La jefa de Patrimonio, al conocer el listado de adjudicatario de Les Naus de Alicante: "Fue un shock"

"Un shock". Así relata la jefa de Patrimonio, Paloma Romero, que fue el momento en el que ella y un compañero de la misma área municipal, Pablo Torregrosa, conocieron la identidad de los 140 propietarios de la urbanización de Les Naus, construida sobre un suelo que había sido municipal, entre los que se encontraban la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez; dos hijos y un sobrino de la directora general y ahora jefa de Contratación, María Pérez-Hickman; y el arquitecto Francisco Nieto.

"Recibimos la documentación por correo electrónico. No recuerdo si el listado nos lo manda Ordiñana [el gestor de la cooperativa] o su socio, pero uno de los dos. Lo abrió mi compañero, e hizo algún gesto que me llevó a preguntarle 'qué pasaba'. Me dijo que fuera, que mirase la lista. Él subía y bajaba [por el documento]. Fue un momento de shock. Enseguida le dije que lo imprimiese y llamamos a la concejala, para decirle que queríamos hablar con ella", aseguró la jefa de Patrimonio ante la jueza que instruye en caso y ante la que declaró, así como su compañero, en calidad de testigos.

Ese fue, según contó, el "minuto cero" de una polémica destapada por INFORMACIÓN y que ha llevado a las administraciones a introducir cláusulas "anti Naus", además de promover cambios en la normativa para evitar nuevos escándalos en las adjudicaciones de futuras viviendas protegidas. Era el 15 de enero de 2026.

Según el relato de Paloma Romero, al que ha tenido acceso este diario, la reunión con la concejala de Patrimonio, Nayma Beldjilali, se produjo de inmediato con el objetivo de trasladarle un posible choque de intereses. "Ella tenía otra reunión, así que nos dijo que teníamos cinco minutos. No esperaba ella con lo que yo iba, claro. Estuvimos con ella, se lo enseñamos, nos pidió hacerse una copia y que le marcáramos los nombres que identificáramos. Quedamos en que ella se lo diría a Alcaldía para ver qué determinaciones se tomaban, nosotros se lo aconsejamos y ella nos dijo que sí", explicó la técnico.

Mi compañero hizo algún gesto que me llevó a preguntarle 'qué pasaba'. Me dijo que fuera, que mirase la lista. Enseguida le dije que lo imprimiese y llamamos a la concejala, para decirle que queríamos hablar con ella Paloma Romero — Jefa de Patrimonio en el Ayuntamiento de Alicante

Ese listado, según Romero, se había solicitado días antes desde Patrimonio a la gestora de la cooperativa para cerrar el expediente de enajenación de la parcela, que se vendió por unos seis millones de euros en un proceso que se licitó en septiembre de 2018 pero no se formalizó hasta abril de 2022.

El alcalde, según el relato que ha mantenido desde principios de año, se enteró de la polémica el 27 de enero, martes, a media mañana. "Yo me enteré por un whatsapp, que abrí a las 11:46 horas", dijo Barcala ante el Pleno en una sesión extraordinaria que se convocó el 5 de febrero. Ese mismo día, el 27 de enero, antes de enviar el mensaje, el vicesecretario había recibido un informe, solicitado por la concejala a la jefa de Patrimonio, en el que debían relatar las posibles irregularidades y quién las habría cometido. Habían pasado doce días desde que el listado puso en alerta al servicio de Patrimonio.

Fue el propio Barcala, según aseguró, quien pidió al vicesecretario que todos los informes, aunque fueran sin firmar, constasen en el expediente de averiguación de hechos, que oficialmente se abrió el 29 de enero, a las 01:10 de la madrugada, unas dos horas después de que desde el entorno de Alcaldía tuvieran constancia que este diario iba a publicar ese jueves la noticia que destaparía el escándalo.

