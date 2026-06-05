Un socavón desde enero en la Albufereta de Alicante que ya acumula dos caídas

Unos tres metros de largo, otro de ancho y otro más de profundidad. La calle del Sol Naciente, ubicada en la Albufereta, presenta un socavón desde el pasado mes de enero a la altura de los números 16 y 18 de la calzada, a un paso de la playa, que preocupa e indigna a los vecinos.

El agujero está ubicado junto a una ducha instalada en la salida de una de las calas de la Albufereta y la semana pasada estuvo cerca de causar una desgracia. “Mi nieto de dos años se cayó”, dice Gaspar Herrero, vecino de la zona, que dice que el incidente no tuvo consecuencias físicas y que asegura que el hueco se observa desde el pasado mes de enero.

Mi nieto de dos años se cayó en el agujero Gaspar Herrero — Vecino de la Albufereta

En aquel momento, las fuertes lluvias que afectaron la zona litoral de Alicante provocaron, según los vecinos de la Albufereta, un agujero que se observa también desde la playa, ya que está hecho sobre el suelo del paseo adyacente, elevado a muy pocos metros sobre el arenal.

El socavón, visto desde la playa de la Albufereta. / Pilar Cortés

“Cuando llamé a la Policía Local vinieron al momento, hicieron fotos y un camión instaló vallas en solo un par de horas”, dice el vecino, que recuerda el agujero que se abrió en enero. “Inmediatamente dijeron que pasarían el informe a los técnicos del Ayuntamiento, que vinieron en dos días, y desde entonces no hemos sabido nada”. Además, Herrero explica que fruto de aquel temporal las piedras arrastradas fueron colocadas en la orilla de la cala adyacente, impidiendo el acceso al baño. Situación que a día de hoy sigue sin cambiar. “En el Ayuntamiento están informados de todo, pero aquí no viene nadie”, protesta.

En vecino cayó y sufrió un esguince que le obligó a estar con muletas Elena Aguado — Vecina de la Albufereta

Ante la situación, la asociación de vecinos SOS Albufereta presentó este mismo jueves una instancia al Ayuntamiento de Alicante debido al “grave socavón en el paseo peatonal”, solicitando su “reparación urgente”. La entidad define el hundimiento como una “anomalía estructural” que “deja al descubierto los cimientos subyacentes, canalizaciones e instalaciones internas del subsuelo, suponiendo un peligro inminente para la seguridad de los viandantes y niños que juegan escondiéndose en él y para el mobiliario urbano contiguo, como el banco de piedra afectado y la propia integridad balaustrada que limita con el mar”.

Desperfectos en los accesos a la playa de la Albufereta. / Pilar Cortés

Y a pesar del vallado que perimetra el socavón junto a la cinta de la Policía Local para prohibir el paso, la medida “es puramente disuasoria y temporal”, ya que “la envergadura del desprendimiento del firme requiere de una actuación técnica inmediata para evitar un mayor deterioro por el efecto del mar o posibles accidentes”.

No arreglarán nada hasta que ocurra una desgracia Antonia Graells — SOS Albufereta

Antonia Graells, presidenta de la asociación de vecinos, lamenta el “abandono” del Ayuntamiento y su “olvido” ante esta situación, que asegura que “es habitual”. Coincide con ella Elena Aguado, otra vecina que incluso recuerda que otro vecino ya tropezó en el hundimiento el pasado mes de enero y llegó a poner una denuncia, hecho que obligó a la policía a “inspeccionar el agujero y precintarlo”. Dicho vecino sufrió un esguince de tobillo que “le obligó a estar con muletas”, además de mostrar “magulladuras con cicatriz incluida”.

No es el único desperfecto que se deja ver en la zona, donde los accesos a la playa son complicados por la acumulación de piedras tras el temporal de enero y se observan también muros y accesos deteriorados, con paredes caídas y estructuras descubiertas.

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Vista la situación y los antecedentes, la dirigente vecinal Antonia Graells concluye que “no arreglarán nada hasta que ocurra una desgracia”.