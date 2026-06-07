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La fe y el rito popular se dan la mano en la procesión de Corpus Christi en Alicante

El Santísimo recorre el Casco Antiguo acompañado por una nutrida representación de las fiestas y hermandades de la ciudad, así como por las autoridades locales y los niños que recibieron este año la Eucaristía

Así ha sido la procesión del Corpus Christi en Alicante

Así ha sido la procesión del Corpus Christi en Alicante

Héctor Fuentes

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José Gómez

José Gómez

Aunque este año la atención mediática se la llevó el Papa y su procesión de Corpus Christi en Madrid, en Alicante no ha dejado de vivirse la festividad del cuerpo y la sangre de Cristo con toda la significancia que recibe de parte, ya no solo de la Iglesia, sino de la sociedad civil.

Y es que en la procesión de Corpus Christi de Alicante se vuelcan las fiestas de la ciudad, mucho más allá de las Hogueras, las autoridades civiles, militares y, como signo distintivo, una buena parte de los niños y jóvenes que han recibido por primera vez el sacramento de la Eucaristía.

La misa, que empezó a las 19:00 en la Concatedral de San Nicolás, se prolongó casi hora y media, para dar paso al inicio de la procesión, una de las más antiguas de Alicante, con antecedentes en el siglo XIV y con una serie de rasgos de identidad que han persistido hasta hoy. Uno de ellos es que la Colla de Nanos i Gegants encabece el cortejo, como remembranza de las tantas danzas que en su época acompañaban al Santísimo Sacramento por las calles del viejo Alicante.

Recorrido por el Casco Antiguo

En la actualidad, como ha sucedido este domingo, el Santísimo recorre el Casco Antiguo de la ciudad, donde se disponen varios altares en la calle en los que se detiene la procesión y, entre el incienso, los pétalos de rosas y el redoble de campanas se adora al cuerpo de Cristo.

Procesión del Corpus Christi en Alicante

Procesión del Corpus Christi en Alicante

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Procesión del Corpus Christi en Alicante / Héctor Fuentes

Tras los nanos i gegants, ricas representaciones de las casas regionales de Alicante, de las fiestas de barrios y partidas, con todas sus reinas, así como de los Moros y Cristianos de la ciudad, encarnados en abanderados, abanderadas y capitanes, fueron símbolo de la implicación de las sociedad con esta fiesta religiosa, tan importante en el calendario católico.

Procesionaron también la Bellea del Foc infantil, Leire Arellano, y sus damas de honor, así como la Cofradía de San Nicolás, la Legión de María, Cáritas, y como es distintivo de este día, los primocomulgantes de la ciudad, con los mismos trajes con los que en las semanas previas recibieron la comunión.

Autoridades

El MOE, representado por su comandante, el general Miguel Ángel Jiménez Parejo, y el suboficial mayor Paco Vázquez, acompañó el cortejo en conjunto con la Junta de Hermandades y Cofradías de Semana Santa. Tras el Santísimo, procesionaron los representantes municipales encabezados por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto a varios ediles de la Corporación y otras autoridades, como el comisario jefe principal de la Policía Local, José María Conesa.

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Como peculiaridad, la eucaristía y la procesión, que junto a la de San Nicolás y la de la Virgen del Remedio es la más importante de la ciudad, no contó con el obispo José Ignacio Munilla, quien estaba en Madrid atendiendo junto a los demás obispos la visita del papa León XIV. El recorrido, como es habitual, acabó con el regreso del Santísimo al templo de San Nicolás.

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