El Colegio de Procuradores de Alicante celebra la imposición de togas y reconoce a profesionales en un acto institucional

El Salón de Actos del Edificio de los Juzgados de Alicante ha acogido este sábado el acto de imposición de togas y juramento o promesa de los nuevos colegiados incorporados durante el último año al Colegio de Procuradores. Una cita institucional que, además, ha servido para rendir homenaje a varios profesionales que han cumplido 25 años de ejercicio en la procura.

En concreto, prestaron juramento como nuevos procuradores David Gascón, Miguel Más y Rosa Cordones. Mientras que los profesionales distinguidos por alcanzar los 25 años de ejercicio en la procura han sido: Miguel Cortés, María Dolores Fernández Rangel, María Virtudes Valero y Esther Pérez.

El evento contó con una amplia representación institucional y jurídica, entre ellos la consellera de Justicia, Nuria Martínez, y la decana del Colegio de Procuradores de Alicante, Pilar Fuentes, así como representantes del ámbito judicial, fiscal y administrativo. También asistieron responsables de la coordinación provincial de la Administración de Justicia, el presidente del Consejo General de Procuradores de España, miembros del Ministerio Fiscal, junto a representantes de distintos colegios profesionales y autoridades de las fuerzas de seguridad.

Durante el acto, se puso en valor el papel fundamental del procurador en el correcto funcionamiento de los procedimientos judiciales. Los distintos intervinientes coincidieron en destacar la evolución de la profesión, que ha pasado de centrarse en la gestión procesal a desempeñar también un papel clave en el ámbito tecnológico, especialmente en un contexto marcado por la implantación de nuevos sistemas digitales y los tribunales de instancia.

En este sentido, se subrayó la necesidad de que los procuradores cuenten con un conocimiento actualizado de los diferentes sistemas judiciales existentes en todo el territorio nacional, dada la diversidad competencial entre comunidades autónomas. Esta especialización, según se destacó, permite garantizar que los procedimientos sigan el cauce adecuado, contribuyendo a una mayor eficiencia en beneficio de los ciudadanos.

Conexión con la universidad

El acto también sirvió para poner el foco en la formación y en la conexión entre la universidad y la práctica profesional. En palabras de Esther Pérez, procuradora con 25 años de trayectoria y profesora del máster de Abogacía y Procura en la Universidad de Alicante, la presencia de procuradores en el ámbito académico permite que los futuros profesionales conozcan de primera mano la realidad del funcionamiento de los juzgados. “Estamos enseñando tanto al procurador cómo tiene que actuar como al abogado cómo puede apoyarse en esta figura para que todo sea más eficiente”, explicó.

Asimismo, se abordaron cuestiones como la mediación como vía alternativa de resolución de conflictos y la importancia de valores como la deontología, la lealtad y la cooperación con la Administración de Justicia. Uno de los puntos que generó mayor preocupación fue la ralentización del sistema judicial. Los asistentes coincidieron en la necesidad de seguir trabajando conjuntamente para recuperar la agilidad en los procesos, un objetivo que consideran prioritario para garantizar el derecho de acceso a la justicia.

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El acto concluyó con un mensaje común: reforzar el papel del procurador como pieza clave del sistema judicial en un momento de transformación, marcado por la digitalización y los nuevos modelos organizativos de la Justicia.