Sin firma

Sobre la presencia de escritos sin firma en el expediente municipal, que fue remitido al juzgado tras abrirse la investigación, también se habló durante la comparecencia ante la jueza de la jefa de Patrimonio, que se prolongó más allá de las dos horas. Fue Paloma Romero la que no ocultó su malestar por incorporarse esos escritos, y por extensión hacerse públicos. "No entiendo que un borrador nuestro esté en sede judicial. Lo lamento. Me he quejado a la Asesoría Jurídica municipal", admitió la funcionaria, quien se negó a dar por buenos esos informes por estar en un formato editable y no en PDF. "No sé si están manipulados. Hay párrafos que pueden ser lo mismo y otros que ya no recuerdo. Es un documento provisional, en un formato editable que cualquiera pudo haber tocado", dijo tras revisarlos de manera somera en una pantalla. En ese momento, las acusaciones pidieron a la jueza poder acceder a los correos electrónicos en los que se adjuntaron esos textos sin firmar, para poder comprobar que eran los originales. Esa documentación ya obra en poder de la jueza, al ser remitida por el Ayuntamiento a petición del juzgado.

[Sobre los informes sin firmar] No sé si están manipulados. Hay párrafos que pueden ser lo mismo y otros que ya no recuerdo. Es un documento provisional, en un formato editable que cualquiera pudo haber tocado Paloma Romero — Jefa de Patrimonio del Ayuntamiento de Alicante

Cuestionada sobre por qué se modificó el contenido de los informes según fueron pasando los días, eliminando toda alusión directa a los cargos del Ayuntamiento vinculados con Les Naus y también retirando la posible responsabilidad del Ayuntamiento por no velar por principios como la igualdad, publicidad y concurrencia en la adjudicación de unas viviendas construidas sobre un suelo puesto a la venta por el Ayuntamiento para pisos protegidos, la jefa de Patrimonio no supo dar una respuesta clara. "No lo sé", dijo al ser preguntada por los cambios, para añadir a continuación: "En el borrador haces una investigación y cuando ves que acusas... nosotros tampoco somos nadie para acusar, solo para advertir. No consideramos necesario ponerlo. No se contradicen, el informe es más escueto". No obstante, no fue taxativa en las explicaciones: "No sé por qué lo hicimos, a lo mejor nos parecía largo porque cuando escribes... escribes mucho".

Adjudicatarios

Por otro lado, la jefa de Patrimonio reconoció que no le parecía "normal" que quien tramita las viviendas, en alusión al gestor de la cooperativa, Francisco Ordiñana, "también se quede con vivienda, y encima que coincida con los áticos". Tampoco el resto de personas vinculadas con el Ayuntamiento.

En alusión a si ella habría advertido a sus superiores de la presencia de cooperativistas en los trámites a nivel municipal, Romero sí fue clara: "Si lo hubiera sabido, les habría dicho que se abstuvieran en la tramitación. De saberlo, nunca habría trabajado con gente con intereses".

Sobre Ordiñana, en unas declaraciones vinculadas a los intentos del gestor de conseguir una segunda parcela de manera directa para construir más vivienda, Romero aseguró que se trataba de un "empresario muy emprendedor", aunque a su vez sostuvo que a ellos "nunca" se les "pasó por la cabeza" aceptar esa petición.

Respecto a Francisco Nieto, que participó en reuniones entre el Ayuntamiento y el gestor de la cooperativa para ajustar el proyecto a lo exigido por la ley, Romero destacó el perfil del arquitecto municipal, antes de saber que también tiene piso en Les Naus: "Era un chico con muchas ganas de trabajar. Nos empezó a ayudar con la anuencia de la concejala [de Urbanismo]".

Patrimonio intentó por todos los medios cubrir el puesto de responsable del contrato, sin éxito durante más de dos años

De hecho, la jefa de Patrimonio llegó a pedir que Nieto fuera designado responsable del contrato, ya que ese puesto estuvo casi tres años vacante por la jubilación del anterior técnico: "Se lo dije a la concejala [Rocío Gómez] por escrito, e incluso sentada en su despacho", añadió. La respuesta siempre fue que "Fran, no".

La espera para cubrir el puesto no fue menor. "Nos costó dos años que nombrasen a un responsable, y no nos daban razones. Había muchos correos pidiendo un técnico. La única visita [al residencial] fue el pasado junio, cuando ya estaba todo terminado", relató Romero ante la jueza, donde reconoció que no hubo control técnico por parte del Ayuntamiento durante la construcción de las viviendas. "Lo pedimos por teléfono, en reuniones, lo hemos dicho muchas veces. En el expediente consta incluso una petición por escrito. Hasta pedí externalizar el servicio de control", prosiguió, en alusión a una fórmula, como subrayó, habitual en la Concejalía de Infraestructuras. Ahí, aseguró, cuando formuló esa propuesta, fue cuando Urbanismo cubrió el puesto.