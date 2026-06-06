COES premia la imaginación infantil en la XI edición de «Cuéntame un cuento para comer»

El Club INFORMACIÓN acogió la entrega de premios de la XI edición del concurso de relatos cortos «Cuéntame un cuento para comer», una iniciativa de COES consolidada como una cita esperada por escolares, docentes y familias. La gala reunió a niños y niñas finalistas, acompañados por sus centros educativos, en una tarde dedicada a la imaginación, la alimentación saludable, la sostenibilidad y el valor de la escritura.

El acto comenzó con la representación de la obra teatral «Estampida, una aventura animal», de la compañía Tolón Tell On, que abrió la jornada con una propuesta escénica pensada para el público infantil. Después, el mago Daniel Blanco condujo la ceremonia con un discurso ameno y divertido, en el que animó a los asistentes con trucos de magia. Algunos niños participaron como protagonistas, aportando sorpresa, sonrisas y un tono festivo a la celebración.

Daniel Blanco, presentador de la gala y mago. / PILAR CORTES

La undécima edición volvió a demostrar el crecimiento y arraigo del certamen en la comunidad educativa, con 986 escolares participantes. Todos ellos aportaron relatos, personajes, aventuras y mensajes vinculados a los buenos hábitos alimenticios. Durante la gala, Maxi Botella, gerente de COES, dio la bienvenida a los asistentes y subrayó la iniciativa. «Hoy es un día especial. Un día para celebrar la imaginación, el esfuerzo, la creatividad y el talento de los niños y niñas que han participado en esta nueva edición», afirmó.

Botella agradeció la implicación de equipos directivos, profesorado y familias, y destacó que el verdadero éxito del concurso es «haber conseguido que cientos de niños y niñas se sentaran ante una hoja en blanco para convertir una idea en una historia». También vinculó el certamen con la misión diaria de COES: «Nuestra empresa tiene la responsabilidad de alimentar cada día a miles de escolares. Cocinamos menús equilibrados, seleccionamos ingredientes de calidad y trabajamos para ofrecer una alimentación saludable. Sin embargo, siempre hemos pensado que nuestra misión va más allá de servir una comida. Alimentar también significa educar».

Maximiliano Botella durante su discurso de apertura / PILAR CORTES

Aunque Maribel Botella no pudo asistir presencialmente, participó mediante un mensaje dirigido a escolares, centros y familias. «Quiero dar las gracias a los 986 escolares que nos han regalado sus relatos para esta undécima edición», señaló. También animó a madres y padres a sentirse orgullosos y recordó a los finalistas: «Ganéis o no ganéis hoy un premio, sentíos ganadores siempre».

Entre los momentos destacados estuvo la entrega de los premios de la XI edición del concurso de relatos cortos «Cuéntame un cuento para comer». En la categoría de Participación a los centros educativos, el primer premio recayó en el Colegio La Purísima y San Francisco - Franciscanas de Alicante, cuyo galardón fue recogido por Sor María José y por Pepi Reig, directora del centro, mientras que el segundo premio de participación fue para el CEIP San Fernando de Alicante, representado en el acto por su directora, Nuria García, y por Yolanda Alfaro.

COES premia la imaginación infantil en la XI edición de «Cuéntame un cuento para comer» / Pilar Cortés

Asimismo, el Premio Planeta Sostenible distinguió el relato «El reino de la ensalada mágica y el dragón de humo», escrito por Aurora Kruchinyna, alumna de 4º de Primaria del colegio Jesús María San Agustín de Orihuela.

En la categoría de relatos individuales, el primer premio lo obtuvo Lucía Llorca, alumna de 6º de Primaria del Colegio Franciscanas de Alicante, con su relato «El diario de Sofía». Por su parte, el segundo premio fue para Rocío Roses, alumna de 6º de Primaria del colegio Nuestra Señora del Carmen - Carmelitas de Sax, por su relato «Las frutas y verduras previenen enfermedades».

Más allá de los premios, la gala volvió a ser una fiesta para celebrar la creatividad infantil. Los finalistas fueron los grandes protagonistas de una tarde pensada para reconocer su valentía al escribir y compartir sus historias.

Al finalizar el acto, todos los asistentes disfrutaron de una merienda en el jardín. / PILAR CORTES

Después de once ediciones, «Cuéntame un cuento para comer» ha demostrado que su éxito va mucho más allá de un concurso literario. Es una iniciativa que une educación, salud, imaginación y sostenibilidad, y que ha logrado convertirse en una parte más del curso escolar para muchos centros. Una propuesta que sigue sembrando futuro a través de las palabras de los más pequeños y que confirma, un año más, que escribir también puede ser una forma de aprender a cuidarse, cuidar a los demás y cuidar el planeta.