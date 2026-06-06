Alicante grita por la vivienda: "Los jóvenes no podemos independizarnos"

"Los jóvenes sufrimos mucho la crisis de la vivienda. No podemos independizarnos, no vemos un futuro y solo nos queda la lucha". La reflexión de Paula Serrano, de 24 años y vecina del barrio de Carolinas de Alicante, resumió este sábado el sentir de muchos de los participantes en la manifestación convocada por el Sindicato de Vivienda de Carolines y el Sindicato de Vivienda de la Zona Norte para denunciar la situación del acceso a la vivienda en Alicante. La marcha reunió a un millar de personas, según los datos de Subdelegación del Gobierno.

La movilización, que se desarrolló bajo el lema "La vivienda nos cuesta la vida. Ni para el turismo ni para el rentista", partió a las 11:30 horas desde la plaza Manila y finalizó alrededor de las 14 horas en la plaza Puerta del Mar, tras recorrer distintos barrios y calles del centro de la ciudad.

El itinerario discurrió por las calles Góngora, Garbinet, Pascual de la Mata, General Espartero, Pinoso y la avenida de Jijona, continuando por Calderón de la Barca, Alfonso El Sabio, Bazán, Gerona y Castaños, antes de pasar por la plaza Gabriel Miró, Coloma y la Explanada. En algunos tramos, como la avenida de Jijona, los manifestantes convivieron con el tráfico, ya que únicamente se cortó un carril para permitir su paso.

Detalle de la pancarta de una manifestante. / S.RODRÍGUEZ

Durante la marcha se escucharon consignas como “El barrio no se vende, el barrio se defiende”, “Vivienda para el pueblo y no para el turista” o “Por culpa de Barcala y de su corrupción, no puedo permitirme ni una habitación”.

Los sindicatos convocantes alertaron de lo que consideran una situación “insostenible” en el mercado residencial de Alicante. Según sostienen, cada vez más personas se ven expulsadas de sus viviendas o encuentran serias dificultades para acceder a una alternativa habitacional asequible. Asimismo, denunciaron que los precios del alquiler han aumentado de forma “desproporcionada”, con subidas que, según sus datos, superan el 80 % en algunos barrios desde la pandemia.

El portavoz del Sindicato de Vivienda de la Zona Norte, David Yáñez, defendió durante la protesta el derecho a la vivienda y criticó la mercantilización del acceso a un hogar. “Queremos que todos vivamos bajo un techo, que todas las personas tengan una casa y que no sean una mercancía, porque las casas son esos lugares en los que construimos nuestros proyectos, nuestros sueños y nuestro futuro”, afirmó.

Yáñez aseguró además que muchas familias viven con incertidumbre ante el encarecimiento de los alquileres y los desahucios. “Encontramos miedo, angustia y depresión porque no sabemos si nos van a subir el alquiler, si nos van a tirar de casa. Salimos a la calle para reivindicar que las casas son nuestras, son de quienes las habitan”, añadió. Entre los participantes también tomaron la palabra varios jóvenes que expusieron las dificultades que encuentran para emanciparse y acceder a una vivienda.

Testimonios

Paula Serrano, de 24 años y vecina de Carolinas, explicó que “vivo en el barrio de Carolinas, donde hay muchos desahucios. Alicante dicen que es la cuarta ciudad donde más desahucios hay de España. Los jóvenes sufrimos mucho la crisis de la vivienda, no podemos independizarnos, no vemos un futuro y solo nos queda la lucha”.

Por su parte, Mar Ponce, también de 24 años, señaló que “no vivimos de alquiler porque no podemos. Vivimos con nuestros padres y la situación es mala. No vemos un futuro en el que podamos permitirnos independizarnos”.

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Otro de los asistentes, Alejandro Ruiz, calificó la situación de la vivienda como “insoportable”. “No solo por el tema de los rentistas. Nuestros gobernantes, como Barcala con las VPP, y lo que se está produciendo en Elche con Pablo Ruz y las supuestas viviendas sociales que está construyendo. No es justo que nosotros, los hijos e hijas de la clase obrera, tengamos que pagar tanto y que los supuestos recursos que tenemos para acceder a una vivienda no sean para nosotros, sino para aquellos de PP y Vox”, manifestó. La manifestación concluyó en la plaza Puerta del Mar tras cerca de dos horas y media de recorrido por distintos barrios y calles del centro de Alicante.