Alicante vive en Madrid su encuentro con León XIV: “Yo quiero que mis hijos vean a toda la Iglesia unida”

Los católicos de Alicante han vivido este sábado el encuentro con el Papa León XIV y con el resto de la Iglesia española. De la Diócesis de Orihuela-Alicante cerca de 900 personas se han desplazado a Madrid este fin de semana, sin tener en cuenta a otros tantos centenares que lo hacen por su cuenta o junto a otras congregaciones religiosas. Entre ellos, se narran testimonios de fe y de vida que van desde los más jóvenes que descubren su fe hasta padres y madres que buscan transmitírsela a sus hijos.

Helena Molina, que ha viajado junto al grupo de jóvenes de su parroquia en Alicante, tenía la esperanza de "tener un encuentro real, vivir la alegría de compartir la fe con muchas personas que viven la fe como yo cada día, y llevarme un mensaje que me ayude a ser mejor cada día". Helena tiene solo 16 años, y León XIV es el primer pontífice con el que siente una conexión especial. La última vez que vino un Papa a España, en 2011, ella apenas era una bebé.

Jóvenes de la Diócesis de Orihuela-Alicante, la tarde de este sábado en la vigilia con el Papa. / INFORMACIÓN

"Cuando estaba el Papa Francisco yo tampoco estaba tan concienciada, era el representante de la Iglesia pero ya está. El verano pasado pude ver al Papa León en el jubileo de jóvenes en Roma y fui más consciente de quién era el Papa. Verlo en persona me hizo darme cuenta de la cercanía que tiene con los jóvenes", narra esta chica alicantina, que se ha encontrado este sábado con otros compañeros de los grupos juveniles de toda la provincia en Madrid.

Jóvenes y familias ante el Papa

De familia católica, su maduración vital también se ha convertido en un proceso de crecimiento dentro de la Iglesia: "Soy creyente desde pequeña, pero hace unos años empecé a tomarme la fe como algo más personal, como algo mío y no una rutina que tocaba". Este sábado los jóvenes como Helena tuvieron el protagonismo en la vigilia que presidió León XIV en la Plaza de Lima ante medio millón de personas.

Más familias han llenado varios de los 15 autobuses fletados por el Obispado para llegar a la cita con el Santo Padre. Vicky Palomares, junto a su marido y sus cuatro hijos, salió de Alicante el viernes con su grupo de matrimonios de la Diócesis. Para ella, las visitas papales han sido sinónimo de bendiciones: "En un encuentro con Juan Pablo II en 2003 en Madrid el Señor iluminó el inicio del noviazgo con mi marido, desde entonces hemos intentado no perdernos ninguno de los encuentros".

El actual pontífice es el cuarto que ve en persona en su vida, e incluso en 1982 ya fue como bebé a ver a Juan Pablo II en Madrid. Esa línea de continuidad en su fe cristiana también está presente en las enseñanzas de la Iglesia. "Yo creo que el Papa León continúa con el mensaje sobre la familia que reforzó Juan Pablo II", considera Vicky.

La experiencia más importante ahora es, sin embargo, transmitir a sus hijos el espíritu de unidad del catolicismo: "Yo quiero que mis hijos vean a toda la Iglesia unida, que somos uno y la fortaleza que tenemos".

Un asunto en el que no hay cabida para filias o fobias personales y mundanas, pues Palomares recuerda que "el Santo Padre ahora mismo es el Papa León, pero nos daría igual que fuese cualquier otro Papa, lo importante es la Iglesia unida a los pies del Señor".

En su billete a Madrid está incluido su hijo más pequeño, de tres años. "Nos tachan de locos por ir con los bebés, pero merece la pena que lo vivan, estarán cansados, y bendito cansancio. La emoción es que nos une Dios", asegura la madre ante el primer gran encuentro de su hijo menor con el Papa y el resto de la comunidad católica.

La comunidad agustina y la expedición diocesana

Otro padre de familia alicantino, Felipe Miralles, ha viajado junto a otras familias del Colegio Agustinos de Alicante, que aprovecharán además para juntarse con toda la comunidad agustina de España, orden a la que también pertenece el Santo Padre y con la que tendrá un encuentro especial este domingo.

Miralles salió el sábado de madrugada con dos de sus tres hijos, de 12 y 8 años. "Van a ver a la Iglesia de España, estaban locas perdidas por venir, con muchas ganas", ha confesado, a la vez que ha depositado su confianza en que esta visita papal "va a ser un aliento en la fe para la generación joven que empieza a despertar y a conocer a Dios, les va ayudar a reafirmar su confianza en el Señor y en Pedro".

Misa oficiada por el obispo Munilla con los alicantinos que viajaron a ver al Papa. / INFORMACIÓN

Al igual que Palomares, Miralles pone en valor la continuidad, permanencia y unidad de la Iglesia: "El mensaje de este Papa y de todos es la unidad. En este mundo tan fragmentado es signo de unión de los cristianos y daría un paso más allá, es signo de unión de humanidad".

Aquellos que han viajado a la capital del reino este fin de semana han vivido un sinfín de actividades que resaltan esos valores. En el caso de la Diócesis de Orihuela-Alicante, este sábado han celebrado una misa junto al obispo José Ignacio Munilla en el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, donde pernocta buena parte de la expedición alicantina.

En esa misa también estaba, como no podía ser de otra forma, Pedro Payá, párroco de San Esteban Protomártir y responsable del viaje diocesano. "Esto ocurre como todo en la Iglesia, alguien nos reclama a servir y estamos a disposición", relata sobre estas semanas de preparación, tanto logística como espiritual.

Payá también tiene anhelos de cara a esta visita apostólica, y espera "vocaciones y conversiones, que muchas personas tengan un encuentro con Jesús, vivo y verdadero, y que muchas personas se hagan una pregunta vocacional" para enriquecer la fe en España.

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El párroco también se siente bendecido con este gran encuentro de la comunidad católica, pues para él significa la posibilidad de compartir "con un montón de sacerdotes de toda España y ver que la Iglesia está viva".