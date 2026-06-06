El viento y las nubes marcan el tiempo de hoy en Alicante, pero el calor se resiste a marchar

Alicante afronta este sábado con un cambio en el panorama meteorológico, dominado por la nubosidad y el viento, pero sin perder el ambiente caluroso de las últimas semanas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada de cielos cubiertos o nubosos en prácticamente toda la provincia.

Sin embargo, la gran sorpresa del día es que el termómetro resistirá el calor que seguirá apretando.

El tiempo en Alicante

La capital alicantina vivirá este sábado un día gris y ventoso, pero plenamente templado. Las nubes serán densas por la mañana con probabilidad del 5% de alguna lluvia muy escasa, abriéndose tímidos claros por la tarde. El termómetro se moverá en una horquilla estrecha entre los 18ºC de mínima y los 27ºC de máxima, dejando un ambiente bastante bochornoso debido a la combinación de nubosidad y humedad marina que arrastrará el viento del este.

El tiempo en Elche

Elche experimentará una jornada de cielos muy cubiertos y ambiente algo pesado. El viento del este soplará de forma moderada, aliviando ligeramente la sensación de bochorno a las horas centrales. A pesar de la falta de sol directo, las temperaturas máximas no cederán y volverán a plantarse en los 29ºC, con mínimas suaves de 20ºC que harán que la noche resulte agradable.

El tiempo en Benidorm

En el litoral de la Marina Baixa las nubes ocultarán el sol durante buena parte de la jornada y el viento del este agitará el mar. No se espera un descenso térmico notable: los termómetros registrarán una mínima de 19ºC y máximas que se quedarán en los 25ºC. La humedad elevada mantendrá la sensación de calor pese a la nula radiación solar.

El tiempo en Elda

El interior de la provincia tampoco se librará de la nubosidad compacta de este sábado. En Elda los cielos permanecerán cubiertos por nubes altas. Las temperaturas se mantendrán en valores preveraniegos con máximas de hasta 29ºC y mínimas de 17ºC, registrándose un ambiente seco y calmo en las horas de mayor calor.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja tendrá un sábado marcado por el viento flojo a moderado de componente este y un cielo que alternará intervalos muy nubosos con nubes altas. Las temperaturas se moverán entre los 20ºC y los 26ºC, conformando una jornada plenamente marítima donde la humedad al final del día será muy alta.

El tiempo en Orihuela

La Vega Baja verá cielos cubiertos pero el termómetro seguirá demostrando por qué es una de las zonas más cálidas de la provincia. En Orihuela los termómetros rozarán los 30ºC de máxima a pesar de que el sol estará escondido tras las nubes, mientras que las mínimas rondarán los 19ºC con vientos flojos variables.

El tiempo en Alcoy

En la montaña alicantina la nubosidad será muy densa durante la mañana y el viento soplará del este con cierta intensidad en las zonas altas. En Alcoy el ambiente se mantendrá templado durante la tarde con máximas que alcanzarán los 28ºC, disminuyendo la nubosidad al caer la noche y dejando mínimas de 16ºC. La probabilidad de lluvia es de 35% y con presencia de niebla en la parte final de la jornada.

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El tiempo en Dénia

Dénia registrará cielos cubiertos e intervalos nubosos durante todo el sábado en el norte de la provincia. El viento del este mantendrá el oleaje activo y aportará mucha humedad al ambiente costero. Los termómetros marcarán registros estables, subiendo hasta los 26ºC de máxima y dejando una mínima suave de 17ºC.