La Gota de Leche llega para atender a los lactantes y niños pobres

La idea de crear un Laboratorio Municipal se hace patente en 1883, sobre todo para evitar las adulteraciones y fraudes de diferentes productos básicos como leche, aceites, embutidos, pan, carnes, etc. Se instala en los bajos del Ayuntamiento bajo la dirección del farmacéutico José Soler Sánchez y del subdirector, Esteban Sánchez Santana. El primero fue sustituido en 1899 por su hijo José Soler López y el segundo lo fue primeramente en 1898 por Francisco Albero Romaino y en 1899 por Carlos Limiñana. Sobrevivió hasta 1900, gracias a pequeñas aportaciones económicas, pero ante la imposibilidad de que las arcas municipales pudieran sostener las condiciones que requiere un completo laboratorio, se cerró. Su escaso material se trasladó a la Escuela de Comercio, que sería la encargada de realizar desde entonces los análisis, asignándosele para ello un complemento de 1.500 pesetas al año.

De nuevo se vuelve a hablar de ello en 1904 pero no será hasta 1911 cuando se darán las condiciones para establecer el Instituto de Higiene y Laboratorio Químico Municipal. Su puesta en marcha y funcionamiento inicial fue encargada al médico Gabriel Ferret Obrador (1897-1937), de Barcelona y en el cargo de subdirector estaba José Mª Melis. Se instaló en Benalúa, en el antiguo Mercado de Calamarte que no funcionaba entonces (hoy Mercado de Abastos). En 1913 se convoca la plaza de director por oposición que la obtuvo Luis González Rodríguez de Vera (1882-1942 Cieza). En ese mismo edificio se estableció en 1912 un Dispensario Antituberculoso.

El instituto fue reformado en 1935; la obra, valorada en 20.559,30 pesetas, consistió en el derribo de sus paredes exteriores, colocación de ventanales y reformas de albañilería y carpintería en su interior. En 1941 se traspasa al Instituto Provincial de Sanidad, que lo desaloja en 1945.

También ligado al Instituto de Higiene Municipal estaba el servicio de Desinfección, compuesto por una estufa, algunos automóviles y una brigada, que se encargaba de la desinfección de viviendas y objetos infecciosos. Se estableció en terrenos cercanos a la Plaza de Toros pero luego se ubicó en la Cantera. Durante 1911-1920 estuvo a cargo del médico Eduardo Mangada Beltrán.

Instituto Provincial de Higiene en Paseo de Campoamor, 1936 / AMA

La Gota de Leche, también denominado Dispensario Infantil o Instituto Municipal de Puericultura. Se creó mucho más tarde pues fue inaugurado el 1-10-1925, copiando los antecedentes que ya existían en otras provincias españolas, donde los ayuntamientos se adjudicaron la labor del reparto directo de las cantidades de leche a niños lactantes de familias pobres. Contó además desde su inicio con consultas auxiliares de maternología y puericultura. De las primeras se encargó, el director del centro Pascual Pérez Martínez, también decano de la Beneficencia Municipal; de las segundas, el doctor Ángel Pascual Devesa y de los análisis clínicos, el doctor Aguiló. Colaboraban gratuitamente con esta institución dos practicantes y la doctora en Farmacia Josefina Pascual Devesa.

Su primer emplazamiento fue los bajos del Ayuntamiento en la parte posterior que daba a la Plaza del Progreso (hoy de la Santa Faz). Pero en 1929 se aprueba la construcción para este fin de un pabellón de una sola planta en el Paseo de Ramiro, junto a la escuela de niños allí existente. Y en 1937 su ampliación, con la edificación de un piso superior donde se implantaría una guardería de lactantes con 30 cunas. Se mantendrá en esta obra el estilo original que tenía el pabellón, haciéndose solo algunos pequeños cambios.

Con las modificaciones sanitarias llevadas a cabo finalizada la contienda civil, las funciones de esta institución municipal, pasan a los servicios provinciales y por tanto al Instituto Provincial de Higiene de Campoamor, cuyo director de la sección de puericultura era Pedro Herrero, cargo que mantuvo hasta 1941 en que obtuvo por oposición la plaza de jefe facultativo del dispensario «Madre e Hijo» que la Junta de Obras del Puerto estableció para su personal, frente al Parque de Canalejas. En el solar que ocupó la Gota de Leche y la escuela de niños se edificó en la década de 1970 la actual Biblioteca Azorín.

