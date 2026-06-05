La Vía Parque de Alicante se queda fuera de los presupuestos de la Generalitat para el 2026
La conselleria apunta que por el momento se está trabajando en la redacción del proyecto con medios propios y que la partida para su financiación aún no es necesaria
La ampliación de la Vía Parque de Alicante a su paso por el PAU 1 y el PAU 2, una infraestructura vital para la movilidad de la ciudad y la reducción del tráfico en la fachada litoral, tendrá que seguir esperando. Al menos, hasta 2027, ya que la Generalitat Valenciana no ha incluido este proyecto entre los presupuestos para 2026 presentados hace escasos días por el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca.
Fuentes de la conselleria han señalado a INFORMACIÓN que, por el momento, se están realizando los trabajos previos a su construcción, como la redacción del proyecto, con medios propios del departamento autonómico. Además, recuerdan también que con la entrada en vigor de las cuentas prevista para este verano, el tiempo material para la ejecución de proyectos es limitado, lo que dificulta su puesta en marcha este año.
No se considera necesaria
Por ello, no han considerado necesaria una partida para la licitación de las obras, lo que pospondría su ejecución, al menos, hasta el próximo ejercicio. No obstante, desde la conselleria indican también que, si fuera necesario, se podría financiar con partidas genéricas del presupuesto.
Sin embargo, estas circunstancias chocan con las declaraciones que el propio presidente, Juanfran Pérez Llorca, realizó en su primera visita oficial como jefe del Consell al Ayuntamiento de Alicante: "El Ayuntamiento ha resuelto las expropiaciones y nuestro objetivo es ponernos a trabajar en un proyecto, para poderlo licitar ya el año que viene", manifestó en diciembre de 2025.
Infraestructura necesaria
En concreto, la actuación reclamada consiste en la ampliación de los carriles en la Vía Parque, a su paso entre los barrios del PAU 1 y el PAU 2 y el entorno de Rabasa. En esta zona, se genera habitualmente un cuello de botella que impide que la carretera cumpla su función y traslada el tráfico a calles aledañas que no están preparadas para absorber tal volumen de vehículos.
Los últimos avances al respecto se produjeron el pasado mes de septiembre, cuando el conseller de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Vicente Martínez Mus (PP), durante una visita a las obras de la Estación Central del TRAM de Alicante, anunció que el proyecto lo asumirá la Generalitat en su totalidad, tras declarar la obra “de interés general”.
Por su parte, el Ayuntamiento se ha encargado de completar el proceso de expropiaciones de los terrenos en los barrios colindantes y ha puesto el suelo a disposición de la institución autonómica. Este proyecto permitirá, entre otras cuestiones, el desdoblamiento de la calzada entre los PAU y La Florida, donde actualmente solo hay un carril por sentido frente a los dos que recoge el proyecto en su origen.
Este proyecto ya fue excluido de los presupuestos autonómicos del ejercicio anterior, aprobados en mayo por el PP y Vox. En ese momento, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, justificó la decisión al entender que era necesario priorizar en esas cuentas la reconstrucción de las zonas afectadas tras la devastadora dana del pasado 29 de octubre, que arrasó diversas localidades de la provincia de Valencia, cobrándose la vida de 230 personas.
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