artista global cambia la lectura del espacio: de recinto deportivo a decorado urbano, de símbolo local a imagen exportable.

En los créditos del vídeo aparece un agradecimiento especial al Hércules de Alicante CF, junto a la Alicante Film Office y Munich Bar Alicante.

Alicante como plató: una ciudad cada vez más audiovisual

El estreno llega en un momento en el que Alicante intenta reforzar su papel como ciudad de rodajes, videoclips y producciones audiovisuales. La presencia de la Alicante Film Office en los agradecimientos no es un detalle menor: este tipo de proyectos ayudan a proyectar la ciudad en circuitos culturales y digitales que van más allá del turismo clásico de sol y playa.

En un videoclip musical, una ciudad no se explica: se intuye. Aparecen calles, luces, arquitectura, rincones, estadios, bares, perfiles urbanos y una forma concreta de mirar el entorno. Para Alicante, eso supone una promoción distinta a la postal convencional del castillo, la Explanada o el Mediterráneo.

Aquí la ciudad entra en una narrativa electrónica, nocturna, internacional y contemporánea.

Chemutai Sage y una colaboración con vocación global

El tema está firmado como Boris Brejcha x Chemutai Sage, una colaboración que suma la producción electrónica del artista alemán con la voz de la cantante. Esa combinación permite que ‘Alicante’ no funcione solo como pista de club, sino también como pieza audiovisual con una atmósfera más emocional.

Chemutai Sage / SPOTIFY

La elección del nombre de una ciudad como título es un recurso muy poderoso en la música. Convierte el lugar en idea, recuerdo o estado de ánimo. En este caso, Alicante se transforma en una marca sonora: no solo se ve, también se escucha.

Los nombres detrás del vídeo

El videoclip acredita como director de fotografía y dirección a Kevin Kaczynski, con producción de Madlen Schlatter, asistencia de cámara e iluminación de Stefan Famini, producción de BAD, fotografía de Sandro Stumpf y redes de Leon Kluetsch.

En el reparto figuran el propio Boris Brejcha, además de Rüdiger Brejcha, Denise Göttling, Carlijn Weimer, Tom Nordling, Jakob Brutscher y Frieder Blattner, junto al modelo Denzel, de Ciao Models.

El resultado no es una pieza local en sentido tradicional, sino una producción internacional que utiliza Alicante como escenario con identidad propia: aparece la Plaza del Ayuntamiento, el barrio de Santa Cruz, la playa del Postiguet y la Plaza de Gabriel Miró. entre otras localizaciones reconocibles.

El barrio de Santa Cruz es una de las localizaciones que aparecen en el videoclip. / YOUTUBE

La elección de Alicante tiene una lectura cultural y otra promocional. La cultural es evidente: un artista internacional de electrónica dedica un tema y un videoclip a Alicante. La promocional también: cada reproducción del vídeo muestra la ciudad a una audiencia global que quizá no tenía Alicante en su imaginario más allá del aeropuerto, la playa o las vacaciones.

Para una ciudad que compite por atraer rodajes, eventos, turismo musical y nuevos perfiles de visitante, este tipo de apariciones tienen valor. No sustituyen a una estrategia audiovisual sólida, pero ayudan a construir una imagen menos previsible: Alicante como ciudad de música, producción, escenarios urbanos y cultura contemporánea.

De la electrónica al orgullo local

Que un productor alemán titule una canción ‘Alicante’ puede parecer una anécdota, pero no lo es del todo. En la cultura digital, las ciudades también se posicionan por los vídeos que las muestran, las canciones que las nombran y los artistas que las incorporan a su universo.

Boris Brejcha ha llevado Alicante a su comunidad internacional de seguidores. Y lo ha hecho con un videoclip donde la ciudad no aparece como simple decorado turístico, sino como escenario de una pieza electrónica con estética propia.

Para Alicante, acostumbrada a ser mirada desde fuera como destino de vacaciones, este tipo de proyectos permiten otra lectura: la de una ciudad que también puede ser ritmo, imagen, noche, estadio, calle y música global.