Construcción del piso superior de la Gota de Leche, 1937 / AMA

El Instituto Antitracomatoso se inauguró el 13-7-1930 y estaba situado en la avenida Doctor Soler del barrio de Benalúa, siendo nombrados oculistas del centro Joaquín Candela Ardid (Crevillent 1886-Alicante 1947) y José Buades Pérez (Villajoyosa 1884-X). Se traspasará al Centro de Campoamor.

Las Brigadas Sanitarias Provinciales se crearon por R. O. en 1921, la finalidad era dar una respuesta global y desde el Estado a las enfermedades infecciosas, para que se realizara su tratamiento, de manera eficaz y unificada, a todas las zonas del territorio español. En Alicante la Diputación cedió unos terrenos en el paseo de Campoamor y se inauguraron en 1923. Posteriormente cambió su nombre por el de Instituto Provincial de Higiene y luego por Instituto Provincial de Sanidad. Estos centros dependieron económicamente durante las primeras décadas de su existencia de los respectivos ayuntamientos de las provincias, mediante cuotas determinadas para cada uno de ellos. Alicante pidió la excepción de esta contribución puesto que ya contaba con centros municipales que proporcionaban estos servicios. Dicha petición fue admitida hasta 1933, en que se le obligó a entregar un 2 % del presupuesto municipal.

Dispensario Madre e Hijo del Puerto de Alicante / INFORMACIÓN

Tanto el Instituto de Higiene-Laboratorio Municipal, su Parque de Desinfección y el Instituto de Puericultura Municipal o Gota de Leche, siguieron funcionando hasta 1941 en que se estableció un acuerdo de fusión o traspaso con el Instituto de Higiene Provincial para asumir la gestión total de estos servicios, la incorporación a su plantilla de los médicos y la entrega de todo el material existente de los tres centros traspasados. Por el convenio establecido, al Ayuntamiento se le reintegrará el valor del material inventariado entregado, así como otra cantidad en concepto de arrendamiento de los tres edificios que van a ser ocupados por el Instituto Provincial de Higiene mientras este organismo no pueda trasladar dichos servicios a un edificio propio, que ya había proyectado en 1936 en el mismo paseo de Campoamor y que comprendería departamentos para estufas, laboratorio, tracoma y de prenatal. La beneficencia municipal quedará reducida pues a la Casa de Socorro y a la asistencia domiciliaria para pobres con su propio cuadro médico.

José Estruch Ripoll, 1914. / Imagen CVCH

Médicos para el siglo XX

Nacidos a partir de 1885 y ejercientes ya en el siglo XX. En este apartado, sin que se hayan nombrado antes por haber sido asociado a un ascendiente, se encontrarían: José Pons Samper (oftalmólogo, escritor, vinculado a Villena); José Estruch Ripoll (odontólogo. Trabajó en Casa de Socorro y murió en Montevideo en 1949); Álvaro Gómez Llueca (otorrino. Trabajó en la Casa de Socorro. Es hijo del farmacéutico Federico Gómez Mora. Sus hermanos, que se marcharon a Argentina, Federico y Alfredo Gómez Llueca fueron farmacéuticos y Elier Gómez Llueca médico); Emilio Aramburu Ibáñez (estuvo en la Beneficencia Municipal en el Dispensario de Antituberculosos y en la Cruz Roja. Tenía también la licenciatura de Veterinaria. Su padre y su hijo eran médicos); Luis Pinedo Rodríguez (enfermedades venéreas. Trabajó en la Beneficencia Municipal, Casa de Socorro); José Buades Pérez (oculista. Ejerció en Casa de Socorro, Instituto Antitracomatoso y Cruz Roja); Eduardo Amorós Martí (radiólogo. Estuvo en Casa de Socorro y Hospital Provincial); José Mª Ribelles Gadea (oculista. Su mujer era Rita Barraquer Barraquer familiar directo de los famosos oculistas de Barcelona. Era sobrino por parte materna de los médicos Manuel y José Ausó Arenas); y Francisco Bellvert Domenech (enfermedades venéreas. Ocupó plaza en el Hospital Provincial).

