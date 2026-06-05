La Aemet lo confirma: llegan las lluvias a Alicante y bajan las temperaturas este viernes

Alicante afronta un fin de semana dividido en dos escenarios muy diferentes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes 5 de junio una jornada marcada por las nubes, un descenso notable de las temperaturas y lluvias en el norte de la provincia, mientras que el sábado y el domingo estarán dominados por el sol y la recuperación progresiva del calor.

El cambio más importante llegará este viernes. Los cielos permanecerán muy nubosos durante gran parte del día y se esperan precipitaciones débiles o moderadas en el norte de Alicante. En puntos del litoral norte, especialmente en zonas próximas a la Marina Alta, estas lluvias podrían ser persistentes durante varias horas. Además, el viento de nordeste soplará con cierta intensidad de madrugada y primeras horas de la mañana, con alguna racha fuerte de forma puntual.

Las temperaturas también experimentarán una bajada destacable respecto a los últimos días. Después de varias jornadas con máximas por encima de los 30 grados en numerosos municipios, el ambiente será mucho más fresco, especialmente en las comarcas del norte y del interior.

La situación cambiará rápidamente durante el sábado. La nubosidad desaparecerá y volverán los cielos poco nubosos o despejados en toda la provincia. Las temperaturas iniciarán una recuperación, especialmente en el interior del norte de Alicante, donde el ascenso será más evidente tras el refrescamiento del viernes.

El domingo consolidará ese regreso al tiempo estable. La previsión apunta a una jornada plenamente soleada, con temperaturas muy similares o ligeramente superiores a las del sábado y sin riesgo de lluvia en la provincia. Las brisas volverán a ser protagonistas durante las horas centrales del día, dejando un ambiente agradable en la costa y más cálido en zonas del interior.

La playa del Postiguet abarrotada este caluroso martes 2 de junio / Rafa Arjones

El tiempo en Alicante

Alicante capital tendrá un viernes más gris y fresco que en jornadas anteriores. Las nubes irán ganando terreno a lo largo del día y no se descarta algún chubasco débil durante la mañana o el mediodía, aunque la probabilidad de lluvia será moderada y las cantidades previstas, escasas.

Las temperaturas bajarán claramente respecto a los días de calor de esta semana y se quedarán en 27 grados de máxima. El sábado volverá el sol con temperaturas similares, mientras que el domingo el ambiente seguirá estable y agradable, con máximas que rondarán los 28 grados y brisas suaves junto al mar.

El tiempo en Elche

Elche arrancará el fin de semana con un viernes mucho más nuboso que los días anteriores e incluso con posibilidad de algunas lluvias débiles durante la mañana y el mediodía. Las temperaturas bajarán respecto a los registros de comienzos de semana y el ambiente será más suave, con una máxima de 28 grados.

La situación cambiará rápidamente el sábado, cuando las nubes irán perdiendo protagonismo y volverá la estabilidad. El domingo será la jornada más soleada del fin de semana y también la más cálida, con temperaturas que alcanzarán de nuevo los 30 grados y un ambiente plenamente veraniego.

El tiempo en Benidorm

Benidorm será una de las ciudades donde más se notará el cambio de tiempo este viernes. La jornada arrancará con lluvias prácticamente aseguradas y cielos muy cubiertos durante buena parte del día, en una situación que contrasta claramente con el ambiente soleado de los últimos días. Las temperaturas también bajarán y la máxima se quedará en unos suaves 25 grados.

El sábado seguirá siendo una jornada tranquila, aunque todavía con abundante nubosidad a primera hora. La mejoría será más evidente el domingo, cuando el sol volverá a imponerse y las temperaturas recuperarán algunos grados, alcanzando los 27 grados en un ambiente mucho más agradable junto al mar.

El tiempo en Elda

Elda afrontará un viernes marcado por las nubes y por la posibilidad de lluvias durante buena parte del día. Aunque las precipitaciones no serán tan persistentes como en la costa norte, la probabilidad de lluvia aumentará claramente respecto a jornadas anteriores y las temperaturas se quedarán bastante más contenidas, con una máxima de 26 grados.

La mejoría llegará rápidamente durante el fin de semana. El sábado volverá el sol y las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 28 grados, mientras que el domingo el ambiente será todavía más cálido y estable, con máximas cercanas a los 29 grados y ausencia total de lluvias en el interior del Vinalopó.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja tendrá un viernes más gris e inestable que el resto de la semana. Aunque la mañana transcurrirá con abundante nubosidad y sin lluvias destacables, la probabilidad de precipitaciones aumentará durante la tarde y la noche, cuando podrían registrarse algunos chubascos en el litoral sur.

Las temperaturas se mantendrán contenidas, con máximas de 25 grados y un ambiente más fresco gracias al viento de nordeste. El cambio durará poco: el sábado volverán los claros y el domingo el sol recuperará el protagonismo, con temperaturas de hasta 26 grados y un tiempo mucho más favorable junto al mar.

El tiempo en Orihuela

Orihuela dejará atrás este viernes el calor intenso de los últimos días en una jornada marcada por las nubes y por una probabilidad significativa de lluvia durante la tarde. Aunque la mañana comenzará con intervalos de sol, el cielo irá cubriéndose y los chubascos podrían hacer acto de presencia en la Vega Baja a partir del mediodía.

Las temperaturas bajarán de forma clara y se moverán entre los 19 y los 28 grados, lejos de los más de 30 grados registrados durante buena parte de la semana. La mejoría llegará rápidamente el sábado, con el regreso del tiempo estable y máximas cercanas a los 29 grados, mientras que el domingo volverá el ambiente plenamente veraniego con hasta 30 grados y muchas horas de sol.

El tiempo en Alcoy

Alcoy será uno de los municipios donde más se notará el cambio de tiempo este viernes. La jornada estará marcada por las lluvias, con una probabilidad muy alta de precipitaciones durante la mañana y buena parte de la tarde, además de un descenso acusado de las temperaturas respecto a los días anteriores.

Los termómetros se moverán entre los 15 y los 22 grados, dejando un ambiente inusualmente fresco para comienzos de junio. El tiempo mejorará de forma clara el sábado, cuando volverá el sol y las máximas se dispararán hasta los 29 grados. El domingo continuará la estabilidad, aunque con más nubes y temperaturas ligeramente más suaves, alrededor de los 27 grados.

El tiempo en Dénia

Dénia será una de las localidades más afectadas por el cambio de tiempo de este viernes. La jornada estará marcada por las lluvias durante buena parte de la mañana y el mediodía, con una probabilidad muy alta de precipitaciones y un ambiente mucho más fresco que el registrado en los últimos días.

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Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 25 grados, con cielos muy nubosos y humedad elevada junto al mar. La situación mejorará claramente durante el fin de semana: el sábado volverá el sol y se alcanzarán los 26 grados, mientras que el domingo continuará el tiempo estable, con ambiente agradable y muchas horas de sol en el litoral norte.