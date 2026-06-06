Park&Fly Alicante: la forma más cómoda y económica de aparcar en el Aeropuerto de Alicante

Llega el verano, las altas temperaturas y, por fin, las vacaciones. Tras meses esperando, ya están aquí esos días de descanso que tanto mereces. Pero organizar un viaje cada vez supone un mayor desembolso: vuelos, hoteles, alquiler de vehículos, actividades... todo parece haber subido de precio. Sin embargo, todavía hay formas inteligentes de ahorrar sin renunciar a la comodidad. Una de ellas comienza incluso antes de despegar.

Aparca junto al aeropuerto de Alicante-Elche y ahorra dinero en tu viaje

Park&Fly Alicante incluye traslados al aeropuerto / AXEL ALVAREZ

Cuando llega el momento de ir al aeropuerto, toca cargar maletas, organizar a la familia y buscar la forma más cómoda de llegar a tiempo al vuelo. Si además necesitas dejar tu vehículo durante varios días, el coste del aparcamiento puede convertirse en un gasto importante.

Por eso cada vez más viajeros eligen Park&Fly Alicante, un parking privado situado junto al Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández que ofrece una alternativa segura, cómoda y mucho más económica.

Tu vehículo permanece vigilado las 24 horas del día, los 365 días del año, mientras disfrutas de tu viaje / AXEL ALVAREZ

Tu vehículo permanece vigilado las 24 horas del día, los 365 días del año, mientras disfrutas de tu viaje. Y todo ello con tarifas que pueden llegar a ser tan bajas como 0,41 € al día en las estancias de larga duración.

Pero además, la empresa también ofrece plazas para autocaravanas, campers y caravanas, y servicios adicionales de mantenimiento del vehículo durante la estancia. Una forma cómoda, segura y económica de empezar las vacaciones ahorrando tiempo, dinero y preocupaciones.

Cómo reservar tu plaza de parking

Reservar es rápido y sencillo. Puedes hacerlo por teléfono, correo electrónico, WhatsApp o a través de la página web:

WhatsApp: 635 386 228

Email: info@parkflyalicante.com

Web

El día de tu viaje solo tienes que acudir a las instalaciones de Park&Fly Alicante. Allí dejas tu vehículo y, en apenas unos minutos, un servicio de traslado te lleva directamente al aeropuerto junto con tu equipaje.

El día de tu viaje solo tienes que acudir a las instalaciones de Park&Fly Alicante y dejar tu vehículo. Un servicio de traslado te lleva directamente al aeropuerto junto con tu equipaje. / AXEL ALVAREZ

A tu regreso, basta con avisar de tu llegada y un vehículo de cortesía te recogerá para llevarte de vuelta a tu coche.

Además, si facilitas el número de vuelo, el equipo realiza un seguimiento de posibles retrasos para garantizar que tu recogida se adapte a la hora real de llegada. Una preocupación menos durante tus vacaciones.

Mapa de la ubicación de Park&Fly Alicante.

Viaja en autocaravana con total libertad

Las vacaciones sobre ruedas ganan cada año más adeptos. Viajar en autocaravana, camper o caravana permite descubrir nuevos destinos con una libertad difícil de igualar.

Pero cuando termina la aventura surge una pregunta habitual: ¿dónde guardarla hasta la próxima escapada?

Park&Fly Alicante dispone de plazas y contratos anuales para el estacionamiento de autocaravanas, campers y caravanas a precios muy competitivos.

Park&Fly Alicante dispone de plazas y contratos anuales para el estacionamiento de autocaravanas / AXEL ALVAREZ

Y además ofrece una ventaja adicional muy valorada por los usuarios: mientras disfrutas de tu viaje con la autocaravana, tu coche particular permanece estacionado y vigilado dentro de las instalaciones.

Cuando regreses, simplemente intercambias de nuevo los vehículos y vuelves a casa con total comodidad y seguridad.

Aprovecha tus vacaciones para poner tu vehículo al día

Hay tareas que todos vamos dejando para más adelante: pasar la ITV, realizar una revisión, cambiar el aceite o solucionar ese pequeño ruido que lleva semanas apareciendo. El problema es que, cuando por fin llegan las vacaciones, nadie quiere perder tiempo ocupándose del coche.

En Park&Fly Alicante convierten ese tiempo de viaje en una oportunidad para que tu vehículo quede listo mientras tú descansas.

Mientras estás fuera, pueden gestionar diferentes servicios de mantenimiento para que, al regresar, todo esté solucionado:

Gestión de ITV.

Revisiones y mantenimiento.

Cambios de aceite.

Reparaciones mecánicas.

Repostaje del vehículo.

Otros servicios personalizados bajo petición.

Así, cuando vuelvas de vacaciones, encontrarás tu vehículo preparado para seguir disfrutando del verano sin perder tiempo en talleres, estaciones de servicio o trámites.

Más comodidad, más tranquilidad y más ahorro

Park&Fly Alicante no es solo un aparcamiento. Es una forma de empezar y terminar tus vacaciones con la tranquilidad de saber que tu vehículo está seguro, atendido y listo cuando lo necesites.

Porque las vacaciones están para disfrutarlas, no para preocuparse por el coche.

Las tarifas pueden llegar a ser tan bajas como 0,41 € al día en las estancias de larga duración / AXEL ALVAREZ

Consulta tarifas, promociones y servicios disponibles en la web de Park&Fly Alicante o contacta directamente con su equipo para reservar tu plaza.