Álvaro Goméz Llueca. / INFORMACIÓN

Nacidos en la última década del siglo tenemos: Álvaro Campos Saavedra (medicina general. Trabajó en la Beneficencia Municipal); Ramón Guillén Tato (estuvo a cargo de la enfermería de la Plaza de Toros y ejerció en Casa de Socorro); José Clavero Margati (militar, médico de la Casa de Socorro y Beneficencia Provincial. Su hija Mª Dolores Clavero se casará con el médico Carlos Van Der Hofstadt Alberola); Fernando Claramunt López (Plaza de Toros, Beneficencia Provincial y Cruz Roja. Su hijo también llamado Fernando Claramunt López será médico); José Agulló Asensi (Hospital Provincial y Profesor de Educación Física); Manuel Ribelles Gadea (enfermedades venéreas. Estuvo en Casa de Socorro); Carlos Carbonell Mora (Cruz Roja, Beneficencia Municipal. Abrió su propia clínica en Benalúa); Enrique González Llombart (digestivo. Trabajó en la Beneficencia Municipal); Juan Bautista Garriga Musso (pulmón, corazón. Hijo de Victorina Amérigo Rouvier y Juan Garriga Soler); y Santiago Agulló Asensi (director del Manicomio).

Fernando Claramunt. / INFORMACIÓN

Como saga de esta época hay que señalar a la familia Pascual Devesa iniciada por Ángel Pascual Devesa (enfermedades de la infancia, médico de la Beneficencia Municipal) y Andrés Pascual Devesa (urólogo. También médico de la Beneficencia Municipal). El primero casado con Vicenta Megías Medina tendrá tres hijos médicos (Tomás, Ángel y Vicente Pascual Megías). Una profesión que continúan sus nietos y biznietos. Y por medio del matrimonio de Josefa Pascual Megías con Enrique de Madaria Ruvira entroncará con esta otra familia médica también destacada, la saga De Madaria, que fue iniciada por José de Madaria Rubio (Bigastro 1860- Alicante 1930), licenciado en medicina en 1889, y ejerciente en Orihuela donde se casó con Mercedes Garriga Mercader. Continuó con su hijo José de Madaria Garriga (Orihuela 1904-1994), unido en matrimonio con Rosario Ruvira Senent, después con su biznieto Enrique de Madaria Pascual, hijo de Enrique y Josefa, como se ha señalado, y con otros miembros de esta familia.

Eduardo Amorós Martí. / INFORMACIÓN

Por desconocer la fecha de nacimiento pero que bien podrían estar en los años finales del siglo XX se incluyen a: Antonio Díaz Gil (enfermedades de niños. Trabajó en la Beneficencia Municipal y Provincial y en la Cruz Roja. Marchará después a Cuenca); Lamberto Garcerán Aznar (otorrino. Ejerce en Hospital Provincial); Juan Miquel Such (estuvo a cargo de la enfermería de la Plaza de Toros y como médico titular de El Campello, San Vicente y Beniel); Baldomero Navarro Menéndez (oftalmólogo. Estuvo en la Casa de Socorro, Hospital Provincial y población de Villena); Eduardo Campos de España (Hospital Provincial, presidente del Hércules. Hijo del catedrático Eduardo Campos de Loma); y Enrique Bardisa Bardisa (oftalmólogo, Instituto Antitracomatoso de Alicante y de Murcia).

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Pedro Herrero Rubio. / INFORMACIÓN

Pedro Herrero Rubio (Alicante 1904-Barcelona 1978). Con él ponemos el broche de oro a esta relación, que cierra el siglo XIX y abre el siglo XX. Famoso médico pediatra conocido como «apóstol de la caridad». Nadie mejor para hacerlo, ya que en él se aúnan la profesionalidad, el conocimiento y la labor humanitaria, todo ello correspondido con el cariño y admiración de todos los alicantinos, siendo merecedor de la rotulación de una calle a su nombre y de un monumento en el sitio donde se ubicó la Clínica de Obras del Puerto «Madre e Hijo» de la que era su director. También lleva su nombre un colegio concertado del alicantino barrio de Ciudad de Asís. Además, está en proceso de canonización, habiendo sido ya declarado Venerable.